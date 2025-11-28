1 मिनट 1 सेकेंड का मजेदार टीजर, जिसमें संस्कारी बीवी की तलाश में निकले संजय मिश्रा; दुल्हन बनी महिमा चौधरी मचाएगी धमाल

Durlabh Prasad Ki Doosri Shadi Teaser Out: 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' का टीजर जारी हो चुका है. इसमें संजय मिश्रा और महिमा चौधरी नजर आए हैं.
Durlabh Prasad Ki Dusri Shadi Teaser: बॉलीवुड अभिनेता संजय मिश्रा और महिमा चौधरी स्टारर फिल्म 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' का मजेदार टीजर रिलीज हो गया है. टीजर में संजय मिश्रा अपनी होने वाली पत्नी के गुणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन महिमा चौधरी बिल्कुल इसके उलट हैं. टीजर बहुत ही मजेदार है, जिसे देखकर फैंस के लिए हंसी रोक पाना मुश्किल हो रहा है.
संस्कारी बीवी की तलाश में निकले संजय मिश्रा
अभिनेता संजय मिश्रा ने इंस्टाग्राम पर फिल्म 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' का टीजर शेयर किया है. टीजर में विनम्र भाव से संजय मिश्रा भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें सुंदर, सुशील और संस्कारी पत्नी से मिला दें, लेकिन इसके उलट महिला चौधरी सिगरेट और शराब की शौकीन हैं, लेकिन बाहर से बिल्कुल संस्कारी लगती हैं. टीजर में संजय मिश्रा अपने बेटे से कहते हैं, "तुम्हारी मम्मी बिल्कुल महिमा चौधरी के जैसी दिखती हैं."
टीजर को शेयर कर लिखा गया, "शादी नंबर 2! दुर्लभ प्रसाद अपनी 'दूसरी पारी' के लिए तैयार हैं, क्या आप भी तैयार हैं? फिल्म 19 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी."
'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' का टीजर रिलीज
इससे पहले फिल्म के कई पोस्टर भी रिलीज हो चुके हैं. सबसे पहले पोस्टर में दुर्लभ प्रसाद की उम्र, रंग, लंबाई और स्टेटस लिखा था और बताया गया था कि दुर्लभ प्रसाद के लिए विधवा और तलाकशुदा दोनों तरह की महिलाएं शादी के लिए चलेंगी.
अब जाकर फिल्म का टीजर रिलीज किया गया है. टीजर इतना मजेदार है कि फैंस ट्रेलर रिलीज करने की डिमांड कर रहे हैं. हालांकि फिल्म के रिलीज के लिए फैंस को थोड़ा इंतजार करना होगा. एक यूजर ने लिखा, "वाह, क्या टीजर है, मिश्रा जी, आपको आपकी महिमा चौधरी मिल ही गई है."
संजय मिश्रा अपनी कॉमिक टाइमिंग और कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने फिल्म 'गोलमाल', 'ऑल द बेस्ट', 'वेलकम', 'भूलभूलैया 3' समेत कई फिल्मों में एक्टिंग से फैंस का दिल जीता है, लेकिन कई फिल्में उन्होंने ऐसी भी कीं, जिनमें उनके संजीदा रोल से फैंस की आंखें नम हो गईं. इसमें 'आंखों-देखी', 'वध', 'वध-2', 'कांचली', 'द सीक्रेट ऑफ देवकाली' और 'मसान' जैसी फिल्में शामिल हैं.
