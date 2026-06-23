श्रद्धा कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'ईठा' का टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर सनसनी पैदा हो गई है. मंगलवार को सामने आए इस टीजर ने लोगों को काफी इमोशनल और एक्साइटेड कर दिया है. फिल्म में श्रद्धा कपूर मशहूर तमाशा और लावणी कलाकार विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर का किरदार निभाती हुई नजर आ रही हैं. फिल्म का निर्देशन लक्ष्मण उतेकर ने किया है, जिन्होंने इससे पहले विक्की कौशल की सुपरहिट फिल्म 'छावा' बनाई थी. वहीं टीजर में श्रद्धा का लुक, उनकी एक्टिंग और दमदार डायलॉग लोगों का दिल जीत रहे हैं. कई फैंस टीजर को देखने के बाद रिएक्शन देते हुए कह रहे हैं कि ये श्रद्धा कपूर के करियर की सबसे अलग और मुश्किल किरदारों में से एक है.
टीजर की शुरुआत एक रंगारंग लावणी परफॉर्मेंस से होती है, जहां कलाकार मंच पर परफॉर्म कर रहे हैं. लेकिन कुछ ही पलों में माहौल बदल जाता है और भीड़ ईठा को स्टेज पर बुलाने की मांग करने लगती है. इसके बाद श्रद्धा कपूर का किरदार बैकस्टेज दर्द में दिखाई देता है. कहानी में सबसे भावुक मोड़ तब आता है जब पता चलता है कि ईठा नौ महीने की प्रेग्नेंट है और उसे लेबर पेन शुरू हो चुका है. दर्द से तड़पने के बावजूद वो अपनी कला को नहीं छोड़ती.
टीजर में आगे एक आवाज ईठा को परफॉर्मेंस रोकने की सलाह देती है और कहती है कि ऐसा करना उसकी जान के लिए खतरा हो सकता है. लेकिन ईठा का जवाब हर किसी को हैरान कर देता है. वो कहती है, 'नाचते हुए मरी तो मिसाल बन जाऊंगी...'. यही डायलॉग अब सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है. टीजर में आगे दिखाया गया है कि बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद भी ईठा मंच पर लौट आती है और अपने जुनून को पूरा करती है. इसके बाद के सीन में उसकी पॉपुलैरिटी और लोगों के दिलों पर उसके असर को दिखाया गया है. भीड़ उसके नाम के नारे लगाती नजर आती है और हर कोई उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब दिखाई देता है.
टीजर के आखिर में एक दमदार वॉयसओवर सुनाई देता है जिसमें ईठा को 'तूफानट कहा जाता है, जिसके बाद आगे के सीन में उसकी हिम्मत और व्यक्तित्व को बयां किया जाता है. टीजर खत्म होते-होते लोगों के मन में फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ जाती है. फिल्म का टीजर सबसे पहले सिनेमाघरों में 'कॉकटेल 2' के साथ दिखाया गया था. हालांकि कुछ ही समय बाद इसके वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे. इसके बाद, श्रद्धा कपूर ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म से जुड़ी दो पोस्टर शेयर किए थे.
श्रद्धा कपूर के सोशल मीडिया पर शेयर की गई इन तस्वीरों में वो ट्रेडिशनल महाराष्ट्रीयन साड़ी और गहनों को पहने हुए नजर आ रही हैं. उनका ये लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है. तस्वीरें शेयर करते हुए श्रद्धा ने लिखा, 'तैयार हो... आ रही है #EETHA। 2 घंटे में टीजर आ रहा है. बने रहें.' पोस्ट शेयर होते ही हजारों लोगों ने इस पर अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया है और फिल्म के लिए अपनी एक्साइमेंट को भी जाहिर किया है.
फिल्म की कहानी मराठी लोक कला की मशहूर कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर के जीवन पर आधारित है. विठाबाई ने बेहद आम परिवार से निकलकर तमाशा और लावणी की दुनिया में अपना अलग मुकाम बनाया था. उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि पूरे देश में पहचान हासिल की थी. फिल्म में उनके जीवन के मुश्किल दौर, कला के प्रति समर्पण और सामाजिक चुनौतियों को दिखाया जाएगा. श्रद्धा कपूर के अलावा फिल्म में रणदीप हुड्डा, अनंत जोशी और कई अन्य कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. वहीं इस फिल्म को दिनेश विजन की मैडॉक फिल्म्स ने को-प्रोड्यूस किया है.
आपको बता दें कि मैडॉक फिल्म्स के साथ श्रद्धा कपूर का ये पहला प्रोजेक्ट नहीं है. इससे पहले वो 'स्त्री' और 'स्त्री 2' जैसी सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा रह चुकी हैं. खासकर 2024 में रिलीज हुई 'स्त्री 2' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 880 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. अब 'ईठा' से भी दर्शकों को बड़ी उम्मीदें हैं. टीजर को मिले शानदार रिस्पॉन्स के बाद इतना तो साफ है कि फिल्म रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है. श्रद्धा कपूर के फैंस उनकी इस नई और दमदार भूमिका को बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ये फिल्म 28 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.