टीजर में आगे एक आवाज ईठा को परफॉर्मेंस रोकने की सलाह देती है और कहती है कि ऐसा करना उसकी जान के लिए खतरा हो सकता है. लेकिन ईठा का जवाब हर किसी को हैरान कर देता है. वो कहती है, 'नाचते हुए मरी तो मिसाल बन जाऊंगी...'. यही डायलॉग अब सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है. टीजर में आगे दिखाया गया है कि बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद भी ईठा मंच पर लौट आती है और अपने जुनून को पूरा करती है. इसके बाद के सीन में उसकी पॉपुलैरिटी और लोगों के दिलों पर उसके असर को दिखाया गया है. भीड़ उसके नाम के नारे लगाती नजर आती है और हर कोई उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब दिखाई देता है.