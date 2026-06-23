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Eetha Teaser Out: 'नाचते हुए मरी तो मिसाल बन जाऊंगी...' श्रद्धा कपूर के दमदार अवतार ने मचाई सनसनी

Eetha Teaser Out: बॉलीवु़ड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्म 'ईठा' का टीजर हाल ही में रिलीज कर दिया गया है. कुछ मिनटों की इस क्लिप में एक्ट्रेस के दमदार लुक को देखकर फैंस हैरान रह गए हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 23, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 05:00 PM IST
Eetha Teaser Out: 'नाचते हुए मरी तो मिसाल बन जाऊंगी...' श्रद्धा कपूर के दमदार अवतार ने मचाई सनसनी

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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