Zee Cine Awards: 25 साल में Milap Zaveri ने झटका पहला अवॉर्ड, Anshul Garg की डेब्यू फिल्म ने झांड़े सफलता के झंड़े

हाल ही में 'जी सिने अवॉर्ड' में टीवी पर दस्तक दी थी. इस दौरान बॉलीवुड और टीवी के कई बड़े सितारे इस समारोह में रंग जमाने पहुंचे थे. जी सिने अवॉर्ड में कई सितारों का सम्मानित किया गया है. इस लिस्ट में एक नाम जानेमाने फिल्ममेकर मिलाप झावेरी और प्रोड्यूसर अंशुल गर्ग का नाम भी शामिल है. इन दोनों को ये सम्मान फिल्म एक दीवाने की दिवानियत के लिए दिया गया है. इतना ही नहीं फिल्म को बेस्ट डायलॉग अवॉर्ड दिया गया है. ये सम्मान हासिल करते ही मिलाप झावेरी खुशी के मारे झूम उठे. इस दौरान मिलाप झावेरी ने खुलासा किया है कि 25 साल के करियर में ये उनका पहला अवॉर्ड है. इस बात का खुलासा मिलाप झावेरी ने सोशल मीडिया पर भी किया है.

मिलाप झावेरी ने लिखी दिल की बात

मिलाप झावेरी ने अपने फैंस को बड़ी ही खुशी के साथ इस बात की जानकारी दी है. इस दौरान मिलाप झावेरी ने फिल्म की ऑडियंस को भी धन्यवाद कहा. मिलाप झावेरी ने लिखा, हमारी फिल्म एक दीवाने की दिवानियत को बेस्ट डायलॉग्स विनर बनाया गया है. 25 साल में मुझे पहली बार अवॉर्ड मिला है. इस फिल्म और डायलॉग्स को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए मैं फिल्म की ऑडियंस का धन्यवाद कहना चाहता हूं. अब ये तो हर कोई जानता है कि एक दीवाने की दिवानियत का ये डायरेक्टर बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान रखता है.

मिलाप झावेरी ने कास्ट को कहा धन्यवाद

मिलाप झावेरी अब तक कई प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस और लिख चुके हैं. अब जब जी सिने अवॉर्ड ने मिलाप झावेरी को सम्मान दिया तो वो भी इमोशनल हो गए. अपनी पोस्ट में मिलाप झावेरी ने हर्षवर्धन राणे, सोनम बाजवा और अंशुल गर्ग को भी धन्यवाद कहा है. इन सब ने मिलकर इस फिल्म पर कड़ी मेहनत की थी. आपको बता दें कि ये सम्मान अंशुल गर्ग के लिए भी खास है क्योंकि ये उनकी भी डेब्यू फिल्म थी.