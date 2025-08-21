सामने आई हर्षवर्धन राणे की ‘एक दीवाने की दीवानियत’ की रिलीज डेट, इस दिन आएगा टीजर
Advertisement
trendingNow12890680
Hindi Newsबॉलीवुड

सामने आई हर्षवर्धन राणे की ‘एक दीवाने की दीवानियत’ की रिलीज डेट, इस दिन आएगा टीजर

Ek Deewane Ki Deewaniyat Release Date: हर्षवर्धन राणे की अगली फिल्म ‘एक दीवाने की दीवानियत’ को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है. जानिए कब रिलीज होगी फिल्म.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Aug 21, 2025, 02:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सामने आई हर्षवर्धन राणे की ‘एक दीवाने की दीवानियत’ की रिलीज डेट, इस दिन आएगा टीजर

इस साल की शुरुआत में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की नई फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ था. तभी से ही इस मूवी के लिए फैंस उत्सुक दिखे थे. हर्षवर्धन राणे की इस मूवी का नाम हैएक दीवाने की दीवानियत’. इसका फर्स्ट लुक गुरुवार को जारी कर दिया गया. इसके फर्स्ट लुक पोस्टर में हर्षवर्धन और सोनम बाजवा की केमिस्ट्री साफ-साफ दिख रही है. यह पहली बार है जब ये दोनों स्टार बड़े पर्दे पर साथ दिखाई देंगे. इसके साथ ही इस मूवी की रिलीज डेट भी फाइनल हो गई है.

दिवाली पर 21 अक्टूबर को ये सिनेमाघरों में रिलीज होगी. 'सनम तेरी कसम' के बाद से ही हर्षवर्धन राणे की फिल्मों का फैंस को इंतजार रहता है. जब से इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी, तभी से ही लोग इसके लुक और रिलीज डेट के बारे में पूछने लगे थे.

एक दीवाने की दीवानियत’ का फर्स्ट लुक आउट

यह एक रोमांटिक ड्रामा है, जिसमें प्यार, जुनून और दिल टूटने की एक भावुक कहानी होगी. इस फिल्म का निर्देशन मिलाप जावेरी कर रहे हैं. इसके सह-निर्माता राघव शर्मा हैं. फिल्म के बारे में बात करते हुए मिलाप ने कहा, "यह असल में एक भावुक प्रेम कहानी है. हर्षवर्धन और सोनम की केमिस्ट्री कमाल की है, और मैं इस दिवाली दर्शकों को इसे देखने के लिए बेताब हूं."

इस दिन होगी रिलीज

सोनम बाजवा के पास और भी फिल्में हैं; उन्हें ‘हाउसफुल 5’ में देखा गया था. उनके पास टाइगर श्रॉफ की ‘बागी 4’ भी है, जो 5 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में आएगी. जबकि हर्षवर्धन के पास भी कुछ फिल्में हैं जिनमें ‘तुम ही हो’ और ‘सिला’ जैसी मूवी के नाम शामिल हैं.

बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की भिड़ंत कार्तिक आर्यन की मूवी से होगी, जिसका नाम अभी फाइनल नहीं हुआ है. फिल्म में श्रीलीला के साथ उनकी जोड़ी पहली बार दिखाई देगी. अब दोनों में से कौन सी मूवी हिट होगी, ये तो वक्त ही बताएगा.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. क्राइम, बिजनेस, राजनीति, मनोरंजन जैसे विषयों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. न्यूज टी...और पढ़ें

TAGS

harshvardhan rane

Trending news

MCD का आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; शीघ्र सुनवाई से इनकार
Stra Dogs
MCD का आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC पहुंचे डॉग लवर्स; शीघ्र सुनवाई से इनकार
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
karnataka
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
गिरफ्तार PM-CM को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू!
Constitution Amendment Bill
गिरफ्तार PM-CM को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू!
नागपुर यूनिवर्सिटी का कारनामा: बीबीए का एग्जाम दिया, बीकॉम की मार्कशीट मिली
Nagpur
नागपुर यूनिवर्सिटी का कारनामा: बीबीए का एग्जाम दिया, बीकॉम की मार्कशीट मिली
BEST चुनाव के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल, हार के बाद CM फडणवीस से मिले राज ठाकरे
Maharashtra
BEST चुनाव के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल, हार के बाद CM फडणवीस से मिले राज ठाकरे
अहमदाबाद: हिंदू बच्चे की चाकू से घोंप कर मारने वाले मुस्लिम लड़के के साथ क्या हुआ?
Ahmedabad
अहमदाबाद: हिंदू बच्चे की चाकू से घोंप कर मारने वाले मुस्लिम लड़के के साथ क्या हुआ?
Pakistan की 'कबूतर' वाली साजिश नाकाम, जम्मू रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी
BSP
Pakistan की 'कबूतर' वाली साजिश नाकाम, जम्मू रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी
माता वैष्णो देवी के दर्शन कराने जा रही बस पुल से 30 फीट नीचे गिरी, 1 की मौत 40 घायल
Samba
माता वैष्णो देवी के दर्शन कराने जा रही बस पुल से 30 फीट नीचे गिरी, 1 की मौत 40 घायल
VP Election: कांग्रेस ने फंसा दिया पेंच! BJP की सहयोगी पार्टियों में 'धर्मसंकट'
Vice President
VP Election: कांग्रेस ने फंसा दिया पेंच! BJP की सहयोगी पार्टियों में 'धर्मसंकट'
पुतिन जेलेंस्की से नहीं करेंगे मुलाकात, रूस-यूक्रेन का नहीं निकलेगा नतीजा? जानें वजह
Donald Trump
पुतिन जेलेंस्की से नहीं करेंगे मुलाकात, रूस-यूक्रेन का नहीं निकलेगा नतीजा? जानें वजह
;