सामने आई हर्षवर्धन राणे की ‘एक दीवाने की दीवानियत’ की रिलीज डेट, इस दिन आएगा टीजर

Ek Deewane Ki Deewaniyat Release Date: हर्षवर्धन राणे की अगली फिल्म ‘एक दीवाने की दीवानियत’ को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है. जानिए कब रिलीज होगी फिल्म.
इस साल की शुरुआत में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की नई फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ था. तभी से ही इस मूवी के लिए फैंस उत्सुक दिखे थे. हर्षवर्धन राणे की इस मूवी का नाम है ‘एक दीवाने की दीवानियत’. इसका फर्स्ट लुक गुरुवार को जारी कर दिया गया. इसके फर्स्ट लुक पोस्टर में हर्षवर्धन और सोनम बाजवा की केमिस्ट्री साफ-साफ दिख रही है. यह पहली बार है जब ये दोनों स्टार बड़े पर्दे पर साथ दिखाई देंगे. इसके साथ ही इस मूवी की रिलीज डेट भी फाइनल हो गई है.
दिवाली पर 21 अक्टूबर को ये सिनेमाघरों में रिलीज होगी. 'सनम तेरी कसम' के बाद से ही हर्षवर्धन राणे की फिल्मों का फैंस को इंतजार रहता है. जब से इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी, तभी से ही लोग इसके लुक और रिलीज डेट के बारे में पूछने लगे थे.
‘एक दीवाने की दीवानियत’ का फर्स्ट लुक आउट
यह एक रोमांटिक ड्रामा है, जिसमें प्यार, जुनून और दिल टूटने की एक भावुक कहानी होगी. इस फिल्म का निर्देशन मिलाप जावेरी कर रहे हैं. इसके सह-निर्माता राघव शर्मा हैं. फिल्म के बारे में बात करते हुए मिलाप ने कहा, "यह असल में एक भावुक प्रेम कहानी है. हर्षवर्धन और सोनम की केमिस्ट्री कमाल की है, और मैं इस दिवाली दर्शकों को इसे देखने के लिए बेताब हूं."
इस दिन होगी रिलीज
सोनम बाजवा के पास और भी फिल्में हैं; उन्हें ‘हाउसफुल 5’ में देखा गया था. उनके पास टाइगर श्रॉफ की ‘बागी 4’ भी है, जो 5 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में आएगी. जबकि हर्षवर्धन के पास भी कुछ फिल्में हैं जिनमें ‘तुम ही हो’ और ‘सिला’ जैसी मूवी के नाम शामिल हैं.
बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की भिड़ंत कार्तिक आर्यन की मूवी से होगी, जिसका नाम अभी फाइनल नहीं हुआ है. फिल्म में श्रीलीला के साथ उनकी जोड़ी पहली बार दिखाई देगी. अब दोनों में से कौन सी मूवी हिट होगी, ये तो वक्त ही बताएगा.
