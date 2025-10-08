Ek Deewane Ki Deewaniyat Trailer: इस सीन ने दिला दी ‘आशिकी 2’ की याद, हर्षवर्धन-सोनम बाजवा की केमिस्ट्री ने इंटरनेट पर मचाया तहलका

Ek Deewane Ki Deewaniyat Trailer: हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' का जबरदस्त क्रेज ऑडियंस के बीच बना हुआ है और आज इसका ट्रेलर रिलीज किया गया है.
बॉलीवुड में जब भी इश्क और पागलपन की बात होती है, तो कुछ कहानियां दिल के बेहद करीब लगती हैं. कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो प्यार में खुद को भुला बैठते हैं, और कुछ डायलॉग्स सीधे दिल में उतर जाते हैं. हर्षवर्धन राणे अपनी नई फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' में ऐसे ही एक दीवाने आशिक के किरदार में लौटेंगे, जो प्यार को सिर्फ भावना नहीं, बल्कि जुनून मानता है. मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर बुधवार को रिलीज किया. ट्रेलर को देखकर दर्शकों को रोमांटिक फिल्म ‘सैयारा’ और ‘आशिकी 2’ की याद का आ जाएगी. फिल्म ‘सनम तेरी कसम’ के बाद हर्षवर्धन एक बार फिर बड़े पर्दे पर लवर बॉय का किरदार निभाते नजर आएंगे.
'एक दीवाने की दीवानियत' का ट्रेलर रिलीज
ट्रेलर की शुरुआत एक दमदार डायलॉग से होती है, जिसमें हर्षवर्धन का किरदार कहता है, ''तुझसे मोहब्बत करना ऐ सनम... मेरी जरुरत है और ये तेरे बदनसीब दिवाने की दीवानियत है.'' यह डायलॉग न केवल फिल्म की कहानी को सेट करता है, बल्कि दर्शकों को बताता है कि यह कोई हल्की-फुल्की लव स्टोरी नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसमें प्यार की हदें दीवानगी तक पहुंच चुकी हैं.
इसके बाद ट्रेलर में हर्षवर्धन और सोनम बाजवा के बीच की केमिस्ट्री दिखाई जाती है. दोनों की नजरों में जो प्यार है, वो बिना बोले ही सब कुछ कह जाता है. कहीं दोनों एक साथ गाड़ी में सफर कर रहे हैं, तो कहीं आंखों ही आंखों में मोहब्बत के इजहार हो रहे हैं. यह सब कुछ बड़े ही खूबसूरत अंदाज में फिल्माया गया है.
दमदार डायलॉग्स की भरमार
जैसे-जैसे ट्रेलर आगे बढ़ता है, कहानी और भी गहराती है. एक और दमदार डायलॉग आता है, ''परवाना रोशनी का इतना दीवाना होता है, शमा की खूबसूरती उसके होश कैसे उड़ाती है, उसकी दीवानियत में वो खुद को तबाह कर लेता है... खत्म कर लेता है, फना कर लेता है.'' ट्रेलर में हर सीन में इमोशन और इंटेंसिटी की भरमार है.
लेकिन कहानी में सिर्फ मोहब्बत नहीं, बल्कि टकराव भी है. एक सीन में सोनम बाजवा, गुस्से में हर्षवर्धन से कहती हैं, ''तूने आज तक औरत की चूड़ी की खनक देखी है, अब तू एक औरत की सनक देखेगा.'' ट्रेलर में दोनों किरदारों के संघर्ष, गुस्से और भावनाओं की गहराई को बखूबी दिखाया गया है.
इश्क और जुनून से भरा है ट्रेलर
ट्रेलर में एक खास मोड़ तब आता है जब हर्षवर्धन, सोनम को अपनी होने वाली बीवी बताते हैं. ट्रेलर के अंत में आता है वो डायलॉग जो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, ''तुम सबसे कहती फिरती हो ना कि मैं तुम्हारी जिंदगी का रावण हूं, तो इतिहास का मैं पहला रावण हूं, जो सीता को खुद घर छोड़कर आएगा.'' इस लाइन में न सिर्फ फिल्म की थीम छुपी है, बल्कि यह दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वाकई यह रावण सिर्फ बुरा है, या उसकी दीवानगी में कुछ अलग ही रंग है.
ट्रेलर की सिनेमैटोग्राफी, बैकग्राउंड स्कोर और डायलॉग्स की अदायगी एक अलग ही स्तर पर है. हर्षवर्धन राणे अपने किरदार में पूरी तरह ढल गए हैं और सोनम बाजवा भी उन्हें बराबरी से टक्कर देती दिखती हैं. निर्देशक मिलाप जावेरी ने एक बार फिर इमोशन और ड्रामा को जिस अंदाज में पिरोया है, वह साफ झलकता है.
'एक दीवाने की दीवानियत' इस दीपावली 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में आएगी.
