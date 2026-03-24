Advertisement
trendingNow13152730
Hindi Newsबॉलीवुडशेरशाह के बाद विष्णु वर्धन की अगली फिल्म, एकता कपूर के साथ पेट्रियोटिक थ्रिलर; पहलगाम हमले पर होगी कहानी?

'शेरशाह' के बाद विष्णु वर्धन की अगली फिल्म, एकता कपूर के साथ पेट्रियोटिक थ्रिलर; पहलगाम हमले पर होगी कहानी?

Ekta Kapoor Next With Vishnu Varadhan: सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शानदार फिल्म 'शेरशाह' से बतौर डायरेक्टर विष्णु वर्धन ने डेब्यू किया था. इस फिल्म के बाद अब वह एकता कपूर के साथ मिलकर पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर फिल्म बनाने जा रहे हैं. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Mar 24, 2026, 10:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'शेरशाह' के बाद विष्णु वर्धन की अगली फिल्म, एकता कपूर के साथ पेट्रियोटिक थ्रिलर; पहलगाम हमले पर होगी कहानी?

Ekta Kapoor Next With Vishnu Varadhan: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर निर्माता-निर्देशक विष्णु वर्धन ने देशभक्ति फिल्म 'शेरशाह' से बॉलीवुड में अपना दमदार डेब्यू किया था. इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की जोड़ी नजर आई थी, जिसे फैंस ने काफी पसंद किया था. इस फिल्म की सफलता के बाद अब दर्शक विष्णु वर्धन की अगली हिंदी फिल्म का इंतजार कर रहे हैं. 

पेट्रियोटिक थ्रिलर फिल्म बनाने का फैसला?

इसी बीच जानकारी सामने आई है कि विष्णु वर्धन ने एक बड़े-बजट की पेट्रियोटिक थ्रिलर फिल्म बनाने का फैसला किया है, जो पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर आधारित होगी. खास बात यह है कि इस फिल्म को एकता कपूर, तनुज गर्ग और अतुल कस्बेकर मिलकर प्रोड्यूस करेंगे. हालांकि, इस मामले में अभी ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है.

नेटफ्लिक्स की ये 5 एपिसोड वाली सबसे डरावनी सीरीज, हर सीन में ऐसा खौफ कि उड़ जाएगी रातों की नींद, कमजोर दिल वाले रहे दूर!

Add Zee News as a Preferred Source

एकता कपूर करेंगी प्रोड्यूस?

हाल ही में आई एक एंटरटेनमेंट पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक, विष्णु वर्धन ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर एक बड़े बजट की पेट्रियोटिक फिल्म बनाने का फैसला किया है. इस फिल्म के सिलसिले में विष्णु वर्धन ने मुंबई में एकता कपूर, तनुज गर्ग और अतुल कस्बेकर से कई मुलाकात की है. पोर्टल को एक सूत्र ने जानकारी देते हुए बताया, विष्णु वर्धन के पास इस फिल्म को बनाने के लिए पर्याप्त मटेरियल है. मेकर्स जल्द ही इस फिल्म की बड़ी घोषणा कर सकते हैं. हालांकि निर्देशक ने अभी तक इस फिल्म के बारे में कोई खुलासा नहीं किया है. 

फिल्म 'शेरशाह' से किया बॉलीवुड डेब्यू

निर्माता विष्णु वर्धन ने फिल्म 'शेरशाह' से बॉलीवुड में बतौर डायरेक्टर अपना डेब्यू किया था. 'शेरशाह' फिल्म विक्रम बन्ना के जीवन पर आधारित थी, जो कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे. सिद्धार्थ मल्होत्रा ने फिल्म में विक्रम बन्ना का किरदार निभाया था. फिल्म में कियारा आडवाणी, शिव पंडित, मीर सरवर और राज अर्जुन सहित कई कलाकार नजर आए ते. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म साल 2021 में रिलीज हुई थी और इसे दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Ekta KapoorVishnu Varadhan

Trending news

चुनावी रण में नहीं उतरेगी कमल हासन की पार्टी, लेकिन DMK के साथ गठबंधन डन; आखिर कैसे?
Tamil Nadu assembly elections 2026
चुनावी रण में नहीं उतरेगी कमल हासन की पार्टी, लेकिन DMK के साथ गठबंधन डन; आखिर कैसे?
मुस्लिम के बाद अब अन्य धर्मों के लोग भी आए आगे, घाटी में ईरान के लिए लगे डोनेशन कैंप
Jammu-Kashmir News
मुस्लिम के बाद अब अन्य धर्मों के लोग भी आए आगे, घाटी में ईरान के लिए लगे डोनेशन कैंप
55 दिन बाद लिखी गई अजित पवार प्लेन क्रैश की FIR, साजिश या हादसा... अब सामने आएगा सच?
ajit pawar plane crash
55 दिन बाद लिखी गई अजित पवार प्लेन क्रैश की FIR, साजिश या हादसा... अब सामने आएगा सच?
भारत ने दिखाया बड़ा दिल, इस गरीब मुल्क के बच्चों के लिए भेज दिया सबसे बड़ा तोहफा
sierra leone school
भारत ने दिखाया बड़ा दिल, इस गरीब मुल्क के बच्चों के लिए भेज दिया सबसे बड़ा तोहफा
टिकट बांटने के बाद केरलम में फंस गई कांग्रेस? पार्टी नेताओं ने ही उठाए सवाल
Kerala Assembly Election 2026
टिकट बांटने के बाद केरलम में फंस गई कांग्रेस? पार्टी नेताओं ने ही उठाए सवाल
मुसलमानों से SC तक, वो जातियां जो बंगाल में पलट सकती हैं गेम; क्या है जातिगत समीकरण
West Bengal Election 2026
मुसलमानों से SC तक, वो जातियां जो बंगाल में पलट सकती हैं गेम; क्या है जातिगत समीकरण
LPG संकट में भी पक रही बिरयानी, कचरे से कैसे चूल्हा जला रहा ये रेस्तरां?
lpg supply updates
LPG संकट में भी पक रही बिरयानी, कचरे से कैसे चूल्हा जला रहा ये रेस्तरां?
मिडिल ईस्ट संकट के बीच ट्रंप ने की पीएम मोदी से बात,होर्मुज समेत कई मुद्दों पर चर्चा
PM Modi
मिडिल ईस्ट संकट के बीच ट्रंप ने की पीएम मोदी से बात,होर्मुज समेत कई मुद्दों पर चर्चा
LPG को लेकर घबराने की जरूरत नहीं, देश में पर्याप्त स्टॉक; संकट के बीच सरकार का बयान
LPG Supply
LPG को लेकर घबराने की जरूरत नहीं, देश में पर्याप्त स्टॉक; संकट के बीच सरकार का बयान
उमर सरकार कर रही जम्मू का नक्शा बदलने की साजिश? PDP विधायक पर्रा के बिल पर भड़की BJP
Jammu
उमर सरकार कर रही जम्मू का नक्शा बदलने की साजिश? PDP विधायक पर्रा के बिल पर भड़की BJP