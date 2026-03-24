'शेरशाह' के बाद विष्णु वर्धन की अगली फिल्म, एकता कपूर के साथ पेट्रियोटिक थ्रिलर; पहलगाम हमले पर होगी कहानी?

Ekta Kapoor Next With Vishnu Varadhan: सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शानदार फिल्म 'शेरशाह' से बतौर डायरेक्टर विष्णु वर्धन ने डेब्यू किया था. इस फिल्म के बाद अब वह एकता कपूर के साथ मिलकर पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर फिल्म बनाने जा रहे हैं.
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Ekta Kapoor Next With Vishnu Varadhan: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर निर्माता-निर्देशक विष्णु वर्धन ने देशभक्ति फिल्म 'शेरशाह' से बॉलीवुड में अपना दमदार डेब्यू किया था. इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की जोड़ी नजर आई थी, जिसे फैंस ने काफी पसंद किया था. इस फिल्म की सफलता के बाद अब दर्शक विष्णु वर्धन की अगली हिंदी फिल्म का इंतजार कर रहे हैं.
इसी बीच जानकारी सामने आई है कि विष्णु वर्धन ने एक बड़े-बजट की पेट्रियोटिक थ्रिलर फिल्म बनाने का फैसला किया है, जो पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर आधारित होगी. खास बात यह है कि इस फिल्म को एकता कपूर, तनुज गर्ग और अतुल कस्बेकर मिलकर प्रोड्यूस करेंगे. हालांकि, इस मामले में अभी ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है.
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हाल ही में आई एक एंटरटेनमेंट पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक, विष्णु वर्धन ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर एक बड़े बजट की पेट्रियोटिक फिल्म बनाने का फैसला किया है. इस फिल्म के सिलसिले में विष्णु वर्धन ने मुंबई में एकता कपूर, तनुज गर्ग और अतुल कस्बेकर से कई मुलाकात की है. पोर्टल को एक सूत्र ने जानकारी देते हुए बताया, विष्णु वर्धन के पास इस फिल्म को बनाने के लिए पर्याप्त मटेरियल है. मेकर्स जल्द ही इस फिल्म की बड़ी घोषणा कर सकते हैं. हालांकि निर्देशक ने अभी तक इस फिल्म के बारे में कोई खुलासा नहीं किया है.
निर्माता विष्णु वर्धन ने फिल्म 'शेरशाह' से बॉलीवुड में बतौर डायरेक्टर अपना डेब्यू किया था. 'शेरशाह' फिल्म विक्रम बन्ना के जीवन पर आधारित थी, जो कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे. सिद्धार्थ मल्होत्रा ने फिल्म में विक्रम बन्ना का किरदार निभाया था. फिल्म में कियारा आडवाणी, शिव पंडित, मीर सरवर और राज अर्जुन सहित कई कलाकार नजर आए ते. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म साल 2021 में रिलीज हुई थी और इसे दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था.
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