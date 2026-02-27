'फीस मांगी तो समझिए फर्जी…', कास्टिंग स्कैम पर भड़कीं एकता कपूर

Ektaa Kapoor on Fake Casting: एकता कपूर ने शुक्रवार को एक ऑफिशियल बयान में जनता को फर्जी सोशल मीडिया एकाउंट्स और अनऑथराइज़्ड लोगों के बारे में आगाह किया, जो बालाजी टेलीफिल्म्स की पहचान का दुरुपयोग करके फर्जी कास्टिंग मौकों का प्रमोशन कर रहे हैं.
भारतीय टेलीविजन और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की प्रमुख निर्माता और बालाजी टेलीफिल्म्स की ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर एकता कपूर ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया. एकता ने पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, "आधिकारिक सूचना: फर्जी कास्टिंग कॉल से सावधान रहें. हमेशा पुष्टि करें. अपडेट रहें."
उन्होंने पोस्ट के माध्यम से लोगों को फर्जी कास्टिंग कॉल्स से सावधान करते हुए लिखा, "जो कोई भी इससे संबंधित है, यह पोस्ट उनके लिए है. बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड आम जनता को सूचित करने के लिए यह औपचारिक स्पष्टीकरण जारी करता है कि कई अनऑथराइज्ड व्यक्ति और फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स वर्तमान में हमारी कंपनी की पहचान का दुरुपयोग करके हमारे आगामी टीवी धारावाहिकों, वेब सीरीज और फिल्मों के लिए झूठे कास्टिंग अवसरों का प्रचार कर रहे हैं."
उन्होंने लिखा, "हम इन असंबंधित संस्थाओं से स्वयं को स्पष्ट रूप से अलग करते हैं और इस तरह की भ्रामक प्रथाओं के माध्यम से महत्वाकांक्षी अभिनेताओं और निर्देशकों की आकांक्षाओं का शोषण करने के किसी भी प्रयास की कड़ी निंदा करते हैं. कृपया ध्यान दें कि बालाजी टेलीफिल्म्स कभी भी पंजीकरण शुल्क, 'ऑडिशन शुल्क' या किसी भी प्रकार की मौद्रिक जमा राशि की मांग नहीं करता है, और न ही हम अपने आधिकारिक परिसर में पहले से व्यक्तिगत बैठकें आयोजित किए बिना कभी भी औपचारिक समझौते जारी करते हैं."
उन्होंने आगे लिखा, "हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए सभी वैध भर्ती और चयन प्रक्रियाएं केवल हमारे वेरिफाइड चैनलों और आधिकारिक कास्टिंग निर्देशकों के माध्यम से ही संचालित की जाती हैं. हम जनता से अत्यधिक सावधानी बरतने, सभी प्रमाण पत्रों की पुष्टि करने और हमारी ओर से कार्य करने का दावा करने वाले किसी भी अनवेरिफाइड रिप्रेजेंटेटिव के साथ व्यक्तिगत डेटा या धन साझा करने से बचने का आग्रह करते हैं."
एकता कपूर हिंदी फिल्म और टीवी सीरियल इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम और चेहरा है, जिन्हें 'टेलीविजन की क्वीन' के साथ 'कंट्रोवर्सी की क्वीन' भी कहा जाता है. एकता ने 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी', 'कहानी घर घर की' और 'नागिन' जैसे सुपरहिट सीरियलों का निर्माण किया है. कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया.
