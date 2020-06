नई दिल्‍ली: कोरोना के बाद लॉकडाउन के दौरान बढ़े हुए बिल को देख पहले तो आम जनता ही परेशान थी लेकिन अब बॉलीवुड भी इससे नहीं बच पाया है. बॉलीवुड के कई एक्टर और एक्ट्रेस के बिजली के बिल इतने लंबे चौड़े आए हैं कि बिल को देख इनके होश उड़ गए हैं. अभिनेत्री तापसी पन्नू का अप्रैल महीने का बिल 4,390 रुपये, मई महीने का बिल 3,850 रुपये आया और अब जून का बिल सीधे 36,000 रुपये आया है.

इसी तरह से रेणुका शहाणे का अप्रैल का बिजली बिल 5,510 रुपये था जबकि मई और जून का बिल उन्हें 29,700 का दिया गया है. अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने पिछले महीने 6000 रुपये का बिल जमा कराया था जो इस महीने 50,000 रुपये आया है. अब तो कॉमेडियन वीर दास, लेखक वरुण ग्रोवर भी सोशल मीडिया के जरिये इस उगाही के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं.

3 months of lockdown and I wonder what appliance(s) I have newly used or bought in the apartment only last month to have such an insane rise in my electricity bill. @Adani_Elec_Mum what kind of POWER r u charging us for? pic.twitter.com/jZMMoxDMgj

— taapsee pannu (@taapsee) June 28, 2020