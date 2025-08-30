माहिरा शर्मा को डेट कर रहे हैं एल्विश यादव? वीडियो वायरल होने पर बिग बॉस OTT 2 विनर ने बताया सच

बिग बॉस ओटीटी 2, रोडीज़ XX और लाफ्टर शेफ़्स 2 जीतने वाले एल्विश यादव आए दिन किसी न किसी नई वजह से चर्चा में रहते हैं. अब हाल ही में एल्विश और माहिरा शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर दोनों के रिलेशन की अफवाह आने लगी. इसके बाद अब एल्विश ने अब इन खबरों पर अपना रिएक्शन दे दिया है और उन्होंने बताया सच क्या है.

एल्विश यादव ने अपने एक्स हैंडल पर कहा कि माहिरा शर्मा के साथ उनका रोमांटिक डांस वीडियो सिर्फ़ एक प्रमोशनल स्ट्रैटेजी है. ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों ने किसी म्यूज़िक वीडियो के लिए साथ काम किया है. एलविश यादव लिखते हैं, 'प्रमोशनल रील है दोस्तों, इतना सीरियस मत हुआ करो.'

डेटिंग की खबरों पर क्या बोले एल्विश यादव?

बता दें कि एल्विश यादव ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया था और लिखा था, "रोमांटिक राव साहब." जब से यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया है, नेटिज़न्स माहिरा शर्मा के साथ उनके रिश्ते के बारे में अटकलें लगाने लगे हैं. वहीं कुछ दिनों पहले एल्विश के घर के बाहर अंजान लोगों ने गोलियां चला दी थी. अच्छी बात यह है कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा. हालांकि तबसे एल्विश की सिक्योरिटी और बढ़ा दी है.

कौन हैं एल्विश यादव

27 वर्षीय एल्विश यादव मशहूर यूट्यूबर हैं जिनके यूट्यूब चैनल पर तकरीबन 15. 7 मिलियन फॉलोअर्स हैं. एल्विश रोस्ट वीडियो से लेकर पैरेडी वीडियो और फनी वीडियोज अपने चैनल से पोस्ट करते रहे हैं. कुशा कपिला पर की गई टिप्पणी और ध्रूव राठी से होने वाली लड़ाइयों के चलते भी एलविश सुर्खियों में आते रहे हैं लेकिन बिग बॉस ओटीटी 2 जीतने के बाद से ही एल्विश की लोकप्रियता बढ़ गई गई है.

एल्विश को बड़े सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स में गिना जाता है. एल्विश रोडीज डबल क्रॉस में बतौर गैंग लीडर भी नजर आ चुके हैं. प्लेग्राउंड सीजन 4 में भी एल्विश ने हिस्सा लिया था और वे लाफ्टर शोज में कंस्टेंट के तौर पर भाग लेते भी दिख जाते हैं. लेकिन, इस पॉपुलैरिटी के साथ ही एल्विश का नाम अक्सर विवादों से भी घिरा रहा है. एल्विश यादव रिएलिटी शोज में हिस्सा लेते रहे हैं, अपना यूट्यूब चैनल है और सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर एल्विश के 17.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं. ये सभी चीजें एल्विश की कमाई का साधन हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार एल्विश की नेट वर्थ 50 करोड़ के करीब है यानी सालाना एल्विश तकरीबन 50 करोड़ कमा रहे हैं.