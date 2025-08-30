माहिरा शर्मा को डेट कर रहे हैं एल्विश यादव? वीडियो वायरल होने पर बिग बॉस OTT 2 विनर ने बताया सच
Advertisement
trendingNow12902203
Hindi Newsबॉलीवुड

माहिरा शर्मा को डेट कर रहे हैं एल्विश यादव? वीडियो वायरल होने पर बिग बॉस OTT 2 विनर ने बताया सच

माहिरा शर्मा के साथ वायरल हुए रोमांटिक डांस वीडियो पर एल्विश यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ी है. हाल ही में एल्विश यादव और माहिरा शर्मा का एक डांस वीडियो सामने आया था. वीडियो में दोनों के बीच रोमांटिक कैमिस्ट्री दिख रही थी.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Aug 30, 2025, 10:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

माहिरा शर्मा को डेट कर रहे हैं एल्विश यादव? वीडियो वायरल होने पर बिग बॉस OTT 2 विनर ने बताया सच

बिग बॉस ओटीटी 2, रोडीज़ XX और लाफ्टर शेफ़्स 2 जीतने वाले एल्विश यादव आए दिन किसी न किसी नई वजह से चर्चा में रहते हैं. अब हाल ही में एल्विश और माहिरा शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर दोनों के रिलेशन की अफवाह आने लगी. इसके बाद अब एल्विश ने अब इन खबरों पर अपना रिएक्शन दे दिया है और उन्होंने बताया सच क्या है.

एल्विश यादव ने अपने एक्स हैंडल पर कहा कि माहिरा शर्मा के साथ उनका रोमांटिक डांस वीडियो सिर्फ़ एक प्रमोशनल स्ट्रैटेजी है. ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों ने किसी म्यूज़िक वीडियो के लिए साथ काम किया है. एलविश यादव लिखते हैं, 'प्रमोशनल रील है दोस्तों, इतना सीरियस मत हुआ करो.'

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

डेटिंग की खबरों पर क्या बोले एल्विश यादव?

बता दें कि एल्विश यादव ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया था और लिखा था, "रोमांटिक राव साहब." जब से यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया है, नेटिज़न्स माहिरा शर्मा के साथ उनके रिश्ते के बारे में अटकलें लगाने लगे हैं. वहीं कुछ दिनों पहले एल्विश के घर के बाहर अंजान लोगों ने गोलियां चला दी थी. अच्छी बात यह है कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा. हालांकि तबसे एल्विश की सिक्योरिटी और बढ़ा दी है.

कौन हैं एल्विश यादव 

27 वर्षीय एल्विश यादव मशहूर यूट्यूबर हैं जिनके यूट्यूब चैनल पर तकरीबन 15. 7 मिलियन फॉलोअर्स हैं. एल्विश रोस्ट वीडियो से लेकर पैरेडी वीडियो और फनी वीडियोज अपने चैनल से पोस्ट करते रहे हैं. कुशा कपिला पर की गई टिप्पणी और ध्रूव राठी से होने वाली लड़ाइयों के चलते भी एलविश सुर्खियों में आते रहे हैं लेकिन बिग बॉस ओटीटी 2 जीतने के बाद से ही एल्विश की लोकप्रियता बढ़ गई गई है.

एल्विश को बड़े सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स में गिना जाता है. एल्विश रोडीज डबल क्रॉस में बतौर गैंग लीडर भी नजर आ चुके हैं. प्लेग्राउंड सीजन 4 में भी एल्विश ने हिस्सा लिया था और वे लाफ्टर शोज में कंस्टेंट के तौर पर भाग लेते भी दिख जाते हैं. लेकिन, इस पॉपुलैरिटी के साथ ही एल्विश का नाम अक्सर विवादों से भी घिरा रहा है. एल्विश यादव रिएलिटी शोज में हिस्सा लेते रहे हैं, अपना यूट्यूब चैनल है और सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर एल्विश के 17.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं. ये सभी चीजें एल्विश की कमाई का साधन हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार एल्विश की नेट वर्थ 50 करोड़ के करीब है यानी सालाना एल्विश तकरीबन 50 करोड़ कमा रहे हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

Elvish Yadavactress Mahira Sharma

Trending news

कहीं पर दरकी जमीं तो कहीं फटे बादल... कुदरत के कहर से रियासी-रामबन में 10 की मौत
Jammu and Kashmir
कहीं पर दरकी जमीं तो कहीं फटे बादल... कुदरत के कहर से रियासी-रामबन में 10 की मौत
Maratha Reservation: 'मराठाओं के कंधे पर...', CM फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर पलटवार
Maharashtra
Maratha Reservation: 'मराठाओं के कंधे पर...', CM फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर पलटवार
Cloud Burst: रामबन-रियासी में बादल फटने और भूस्खलन से 10 लोगों की मौत, कई लापता
undefined
Cloud Burst: रामबन-रियासी में बादल फटने और भूस्खलन से 10 लोगों की मौत, कई लापता
बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
today weather update
बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
पटना: नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, BJP जीती या कांग्रेस? देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर
patna
पटना: नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, BJP जीती या कांग्रेस? देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर
कभी कस्टमर से गुलजार रहते थे घाटी के रेस्टोरेंट, अचानक पसरा सन्नाटा
jammu kashmir news
कभी कस्टमर से गुलजार रहते थे घाटी के रेस्टोरेंट, अचानक पसरा सन्नाटा
'या तो नौकरी करो या फिर वकालत...', बार काउंसिल का वकीलों को आदेश
Odisha news
'या तो नौकरी करो या फिर वकालत...', बार काउंसिल का वकीलों को आदेश
'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
Owaisi on Bhagwat
'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
amit shah
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
कमर तक पानी, बाल्टी में रखा सामान....जम्मू में कुदरत के कहर से छात्रों में खौफ
jammu kashmir news
कमर तक पानी, बाल्टी में रखा सामान....जम्मू में कुदरत के कहर से छात्रों में खौफ
;