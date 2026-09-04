तेजस्वी प्रकाश से भिड़े एल्विश यादव, 'चुप रहो' पर मचा बवाल; इंटरनेट पर छिड़ी फेमिनिज्म की बहस

एल्विश यादव के एक बयान को लेकर सोशल मीडिया पर फेमिनिज्म को लेकर नई बहस छिड़ गई है. दरअसल, 'प्लैग्राउंड सीजन 5' के हालिया एपिसोड में एल्विश ने तेजस्वी प्रकाश को लेकर कुछ ऐसा कहा, जिससे सोशल मीडिया यूजर्स नाराज नजर आ रहे हैं. कई लोगों ने बिग बॉस ओटीटी विनर के बयान की आलोचना की है और इसे लेकर अपनी निराशा जाहिर की है.
हालांकि, एल्विश के फैंस भी उनके बचाव में सामने आए हैं. उनका कहना है कि बयान को पूरे संदर्भ के साथ देखा जाना चाहिए. इसी बीच सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों के बीच बहस तेज हो गई है. आइए जानते हैं आखिर एल्विश यादव और तेजस्वी प्रकाश के बीच क्या हुआ और उनके बयान ने इंटरनेट पर फेमिनिज्म की बहस को क्यों हवा दे दी.
'प्लेग्राउंड' सीजन 5 में एल्विश यादव और तेजस्वी प्रकाश मेंटर्स के तौर पर नजर आ रहे हैं. शो के हालिया एपिसोड में जब तेजस्वी ने यूट्यूबर एल्विश यादव की बात में दखल देने की कोशिश की. इसपर वह अपना आपा खो बैठे. गुस्से में आकर यादव ने तेजस्वी से कहा, 'अपना मुंह बंद रखो.' तेजस्वी ने भी उन्हें जवाब दिया और एल्विश से कहा कि मुझसे इस तरह बात मत करो. इसके बाद, एल्विश ने तेजस्वी से कहा कि जब वह बात कर रहे हों तो बीच में न बोलें.
सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो सामने आते ही कई यूज़र्स ने इस पर रिएक्शन दिया. साथ ही एल्विस के शब्दों के चुनाव पर निराशा जताई. जहां, कुछ लोगों ने उन पर नेशनल टेलीविजन पर तेजस्वी का अनादर करने का आरोप लगाया. वहीं, कई यूजर्स का कहना था कि किसी को भी महिलाओं से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए.
एक यूजर ने लिखा, 'एल्विस यादव का फ़ैन होने के नाते, मुझे सच में शर्मिंदगी महसूस हो रही है. मैं उनका समर्थन कर सकता हूं. लेकिन इस तरह की भाषा या व्यवहार का बचाव नहीं कर सकता. यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं था.'
ElvishYadav has openly abused tejaswi
Now where are the pseudo feminist???
Isn't this bad behaviour???
Imagine if the same thing Abhishek malhan does then the internet blasts and declare him a women hater
But if it done by L20 then it's ok
वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा, 'क्या वह सच में किसी महिला से ऐसे बात करते हैं? और फिर लोग कहते हैं कि वह सभी महिलाओं का सम्मान करते हैं. सच में? किसी महिला से 'मुंह बंद रखने' (shut the fuck up) के लिए कहना सरासर बेअदबी है. अगर वह ऐसे बात करते हैं, तो 'महिलाओं का सम्मान करने’ से आपका असल में क्या मतलब है? इसके लिए कोई बहाना नहीं हो सकता.'
I’ve learned who deserves how much importance.
If standing up for myself and standing up for my fans is considered wrong, then I’m okay being “wrong.” What’s wrong is wrong.
And honestly, bringing the woman card or feminism into every single situation isn’t it. If you truly…
ट्रोलिंग के बीच एल्विश ने अपने X हैंडल पर लिखा, 'अगर कोई नेशनल टेलीविज़न पर मेरे बारे में 'लड़का-लड़की' वाली बात बनाता है. तो मुझे यह मंज़ूर नहीं है और सच कहूं तो, किसी को भी यह मंज़ूर नहीं होना चाहिए. हर चीज़ में जेंडर का एंगल लाना सही नहीं है. मैंने उसी भाषा में जवाब दिया जिसकी वह स्थिति मांग कर रही थी. झूठे इंटरव्यू देना और मेरे फ़ैन्स के बारे में बदतमीज़ी से बात करना मंज़ूर नहीं है. और सिर्फ़ कूल दिखने या दूसरे व्यक्ति को गलत दिखाने के लिए सेट से वीडियो लीक करना भी सही नहीं है.' वहीं, इस मामले में अब तक तेजस्वी प्रकाश का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है.