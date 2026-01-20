एल्विश-जन्नत का नया गाना, बांहों में ले हसीना पर लुटाया प्यार; वैलेंटाइन वीक से पहले लगाया रोमांस का तड़का

Trending Photos
मशहूर कंटेंट क्रिएटर और अभिनेता एल्विश यादव हाल ही में वेब सीरीज 'औकात के बाहर' में नजर आए थे, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था. सीरीज को लेकर वे सुर्खियां बटोर ही रहे थे कि उनका नया गाना 'तेरे दिल में' रिलीज कर दिया गया है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.
'तेरे दिल में' का दिखा जादू
यह गाना इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि इसमें एल्विश के साथ अभिनेत्री जन्नत जुबैर नजर आ रही हैं. स्क्रीन पर दोनों की केमिस्ट्री काफी अच्छी लग रही है. गाने में एल्विश और जन्नत एक दूसरे के साथ प्यार भरे अंदाज में नजर आते हैं. यह गाना फैंस को काफी पसंद आ रहा है. वे इसे बार-बार सुन रहे हैं.
जन्नत टीवी की मशहूर अभिनेत्री हैं, और सोशल मीडिया पर भी उनकी काफी पॉपुलैरिटी देखी जाती है. वहीं, एल्विश का क्रेज भी किसी से छुपा नहीं है. इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 24 घंटे में दोनों के गाने को 4.4 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है.
एल्विश यादव और जन्नत जुबैर की इस जोड़ी को फैंस पहले से ही बहुत पसंद करते हैं. दोनों की ऑन-स्क्रीन जोड़ी को फैंस लाफ्टर शेफ से पसंद करते आ रहे हैं.
वैलेंटाइन वीक से पहले छाया एल्विश-जन्नत का रोमांस
गाने की बात करें तो इसे रितो रिबा ने गाया है. वहीं, इसके लिरिक्स राणा सोतल ने लिखे हैं और रजत नागपाल ने इसे कंपोज किया है. गाने में दिखाया गया है कि एल्विश और जन्नत की लव स्टोरी में दिक्कतें तब आती है, जब लड़की के पिता उसकी शादी जबरदस्ती किसी और से करा रहे होते हैं, लेकिन जन्नत एल्विश के साथ घर छोड़कर चली जाती है.
यह मशहूर जोड़ी फिलहाल लाफ्टर शेफ के सीजन 2 में नजर आई थी. इसमें दोनों के अलावा, करण कुंद्रा, कृष्णा अभिषेक, कश्मीरा शाह, अली गोनी, अभिषेक कुमार, समर्थ जुरेल, विवियन डीसेना, ईशा सिंह, ईशा मालवीय, तेजस्वी प्रकाश, गुरमीत चौधरी और देबिना बनर्जी जैसे कलाकार नजर आए थे. वहीं, शो को भारती सिंह ने होस्ट किया और शेफ हरपाल सोखी जज बने थे.
