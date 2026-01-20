Advertisement
trendingNow13080830
Hindi Newsबॉलीवुडएल्विश-जन्नत का नया गाना, बांहों में ले हसीना पर लुटाया प्यार; वैलेंटाइन वीक से पहले लगाया रोमांस का तड़का

एल्विश-जन्नत का नया गाना, बांहों में ले हसीना पर लुटाया प्यार; वैलेंटाइन वीक से पहले लगाया रोमांस का तड़का

मशहूर कंटेंट क्रिएटर और अभिनेता एल्विश यादव हाल ही में वेब सीरीज 'औकात के बाहर' में नजर आए थे, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Jan 20, 2026, 07:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एल्विश-जन्नत का नया गाना, बांहों में ले हसीना पर लुटाया प्यार; वैलेंटाइन वीक से पहले लगाया रोमांस का तड़का

मशहूर कंटेंट क्रिएटर और अभिनेता एल्विश यादव हाल ही में वेब सीरीज 'औकात के बाहर' में नजर आए थे, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था. सीरीज को लेकर वे सुर्खियां बटोर ही रहे थे कि उनका नया गाना 'तेरे दिल में' रिलीज कर दिया गया है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

'तेरे दिल में' का दिखा जादू

यह गाना इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि इसमें एल्विश के साथ अभिनेत्री जन्नत जुबैर नजर आ रही हैं. स्क्रीन पर दोनों की केमिस्ट्री काफी अच्छी लग रही है. गाने में एल्विश और जन्नत एक दूसरे के साथ प्यार भरे अंदाज में नजर आते हैं. यह गाना फैंस को काफी पसंद आ रहा है. वे इसे बार-बार सुन रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

जन्नत टीवी की मशहूर अभिनेत्री हैं, और सोशल मीडिया पर भी उनकी काफी पॉपुलैरिटी देखी जाती है. वहीं, एल्विश का क्रेज भी किसी से छुपा नहीं है. इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 24 घंटे में दोनों के गाने को 4.4 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

एल्विश यादव और जन्नत जुबैर की इस जोड़ी को फैंस पहले से ही बहुत पसंद करते हैं. दोनों की ऑन-स्क्रीन जोड़ी को फैंस लाफ्टर शेफ से पसंद करते आ रहे हैं.

वैलेंटाइन वीक से पहले छाया एल्विश-जन्नत का रोमांस

गाने की बात करें तो इसे रितो रिबा ने गाया है. वहीं, इसके लिरिक्स राणा सोतल ने लिखे हैं और रजत नागपाल ने इसे कंपोज किया है. गाने में दिखाया गया है कि एल्विश और जन्नत की लव स्टोरी में दिक्कतें तब आती है, जब लड़की के पिता उसकी शादी जबरदस्ती किसी और से करा रहे होते हैं, लेकिन जन्नत एल्विश के साथ घर छोड़कर चली जाती है.

यह मशहूर जोड़ी फिलहाल लाफ्टर शेफ के सीजन 2 में नजर आई थी. इसमें दोनों के अलावा, करण कुंद्रा, कृष्णा अभिषेक, कश्मीरा शाह, अली गोनी, अभिषेक कुमार, समर्थ जुरेल, विवियन डीसेना, ईशा सिंह, ईशा मालवीय, तेजस्वी प्रकाश, गुरमीत चौधरी और देबिना बनर्जी जैसे कलाकार नजर आए थे. वहीं, शो को भारती सिंह ने होस्ट किया और शेफ हरपाल सोखी जज बने थे. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Elvish YadavJannat Zubair

Trending news

क्या ढाई-ढाई साल के लिए शिंदे की शर्त मान गई BJP? इस दिन मुंबई को मिल जाएगा नया मेयर
BMC Mayor Election 2026
क्या ढाई-ढाई साल के लिए शिंदे की शर्त मान गई BJP? इस दिन मुंबई को मिल जाएगा नया मेयर
बुर्ज खलीफा बनाने वाली EMAAR के साथ घपला, श्रवण गुप्ता, जिसने दो देशों में दिखा धोखा
Shravan Gupta
बुर्ज खलीफा बनाने वाली EMAAR के साथ घपला, श्रवण गुप्ता, जिसने दो देशों में दिखा धोखा
बूथ लेवल से राष्ट्रीय स्तर तक... बीजेपी ने एक झटके में कैसे पूरे किए संगठन के चुनाव
BJP
बूथ लेवल से राष्ट्रीय स्तर तक... बीजेपी ने एक झटके में कैसे पूरे किए संगठन के चुनाव
25 साल पहले विनाशकारी भूकंप ने कर दिया था तबाह, फिर कैसे हुई कच्छ की कायापलट
Gujarat news
25 साल पहले विनाशकारी भूकंप ने कर दिया था तबाह, फिर कैसे हुई कच्छ की कायापलट
मैगी, चावल, सिलेंडर...घाटी में कई महीनों का खाना लेकर बंकर में छिपे थे जैश के आतंकी
Jammu-kashmir
मैगी, चावल, सिलेंडर...घाटी में कई महीनों का खाना लेकर बंकर में छिपे थे जैश के आतंकी
चुनाव में BJP को हराने का फॉर्मूला सुझा रहे थे मुस्लिम लीडर, फिर कांग्रेस को धो डाला
Assam
चुनाव में BJP को हराने का फॉर्मूला सुझा रहे थे मुस्लिम लीडर, फिर कांग्रेस को धो डाला
BMC मेयर चुनाव में BJP का समर्थन करेगी AIMIM? जानें क्या बोले ओवैसी, दिया ये संकेत
Asaduddin Owaisi
BMC मेयर चुनाव में BJP का समर्थन करेगी AIMIM? जानें क्या बोले ओवैसी, दिया ये संकेत
जब गुजरात में मोदी को रात में रुकने से कर दिया गया मना! धंधुका का वो रोमांचक किस्सा
Dhandhuka
जब गुजरात में मोदी को रात में रुकने से कर दिया गया मना! धंधुका का वो रोमांचक किस्सा
आतंकियों की साजिश नाकाम, श्रीनगर हाईवे से IED बरामद; सुरक्षाबलों ने किया डिफ्यूज
Jammu and Kashmir
आतंकियों की साजिश नाकाम, श्रीनगर हाईवे से IED बरामद; सुरक्षाबलों ने किया डिफ्यूज
फर्जी बिल बना 658 करोड़ ठगने के आरोपियों पर ED का एक्शन, 3 राज्यों में छापेमारी
ED raids
फर्जी बिल बना 658 करोड़ ठगने के आरोपियों पर ED का एक्शन, 3 राज्यों में छापेमारी