Emergency Vs Azaad Review: क्या सच में मास्टरस्ट्रोक है कंगना की फिल्म, लोगों को कैसी लगी राशा की डेब्यू मूवी?

Emergency Vs Azaad Twitter Review: 2025 में बॉक्स ऑफिस पर पहला बड़ा मुकाबाल देखने को मिल रहा है. एक तरफ कगंना रनौत की पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म 'इमरजेंसी' है तो दूसरी तरफ 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी की एक्शन ड्रामा डेब्यू फिल्म 'आजाद' है. इस फिल्म से अजय देवगन के भांजे अमन देवगन ने भी डेब्यू किया है. बॉक्स ऑफिस पर दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है.

इसमें किसकी हार होगी और किसकी जीत इसका फैसला सिनेमा प्रेमी करेंगे. लोगों काफी लंबे समय से ही इन दोनों फिल्मों के रिलीज होने का वेट कर रहे थे, जो अब खत्म हो चुका है. सोशल मीडिया पर दोनों फिल्म के रिव्यू आने भी शुरू हो चुके हैं, तो चलिए जानके हैं लोगों को ये दोनों फिल्म कैसी लगी? सबसे पहले बात राशा थडानी और अमन देवगन की डेब्यू फिल्म 'आजाद' की करते हैं. इस फिल्म का डायरेक्शन अभिषेक कपूर ने किया है.

'आजाद' का ट्विटर रिव्यू

सिद्धार्थ कन्नन ने फिल्म का रिव्यू देते हुए लिखा, '#आज़ाद ने हमें ऐसी फिल्में दी हैं जिनमें पवित्रता, सादगी और जीवन के सबक हैं! #अमन देवगन ने एक मुश्किल किरदार के लिए शानदार अभिनय किया है! #राशा थडानी की स्क्रीन पर मौजूदगी मंत्रमुग्ध कर देने वाली है! @अभिषेकपूर ने हमें ऐसी फिल्म देने का साहस किया है जो आम मानदंडों को तोड़ती है! वाकई एक पारिवारिक मनोरंजक फिल्म जो आपको प्रेरित करेगी! 3.5 स्टार'.

#Aazad ‘s gives us cinema that has purity,simplicity and life lessons! #AamanDevgan gives a stellar performance for a difficult character!#RashaThadani has a mesmerising screen presence! @Abhishekapoor has the courage to give us a film that breaks regular norms!

Truly a family… pic.twitter.com/mfAmCKpdIn — Siddharth R Kannan (@sidkannan) January 17, 2025

एक यूजर ने फिल्म की तारीफ करते हुए लिखा, 'आखिरी बार कब आपको किसी फिल्म ने सुख का एहसास हुआ था? मुझे अभी-अभी आश्चर्य हुआ! #आज़ाद शानदार हैं! एक जानवर के इर्द-गिर्द फिल्म लिखना और बुनना एक मुश्किल काम होता है और #अभिषेक कपूर और उनकी पूरी टीम ने यहां एक दिलचस्प, दिल को छू लेने वाली फिल्म बनाई है. इसे एक मौका दें. नए कलाकार भी शानदार हैं'.

When was the last time you got pleasantly surprised by a film?

I just did!#Azaad is superb! To write & weave a film around an animal is a daunting task & #abhishekkapoor & his entire team hv made a riveting, heartfelt film here.Give it a chance.The debutants are superb too. pic.twitter.com/CCInB3xi8U — Abhishek Pandey (@AbhiTalkies) January 16, 2025

दूसरे यूजर ने लिखा, '(4/5 स्टार) #AzaadMovie स्वतंत्रता से पहले के भारत की कहानी दिखाती है, जो गहरी और दिल को छू लेने वाली है. खासियत: अजय देवगन का अभिनय शानदार है. उन्होंने अपने किरदार में नेतृत्व और भावनाओं को बखूबी उतारा है'.

(4/5 Stars) #AzaadMovie dives deep into the heart of pre-independence India with a narrative that's both expansive and intimate. Pros:

Performances: Ajay Devgn's portrayal of the titular character is riveting, capturing the essence of leadership and vulnerability. Rasha… pic.twitter.com/NZ2WFN3Bqo — Snehal (@SnehalTweets) January 17, 2025

'इमरजेंसी' का ट्विटर रिव्यू

एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'इमरजेंसी रिव्यू - (4/5) ये फिल्म पूरी तरह से #KanganaRanaut के शानदार अभिनय का जलवा है. राजनीति पर आधारित फिल्में पसंद करने वालों के लिए यह एक बेहतरीन अनुभव है. गहरी, मनोरंजक और बारीकी से बनाई गई ये फिल्म देखने लायक है'.

दूसरे यूजर ने लिखा, 'उन्बोंने सिर्फ एक राजनीतिक आइकन की भूमिका नहीं निभाई. वो इंदिरा गांधी बन गई. चाहे वो गरमागरम राजनीतिक टकराव हो या फिर शांत पल, कंगना रनौत का किरदार काफी शानदार, डरावना और सहानुभूतिपूर्ण दोनों है, जो इसे फिल्म की भावनात्मक रीढ़ बनाता है. #इमरजेंसी'.

Review: "She doesn’t just play a political icon;she becomes Indira Gandhi.Whether it’s in the heated political confrontations or the quiet moments of reflection,Ranaut’s portrayal is both chilling and empathetic,making it the emotional spine of the film." #Emergency pic.twitter.com/JnAEzejQp7 — Kangana Ranaut Updates (@KanganaUpdates) January 17, 2025

तीसरे यूजर ने लिखा, '#इमरजेंसीरिव्यू : 4 स्टार 'इमरजेंसी' में इंदिरा गांधी की ताकत और उनकी हिम्मत को बहुत अच्छे से दिखाया गया है. ये फिल्म बताती है कि उन्होंने मुश्किल हालात में भी कैसे अपने फैसले लिए और सत्ता तक का सफर तय किया. कंगना रनौत ने अपनी एक्टिंग से फिल्म को खास बना दिया है. उनकी परफॉर्मेंस हर सीन में दिल को छू जाती है और गहरी छाप छोड़ती है'.

#EmergencyReview :#Emergency brilliantly captures the resilience & determination of #IndiraGandhi, offering an inspiring portrayal of her rise to power amidst adversity. #KanganaRanaut carries the film with her sheer presence, leaving a lasting impression with every… pic.twitter.com/0VfRokemOI — Always Bollywood (@AlwaysBollywood) January 17, 2025

