Emily In Paris 5: फिर पेरिस में 'एमिली' की जिंदगी में होगा ड्रामा, नेटफ्लिक्स पर इस दिन दे रही है दस्तक
अमेरिकन कॉमेडी ड्रामा एमिली इन पेरिस (Emily in Paris)  सीरीज की रिलीज डेट की तो पांचवां सीजन इसी साल दिसंबर में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर स्ट्रीम होने वाला है. बात करें सीरीज की कास्ट तो इसमें मिली कॉलिन्स के अलावा लीड रोल में लुकास ब्रेवो, एशली पार्क, कैमिली रजात, लूसियन लेविसकाउंट और यूजेनियो फ्रांसेचिनी जैसे कलाकार हैं. 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Aug 22, 2025, 01:57 PM IST
ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई सीरीज ने कब्जा किया है. इनमें से एक अमेरिकन कॉमेडी ड्रामा एमिली इन पेरिस (Emily in Paris) भी शामिल है. चार हिट सीजंस के बाद एमिली इन पेरिस का पांचवां सीजन आ रहा है. हाल ही में, एमिली इन पेरिस सीजन 5 (Emily in Paris Season 5 Release Date) की रिलीज डेट अनाउंस की गई है. एमिली इन पेरिस सीजन 5 को लेकर लंबे समय से इंतजार हो रहा था. इसका चौथा सीजन पिछले साल ही रिलीज हुआ था जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था. अब आखिरकार पांचवें सीजन की रिलीज डेट से भी पर्दा उठा दिया गया है. दिलचस्प बात यह है कि रिलीज डेट के साथ-साथ सीजन 5 के फर्स्ट लुक्स भी रिवील किए गए हैं.

एमिली इन पेरिस 5 का लुक आउट

20 अगस्त को इंस्टाग्राम अकाउंट पर एमिली इन पेरिस सीजन 5 का पहला लुक शेयर किया गया है. तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है, "एमिली इन पेरिस के पहले लुक की तस्वीरें यहां हैं. वे प्यारी जिंदगी का एक टुकड़ा पेश कर रहे हैं." पहली तस्वीर में एमिली फैशनिस्टा लुक में नजर आ रही हैं. वह हमेशा की तरह अपना फैशन गोल फ्लॉन्ट कर रही हैं.

दूसरी तस्वीर में लिली कॉलिन्स यानी एमिली के दूसरे ब्वॉयफ्रेंड एल्फी और एन्टोइन दिख रहे हैं. कुछ तस्वीर में गैब्रियाल, मार्सेलो और सीरीज की अन्य अहम कलाकार अपने-अपने सिग्नेचर स्टाइल में दिख रहे हैं. एमिली इन पेरिस सीजन 5 के लुक्स देखकर फैंस अपना रिएक्शन दे रहे हैं. यूजर्स कह रहे हैं कि इस बार एमिली को गैब्रियाल (एमिली का पहला प्यार) को नहीं चुनना चाहिए. उन्हें मार्सेलो को चुनना चाहिए या फिर एल्फी को.

कब आ रही है एमिली इन पेरिस सीजन 5?

सीरीज की रिलीज डेट की तो पांचवां सीजन इसी साल दिसंबर में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर स्ट्रीम होने वाला है. बात करें सीरीज की कास्ट तो इसमें मिली कॉलिन्स के अलावा लीड रोल में लुकास ब्रेवो, एशली पार्क, कैमिली रजात, लूसियन लेविसकाउंट और यूजेनियो फ्रांसेचिनी जैसे कलाकार हैं. बात करें सीरीज की तो मार्केटिंग टीम की एग्जीक्यूटिव एमिली कैसे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में चल रही हलचलों को मैनेज करती है, कहानी इसी के इर्द-गिर्द घूमती है.

