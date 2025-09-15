Emmy Awards 2025: एमी अवॉर्ड्स में छाई ये सीरीज, जीन स्मार्ट और ब्रिट लोअर समेत ये सितारे बने विजेता; देखिए फुल विनर्स लिस्ट
Emmy Awards 2025: एमी अवॉर्ड्स में छाई ये सीरीज, जीन स्मार्ट और ब्रिट लोअर समेत ये सितारे बने विजेता; देखिए फुल विनर्स लिस्ट

77th Emmy Awards Full Winners List ​टेलीविजन का ऑस्कर कहा जाने वाला एमी अवॉर्ड्स इंडस्ट्री का सबसे शानदार कलात्मक और तकनीकी उपलब्धियों को पहचानने और सम्मानित करने वाले सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक हैं. लॉस एंजेलिस में आयोजित एमी अवॉर्ड्स में किस सीरीज और एक्टर्स ने बाजी मारी यहां देखिए पूरी लिस्ट.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 15, 2025, 08:55 AM IST
Emmy Awards 2025: एमी अवॉर्ड्स में छाई ये सीरीज, जीन स्मार्ट और ब्रिट लोअर समेत ये सितारे बने विजेता; देखिए फुल विनर्स लिस्ट

टेलीविजन की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एमी अवॉर्ड्स (Emmy Awards) का आयोजन 14 सितंबर 2025 को लॉस एंजेलिस के पीकॉक थिएटर में हुआ. यह समारोह हर साल टेलीविजन के सर्वश्रेष्ठ शो, कलाकारों और तकनीशियनों को सम्मानित करता है. इस साल भी एक भव्य और यादगार समारोह में बेस्ट शोज और अपने फील्ड में बेस्ट आर्टिस्ट को सम्मानित किया गया है.

जीन स्मार्ट बनीं कॉमेडी सीरीज की बेस्ट एक्ट्रेस

समारोह में वेटरन एक्ट्रेस जीन स्मार्ट ने 'हैक्स' के लिए कॉमेडी सीरीज में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का अवॉर्ड अपने नाम किया. उन्होंने 'हैक्स' के कलाकारों और पूरी टीम के प्रति आभार व्यक्त किया. वहीं सेठ रोजेन ने ‘द स्टुइडो’ के लिए कॉमेडी सीरीज में बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड जीता. जबकि लगातार दूसरे वर्ष सेवरेंस के लिए ब्रिट लोअर ने बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा सीरीज का अवॉर्ड हासिल किया.

एक्ट्रेस कैथरीन लानासा को 'द पिट' के लिए ड्रामा सीरीज बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला. इस दौरान अभिनेत्री मंच पर भावुक नजर आईं. उन्होंने ट्रॉफी पकड़ते ही सबका आभार जताया.

ट्रैमेल टिलमैन ने रचा इतिहास

इसके अलावा ट्रैमेल टिलमैन ने 77वें एमी अवार्ड्स में इतिहास रच दिया. वह ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत (ब्लैक) व्यक्ति बन गए. उन्हें 'सेवरेंस' में मिलचिक की भूमिका निभाने के लिए यह अवॉर्ड मिला. इस दौरान उन्होंने अपना ये अवॉर्ड अपनी दिवंगत मां को समर्पित करते हुए उन्हें अपनी पहली एक्टिंग कोच बताया. वहीं जेफ हिलर ने 'समबडी समव्हेयर' में जोएल की भूमिका के लिए कॉमेडी सीरीज के बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवॉर्ड अपने नाम किया.

