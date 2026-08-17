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'आवारापन 2' के बाद फिर एक्शन अवतार में लौटेंगे इमरान हाशमी, खोला अगली फिल्म का राज; 20 साल बाद लौटेगी सुपरहिट तिकड़ी

Emraan Hashmi: बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी इन दिनों अपनी फिल्म 'आवारापन 2' से बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रहे हैं. इसी बीच एक्टर ने अपनी अगली एक्शन थ्रिलर फिल्म का राज खोल दिया है और अनाउंस डेट का ऐलान कर दिया है. फिल्म में 20 साल पुरानी सुपरहिट तिकड़ी देखने को मिलेगी.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 17, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 03:50 PM IST
'आवारापन 2' के बाद फिर एक्शन अवतार में लौटेंगे इमरान हाशमी, खोला अगली फिल्म का राज; 20 साल बाद लौटेगी सुपरहिट तिकड़ी
Image Credit: इमरान हाशमी का एक्शन अवतार फिर तैयार

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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