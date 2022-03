नई दिल्ली: सीरियल किसर के रूप में पहचान बनाने वाले इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक जाना-माना नाम हैं. एक्टर की कई फिल्मों को फैंस ने अपना भरपूर प्यार दिया. दूसरी तरफ सनी लियोनी (Sunny Leone) को तो आज के समय में हर कोई जानता है. उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब रहते हैं. लेकिन किया आप जानते हैं कि इन दोनों से जुड़ी एक खबर ने इमरान को इतना परेशान कर दिया था कि एक्टर को खुद सामने आकर सफाई देनी पड़ी थी.

इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) और सनी लियोनी (Sunny Leone) को लेकर एक खबर ने कुछ साल पहले काफी तूल पकड़ा था और ये खबर थी इमरान और सनी के बेटे की. बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक छात्र ने दावा किया कि वो उसके माता-पिता सनी लियोनी और इमरान हाशमी है. मुजफ्फरपुर के 'बीआरए बिहार विश्वविद्याल' में बीए पार्ट टू के लिए परीक्षा फॉर्म भरते वक्त उस स्टूडेंट ने पिता के नाम के आगे इमरान हाशमी लिखा और मां के नाम की जगह पर सनी लियोन भरा. वहीं एड्रेस के सामने चतुर्भुज स्थान लिखा है जो कि मुज्जफरपुर का रेड लाईट एरिया है.

सोशल मीडिया पर इस फॉर्म के वायरल होने की जानकारी मिली तो बिहार विश्वविद्यालय में हड़कंप मच गया था. इसके बाद मामले की जांच की गई, जिसमें पता लगा कि यह फॉर्म मीनापुर के धनराज डिग्री कॉलेज का है. इस मामले में परीक्षा नियंत्रक डॉ मनोज कुमार का कहना है कि छात्र ने मजाक में ऐसा किया होगा. हालांकि, कयास ये भी लगाए गए कि ये फॉर्म फर्जी भी हो सकता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह मामला साल 2020 का है.

I swear he ain’t mine https://t.co/ARpJfqZGLT

This kids awsome !!!!! Way to dream big XO hahahaha https://t.co/VEkTnsv4VT

— Agent M (@SunnyLeone) December 12, 2020