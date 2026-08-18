सनी देओल की 'बटवारा 1947' फेल? 72% गिरा कलेक्शन, इमरान हाशमी की Awarapan 2 ने मारी बाजी; पहुंची 91 करोड़ के पार

नितिन कक्कड़ के निर्देशन में बनी ‘आवारापन 2’ को विशेष भट्ट ने विशेष फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया है. फिल्म साल 2007 में आई इमरान हाशमी की ‘आवारापन’ की कहानी को आगे बढ़ाती है. इमरान के साथ दिशा पटानी और शबाना आजमी भी अहम भूमिकाओं में नजर आए. फिल्म को लेकर इमरान हाशमी के फैंस में पहले से ही काफी एक्साइटेड थे और बॉक्स ऑफिस के आंकड़े बताते हैं कि ये एक्साइटमेंट थिएटर तक भी पहुंची. फिल्म ने रिलीज के शुरुआती चार दिनों में जिस तरह की रफ्तार पकड़ी है, उससे मेकर्स के चेहरे पर मुस्कान आना तय है.