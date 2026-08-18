सनी देओल की 'बटवारा 1947' फेल? 72% गिरा कलेक्शन, इमरान हाशमी की Awarapan 2 ने मारी बाजी; पहुंची 91 करोड़ के पार

15 अगस्त के शानदार वीकेंड के बाद इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ ने सोमवार को भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ ढीली नहीं पड़ने दी. चौथे दिन फिल्म ने इंडिया में करीब 9.25 करोड़ रुपये की नेट कमाई की. इसके साथ ही, फिल्म का होम नेट कलेक्शन 91 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और फिल्म ने 90 करोड़ का आंकड़ा आसानी से पार कर लिया. यानी मंडे एग्जाम में भी फिल्म ने अच्छा स्कोर किया. दुनियाभर की बात करें तो, फिल्म अब तक 130.82 करोड़ रुपये कमा चुकी है, जो इसके लिए एक मजबूत शुरुआत मानी जा रही है.
फिल्म की शुरुआत शुक्रवार को हुई और पहले ही दिन 9,033 शो से 22 करोड़ रुपये का कलेक्शन आया. इसके बाद शनिवार को कमाई ने जोरदार छलांग लगाई और 10,496 शो में फिल्म ने 33.75 करोड़ रुपये बटोर लिए. संडे को भी ऑडियंस ने सिनेमाघरों का रुख किया और 9,403 शो से 26 करोड़ रुपये की कमाई हुई.
इमरान हाशमी की इस सीक्वल की सोमवार को कमाई घटकर 9.25 करोड़ रुपये जरूर हुई, लेकिन वीकेंड के मुकाबले ये गिरावट बॉक्स ऑफिस पर आम मानी जाती है. चार दिनों में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 91 करोड़ और ग्रॉस कलेक्शन 109.02 करोड़ रुपये हो गया है. ‘आवारापन 2’ का जलवा सिर्फ इंडिया में ही देखने को नहीं मिल रहा, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी फिल्म लगातार कमाई कर रही है. मंडे को फिल्म ने इंटरनेशनल मार्केट से करीब 2.50 करोड़ रुपये जोड़े. इसके साथ ही ग्लोबली फिल्म की कुल कमाई 21.80 करोड़ रुपये हो गई है.
इंडिया और ग्लोबली फिल्म की कमाई मिलाकर फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 130.82 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. यानी चार दिनों में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 130 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर लिया है और अब नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में ये आंकड़ा कहां तक जाता है.
नितिन कक्कड़ के निर्देशन में बनी ‘आवारापन 2’ को विशेष भट्ट ने विशेष फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया है. फिल्म साल 2007 में आई इमरान हाशमी की ‘आवारापन’ की कहानी को आगे बढ़ाती है. इमरान के साथ दिशा पटानी और शबाना आजमी भी अहम भूमिकाओं में नजर आए. फिल्म को लेकर इमरान हाशमी के फैंस में पहले से ही काफी एक्साइटेड थे और बॉक्स ऑफिस के आंकड़े बताते हैं कि ये एक्साइटमेंट थिएटर तक भी पहुंची. फिल्म ने रिलीज के शुरुआती चार दिनों में जिस तरह की रफ्तार पकड़ी है, उससे मेकर्स के चेहरे पर मुस्कान आना तय है.
दूसरी तरफ सनी देओल और राजकुमार संतोषी की ‘बटवारा 1947’ के लिए बॉक्स ऑफिस का सफर फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है. फिल्म ने शुक्रवार को 5.75 करोड़ रुपये से शुरुआत की थी. शनिवार को कमाई बढ़कर 13.50 करोड़ रुपये हुई, लेकिन इसके बाद रफ्तार कुछ धीमी पड़ गई. इंडिया में चार दिनों का नेट कलेक्शन करीब 28.50 करोड़ रुपये है, जबकि ग्रॉस कलेक्शन 33.95 करोड़ रुपये तक पहुंचा है.
मंडे को फिल्म ‘बटवारा 1947’ की कमाई में लगभग 72% की गिरावट देखने को मिली. ऐसे में ‘आवारापन 2’ जहां 90 करोड़ के पार निकल गई है, वहीं ‘बटवारा 1947’ अभी 30 करोड़ नेट के आंकड़े के लिए भी स्ट्रगल कर रही है. बॉक्स ऑफिस की इस टक्कर में फिलहाल बाजी इमरान हाशमी की फिल्म के हाथ में जाती दिख रही है.