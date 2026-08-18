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सनी देओल की 'बटवारा 1947' फेल? 72% गिरा कलेक्शन, इमरान हाशमी की Awarapan 2 ने मारी बाजी; पहुंची 91 करोड़ के पार

Awarapan 2- Batwara 1947 Box Office Collection: इन दिनों सिनेमाघरों में एक नहीं, बल्कि दो फिल्मों के शो लगातार चल रहे हैं, जिसमें इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' का क्रेज लोगों के बीच कम होते नहीं दिखा रहा है. दूसरी ओर सनी देओल की 'बटवारा 1947' के शो में सोमवार को भारी गिरावट देखने को मिली है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 18, 2026, 10:07 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 10:07 AM IST
सनी देओल की 'बटवारा 1947' फेल? 72% गिरा कलेक्शन, इमरान हाशमी की Awarapan 2 ने मारी बाजी; पहुंची 91 करोड़ के पार

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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