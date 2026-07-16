फिर सिनेमाघरों में गूंजेगा 'आवारापन' का दर्द! Awarapan 2 से पहले सिनेमाघरों में री-रिलीज होगा पहला पार्ट

इमरान हाशमी के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है. उनकी कल्ट फिल्म 'आवारापन' एक बार फिर सिनेमाघरों में लौटने जा रही है. साल 2007 में रिलीज हुई ये फिल्म उस समय बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, लेकिन समय के साथ इसने अपनी जगह कल्ट क्लासिक मूवी लिस्ट में बना ली. आज 'आवारापन' को बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा कल्ट फिल्मों में गिना जाता है. इसलिए अब मेकर्स ने फैसला किया है कि 'आवारापन 2' की रिलीज से पहले इसका पहला पार्ट फिर से थिएटर में रिलीज किया जाएगा, ताकि पुराने फैंस एक बार फिर इस फिल्म का मजा बड़े पर्दे पर ले सकें और नई जनरेशन भी इसे थिएटर में देख सके.