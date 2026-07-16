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फिर सिनेमाघरों में गूंजेगा 'आवारापन' का दर्द! Awarapan 2 से पहले सिनेमाघरों में री-रिलीज होगा पहला पार्ट

Awarapan: इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. इसी बीच कल्ट क्लासिक 'आवारापन' को सिनेमाघरों में री-रिलीज करने की खबर सामने आई है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 16, 2026, 09:02 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 09:02 PM IST
फिर सिनेमाघरों में गूंजेगा 'आवारापन' का दर्द! Awarapan 2 से पहले सिनेमाघरों में री-रिलीज होगा पहला पार्ट

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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