फिर सिनेमाघरों में गूंजेगा 'आवारापन' का दर्द! Awarapan 2 से पहले सिनेमाघरों में री-रिलीज होगा पहला पार्ट

इमरान हाशमी के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है. उनकी कल्ट फिल्म 'आवारापन' एक बार फिर सिनेमाघरों में लौटने जा रही है. साल 2007 में रिलीज हुई ये फिल्म उस समय बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, लेकिन समय के साथ इसने अपनी जगह कल्ट क्लासिक मूवी लिस्ट में बना ली. आज 'आवारापन' को बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा कल्ट फिल्मों में गिना जाता है. इसलिए अब मेकर्स ने फैसला किया है कि 'आवारापन 2' की रिलीज से पहले इसका पहला पार्ट फिर से थिएटर में रिलीज किया जाएगा, ताकि पुराने फैंस एक बार फिर इस फिल्म का मजा बड़े पर्दे पर ले सकें और नई जनरेशन भी इसे थिएटर में देख सके.
जब इमरान हाशमी की 'आवारापन' रिलीज हुई थी, तब इसे बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली थी।.लेकिन जैसे-जैसे समय बीता, लोगों ने फिल्म की कहानी, इमोशनल टच और शानदार म्यूजिक को खूब पसंद किया. निर्देशक मोहित सूरी के निर्देशन और प्रीतम के म्यूजिक ने फिल्म को एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया.
इस फिल्म के गाने आज भी लोगों की प्लेलिस्ट का हिस्सा हैं. वहीं इमरान हाशमी की एक्टिंग को उनके करियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक माना जाता है. शायद यही वजह है कि सालों बाद भी फिल्म का क्रेज कम नहीं हुआ है. इसी बीच 'आवारापन' के फैंस के लिए एक और बड़ी खबर है. फिल्म का दूसरा भाग यानी 'आवारापन 2' भी जल्द रिलीज होने वाला है. लेकिन इस बार इमरान हाशमी के साथ दिशा पाटनी नजर आएंगी. फिल्म को लेकर पहले से ही जबरदस्त बज बना हुआ है और फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
ऐसे में मेकर्स ने पहले पार्ट को दोबारा रिलीज करने का फैसला लिया है, ताकि ऑडियंस फिल्म की कहानी से फिर से जुड़ सकें और दूसरे भाग के लिए एक्साइटमेंट और बढ़ जाए. खबरों के मुताबिक, 'आवारापन' को 31 जुलाई 2026 को दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. यानी 'आवारापन 2' की रिलीज से करीब दो हफ्ते पहले ऑडियंस को पहला पार्ट थिएटर में देखने का मौका मिलेगा.
खबरों के मुताबिक, फिल्म की दमदार कास्ट, इमोशनल कहानी, यादगार गाने और मास अपील को देखते हुए ये फैसला लिया गया है. मेकर्स को उम्मीद है कि री-रिलीज से पुरानी ऑडियंस की यादें ताजा हो जाएंगी और न्यू ऑडियंस को भी कहानी समझने में आसानी होगी.
'आवारापन' के हिट होने के रास्ते इतने आसान नहीं दिखाई दे रहे हैं. फिल्म 31 जुलाई को रिलीज होती है, तो उसी समय हॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' भी सिनेमाघरों में होगी. ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर दोनों फिल्मों के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा. माना जा रहा है कि हॉलीवुड फिल्म की वजह से कड़ी टक्कर मिलेगी, लेकिन 'आवारापन' की मजबूत फैन फॉलोइंग और उसके सदाबहार गानों की वजह से ये री-रिलीज भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है.