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फ्लॉप का बदला Blockbuster से: बड़े पर्दे पर पूरा हुआ इस 2 घंटे 20 मिनट की फिल्म का सफर! 26 दिन में कमाया 234.13% मुनाफा; जल्द OTT पर होगी एंट्री

Awarapan 2 Box Office Collection Verdict: इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर धाकड़ कमाई कर सबको चौंका दिया है. थिएटर्स में तगड़ा कलेक्शन करने के बाद अब ये सुपरहिट फिल्म अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर है. अगर आप इसे घर बैठे देखना चाहते हैं, तो जानिए इसके डिजिटल राइट्स और ओटीटी पर आने की पूरी डिटेल.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 09, 2026, 07:57 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 07:59 AM IST
फ्लॉप का बदला Blockbuster से: बड़े पर्दे पर पूरा हुआ इस 2 घंटे 20 मिनट की फिल्म का सफर! 26 दिन में कमाया 234.13% मुनाफा; जल्द OTT पर होगी एंट्री
Image Credit: बॉक्स ऑफिस के आखिरी पड़ाव पर ‘आवारापन 2’ (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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