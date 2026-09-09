/फ्लॉप का बदला Blockbuster से: बड़े पर्दे पर पूरा हुआ इस 2 घंटे 20 मिनट की फिल्म का सफर! 26 दिन में कमाया 234.13% मुनाफा; जल्द OTT पर होगी एंट्री

इमरान हाशमी की मच-अवेटेड रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म ‘आवारापन 2’ अब सिनेमाघरों में अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है. थिएटर्स में इस फिल्म ने उम्मीद से बढ़कर शानदार परफॉर्म किया और ऑडियंस का खूब दिल जीता. फिल्म में इमरान हाशमी के साथ दिशा पाटनी, शबाना आजमी, सुरविंदर विक्की और पूरब गब्बी जैसे बेहतरीन कलाकार लीड रोल में नजर आ रहे हैं. नितिन कक्कड़ के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने अपने चौथे हफ्ते के शुरुआती चार दिनों में करीब 50 लाख रुपये का नेट बिजनेस किया. इसके साथ ही फिल्म का थियेट्रिकल रन अब लगभग खत्म होने की कगार पर है.
फिल्म की अब तक की कमाई की बात करें तो पहले तीन हफ्तों में इसने 146 करोड़ रुपये जुटा लिए थे. चौथे हफ्ते की कमाई को जोड़कर ‘आवारापन 2’ का कुल टोटल कलेक्शन अब भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 146.50 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. सिनेमाघरों से पूरी तरह हटने से पहले ये कुछ लाख रुपये और जोड़ सकती है. ट्रेड पंडितों का मानना है कि ये फिल्म लगभग 147 करोड़ रुपये के लाइफटाइम कलेक्शन पर अपनी दौड़ पूरी करेगी. इतने शानदार आंकड़े छूकर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ी ‘सुपरहिट’ साबित हुई है. इसने 26 दिनों में 234.13% मुनाफा कमा कर सबको हैरान कर दिया.
भारतीय सिनेमा के इतिहास में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब किसी फ्लॉप फिल्म का सीक्वल इतनी बड़ा ब्लॉकबस्टर बन जाए. साल 2007 में आई ‘आवारापन’ भले ही बॉक्स ऑफिस पर अपमा कमाल नहीं दिखा पाई थी, लेकिन समय के साथ उसकी एक जबरदस्त फैन फॉलोइंग बनती चली गई. उस पुरानी याद और इमोशनल कनेक्शन का पूरा फायदा 19 साल बाद इसके सीक्वल को मिला. इसके अलावा फिल्म को बहुत ही नपे-तुले बजट में तैयार किया गया था, जिससे इसका मुनाफा काफी बढ़ गया. मिक्स रिव्यू मिलने के बावजूद ये इमरान हाशमी के करियर की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई.
अगर फिल्म की कमाई के पूरे सफर पर नजर डालें, तो इसने पहले हफ्ते से ही थिएटर्स में अपनी पकड़ मजबूत बना ली थी. फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में ही धुआंधार 111.50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था. दूसरे हफ्ते में भी इसकी रफ्तार बनी रही और इसने 29 करोड़ रुपये अपने खाते में जोड़े. तीसरे हफ्ते तक आते-आते कमाई 5.50 करोड़ रुपये रही और चौथे हफ्ते के चार दिनों में इसने 50 लाख रुपये जुटाए. इस तरह फिल्म ने कुल 146.50 करोड़ रुपये का मजबूत आंकड़ा पार कर अपनी सक्सेस की नई कहानी लिखी. ये फिल्म 14 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले रिलीज हुई थी.
फिल्म में पुरानी कहानी को एक नए और दिलचस्प मोड़ के साथ आगे बढ़ाया गया है. ऑडियंस ने लंबे समय बाद इमरान हाशमी को उनके पुराने और इंटेंस अंदाज में बड़े पर्दे पर देखा, जिसे खूब पसंद भी किया गया. दिशा पाटनी और शबाना आजमी के किरदारों ने भी कहानी को काफी मजबूती दी. लंबे वीकेंड और देशभक्ति के माहौल के बीच रिलीज होने का बड़ा फायदा भी इस एक्शन ड्रामा को बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत में ही मिल गया था. सिनेमाघरों में शानदार पारी खेलने के बाद अब हर किसी की निगाहें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज पर टिकी हैं. बहुत से लोग अब इसे घर बैठे देखना चाहते हैं.
फैंस ये जानने को बेताब हैं कि उन्हें इमरान हाशमी का ये फिल्म वे कब और कहां मोबाइल या टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं. डिजिट डॉट इन (Digit.in) के मुताबिक, ये फिल्म जल्द डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दस्तक दे सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म सितंबर के आखिरी हफ्ते या फिर अक्टूबर के शुरूआत में ओटीटी पर स्ट्रीम की जा सकती है. खबरों के मुताबिक, जाने-माने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो ने इस फिल्म के डिजिटल राइट्स अपने नाम कर लिए हैं. अगर ये डील पक्की है, तो प्राइम वीडियो के सब्सक्राइबर्स बहुत जल्द इस सुपरहिट एक्शन ड्रामा का लुत्फ अपने घरों में बैठकर उठा सकेंगे.
हालांकि, डिजिटल राइट्स को लेकर चर्चाएं गर्म हैं, लेकिन फिल्म के मेकर्स की तरफ से अभी तक इसको लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है. इसलिए जी न्यूज भी इसकी पुष्टि नहीं करता. प्रोडक्शन टीम ने न तो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के नाम पर मुहर लगाई है और न ही किसी पक्की तारीख का ऐलान किया है. जानकारों का कहना है कि जब फिल्म का थियेट्रिकल रन पूरी तरह से बंद हो जाएगा, तभी मेकर्स इसकी ओटीटी रिलीज की तारीख साझा करेंगे. तब तक फैंस को थोड़ा और इंतजार करना होगा, लेकिन ये तय है कि बहुत जल्द ये फिल्म डिजिटल स्क्रीन पर भी धमाल मचाएगी.