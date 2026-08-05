टल गई 'अवारापन 2' की रिलीज डेट? इमरान हाशमी ने अफवाहों को बताया झूठ; भड़के एक्टर ने कहा-जो मन चाहे बोल देते हैं

इमरान हाशमी की अपकमिंग फिल्म 'आवारापन 2' की रिलीज डेट को लेकर खूब चर्चाएं चल रही थीं. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ा दिया गया है. अब इस मामले में फिल्म के एक्टर इमरान हाशमी ने चुप्पी तोड़ी है. बता दें कि प्रोड्यूसर विशेष भट्ट और लीड एक्टर इमरान हाशमी ने अब साफ कर दिया है कि 'आवारापन 2' अपनी तय रिलीज डेट यानी 14 अगस्त को ही सिनेमाघरों में आएगी.
एक्टर ने कहा कि फिल्म की रिलीज में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. इस बात की जानकारी विशेष फिल्म के इंस्टाग्राम लाइव सेशन के दौरान दी गई, जिसमें दोनों ने फैंस से बातचीत की और अपकमिंग सीक्वल से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए.
इस लाइव सेशन के दौरान विशेष भट्ट ने उन खबरों को गलत बताया, जिनमें कहा गया था कि 'आवारापन 2' के रिलीज में देरी है. उन्होंने साफ किया कि प्रोडक्शन हाउस ने रिलीज की तारीख में किसी भी बदलाव की घोषणा कभी नहीं की थी और फिल्म हमेशा से ही इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर रिलीज होने वाली थी.
साथ ही इस दौरान विशेष भट्ट ने ये भी बताया कि आखिर क्यों फिल्म के प्रोडक्शन में उम्मीद से ज़्यादा समय? उन्होंने कहा कि एक्शन सीन को शूट करने में काफी वक्त लग गया. साथ ही शूटिंग के दौरान इमरान हाशमी के चोटिल होने से भी शेड्यूल पर असर पड़ा, जिसकी वजह से शूटिंग पूरी करने से पहले कुछ समय के लिए ब्रेक लेना पड़ा.
प्रोड्यूसर ने बताया कि फिल्म अब पूरी हो चुकी है और 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज को तैयार है. इस लाइव स्ट्रीमिंग में इमरान हाशमी ने अपने खास अंदाज में इन खबरों को खारिज किया और साफ किया कि ऑनलाइन चल रही बातों में कोई सच्चाई नहीं है. उन्होंने अटकलों को दरकिनार करते हुए कहा, 'जो मन चाहे बोल देते हैं.' इस दौरान एक्टर ने ट्रेलर के बारे में अपडेट देकर फैंस की उत्सुकता को और भी बढ़ा दिया. उन्होंने बताया कि आप लोग 6 अगस्त को एक स्पेशल सरप्राइज की उम्मीद कर सकते हैं. वहीं, विशेष भट्ट ने साफ किया कि 'आवारापन 2' का ऑफ़िशियल ट्रेलर इसी हफ्ते के आखिर में रिलीज किया जाएगा.
बता दें कि 'आवारापन 2' का बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल की 'बंटवारा 1947' से टक्कर होगा. इसपर विशेष भट्ट ने कहा, 'हम खुशकिस्मत हैं कि हम दिग्गज सनी देओल के साथ थिएटर में आ रहे हैं. यह हमारी पहली हॉलिडे रिलीज है.' नितिन कक्कड़ के डायरेक्शन में बन रही 'आवारापन 2' में इमरान हाशमी, दिशा पाटनी और शबाना आजमी अहम किरदारों में नजर आएंगे. 2007 की कल्ट एक्शन ड्रामा फ़िल्म के सीक्वल के तौर पर यह फिल्म इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर रिलीज होने वाली सबसे ज्यादा इंतजार की जा रही हिंदी फिल्मों में से एक है.