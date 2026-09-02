19 साल बाद इमरान हाशमी की कल्ट फिल्म 'आवारापन' ने फिर मचाई धूम, OTT रिलीज के बाद थिएटर्स में भी होगी वापसी?

बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी की कल्ट फिल्म 'आवारापन' देखने वालों के लिए अच्छी खबर है. दरअसल, साल 2007 में रिलीज हुई यह फिल्म अब OTT पर दस्तक दे चुकी है. ऐसे में फैंस घर बैठे इस कल्ट फिल्म को दोबारा देख सकते हैं. बता दें कि यह ऐसे समय पर रिलीज हुई, जब 'आवारापन 2' सिनेमाघरों में अच्छा प्रदर्शन कर रही है. वहीं, लंबे समय से पहली फिल्म को दोबारा थिएटर्स में रिलीज किए जाने की भी चर्चा चल रही थी.
ऐसे में अब सवाल है कि 'आवारापन' को OTT पर कहां देखा जा सकता है? साथ ही, क्या सच में फिल्म की थिएट्रिकल री-रिलीज होगी. 'आवारापन' फ़िलहाल भारत में प्राइम वीडियो पर मौजूद है. यह फिल्म इस प्लेटफ़ॉर्म पर बिना किसी बड़े प्रमोशन के आई है, जो आम तौर पर स्ट्रीमिंग पर वापस आने वाली पुरानी फ़िल्मों के साथ देखा जाता है. ऐसे में अगर आप 'आवारापन 2' देखने या उसके बारे में सुनने के बाद इस फ़िल्म को ढूंढ रहे थे, तो अब आप डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर पहली फ़िल्म दोबारा देख सकते हैं.
बता दें कि साल 2007 की फिल्म में रॉनी मलिक का किरदार निभाने वाले सलिल आचार्य ने इंस्टाग्राम पर 'आवारापन' के बारे में एक अपडेट शेयर किया. उन्होंने लिखा, 'और यह प्राइम पर आ गई है और ट्रेंड कर रही है... अभी देखें... इसमें खूब सारी बंदूकें, लड़ाई-झगड़े और पीछा करने वाले सीन हैं.'
साल 2007 में रिलीज हुई 'आवारापन' में इमरान हाशमी ने शिवम पंडित का किरदार निभाया है, जो आशुतोष राणा के निभाए एक ताकतवर अपराधी के लिए काम करने वाला एक परेशान इंसान है. कहानी में मोड़ तब आता है जब शिवम को एक युवा महिला पर नजर रखने के लिए कहा जाता है. धीरे-धीरे वह उसकी स्थिति से इमोशनली कनेक्ट हो जाता है. इस फिल्म में क्राइम, रोमांस और प्रायश्चित है. मोहित सूरी के निर्देशन में बनी 'आवारापन' में इमरान हाशमी, श्रिया सरन, मृणालिनी शर्मा और आशुतोष राणा ने काम किया है. फ़िल्म का म्यूजिक, खासकर 'तो फिर आओ' और 'तेरा मेरा रिश्ता' जैसे गाने समय के साथ इसकी पॉपुलैरिटी का एक अहम हिस्सा बन गए.
इस साल की शुरुआत में 'आवारापन' के सिनेमाघरों में वापसी को लेकर काफी चर्चा थी. खबरों में कहा गया था कि यह फिल्म 'आवारापन 2' से पहले 31 जुलाई को दोबारा रिलीज होगी. हालांकि, ऐसा नहीं हुआ. बाद में इमरान हाशमी ने एक लाइव सेशन में साफ़ किया कि जुलाई में दोबारा रिलीज होने की खबरें गलत थीं. उन्होंने कन्फर्म किया कि मेकर्स अभी भी 'आवारापन' को सिनेमाघरों में वापस लाने का इरादा रखते हैं, लेकिन इसे 'आवारापन 2' के बाद दोबारा रिलीज़ करने की प्लानिंग है. हालांकि, अभी तक दोबारा रिलीज की कोई नई तारीख़ ऐलान नहीं हुई है.
वहीं, अगस्त में, इमरान ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर कहा कि 2007 की 'आवारापन' फिल्म 'आवारापन 2' के बाद ही सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज होगी. उन्होंने बताया कि मेकर्स ने रिलीज़ को सोच-समझकर प्लान किया . उनके अनुसार, जिन फैंस ने सालों पहले ओरिजिनल फिल्म देखी थी, वे सीक्वल देखने के बाद शिवम पंडित की कहानी को नई भावनाओं के साथ दोबारा देखेंगे. वहीं, युवा दर्शक जिन्होंने कभी 'आवारापन' नहीं देखी है, वे 2007 की ओरिजिनल फिल्म को एक प्रीक्वल के तौर पर देखेंगे. हालांकि, अभी तक इसे लेकर कोई अपडेट नहीं आया है.
वहीं, अब नितिन कक्कड़ के निर्देशन में बनी फिल्म 'आवारापन 2' 14 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई. इमरान के अलावा, इस फ़िल्म में शबाना आज़मी, दिशा पाटनी, पूरन गब्बी, सुविंदर विक्की और विजयंत कोहली जैसे कलाकार भी हैं. यह फ़िल्म पूर्व गैंगस्टर शिवम पंडित की कहानी है, जिसके बारे में पता चलता है कि वह लगभग दो दशक पहले अपनी जान लेने की कोशिश से बच गया था. जब उसे पता चलता है कि एक लड़की, जिसे उसने कभी गोद लेने के लिए दिया था, गायब हो गई है, तो वह बैंकॉक में बच्चों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफ़ाश करने निकल पड़ता है.