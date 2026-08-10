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आर.डी. बर्मन की बायोपिक में इमरान हाशमी की एंट्री! महमूद बनकर मचाएंगे धमाल, अक्षय कुमार होंगे राजेश खन्ना?

Emraan Hashmi R.D. Burman Biopic: आर.डी. बर्मन की बायोपिक में इमरान हाशमी दिग्गज एक्टर महमूद का किरदार निभाएंगे. नीरज पांडे के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में अक्षय कुमार भी राजेश खन्ना के रोल में नजर आएंगे. जानकारी के मुताबिक, इस फिल्म की शूटिंग सितंबर में शुरू होने की उम्मीद है.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 10, 2026, 10:06 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 10:06 PM IST
आर.डी. बर्मन की बायोपिक में इमरान हाशमी की एंट्री! महमूद बनकर मचाएंगे धमाल, अक्षय कुमार होंगे राजेश खन्ना?

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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