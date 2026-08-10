आर.डी. बर्मन की बायोपिक में इमरान हाशमी की एंट्री! महमूद बनकर मचाएंगे धमाल, अक्षय कुमार होंगे राजेश खन्ना?

Emraan Hashmi R.D. Burman Biopic: बॉलीवुड फेमस एक्टर इमरान हाशमी के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है. एक्टर जल्द ही फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज संगीतकार 'आर.डी. बर्मन' की बायोपिक में नजर आ सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इमरान फिल्म में मशहूर एक्टर, सिंगर और फिल्ममेकर महमूद का किरदार निभाते नजर आएंगे, जबकि अक्षय कुमार पहले से ही इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं और राजेश खन्ना के किरदार में नजर आएंगे. फिल्म का निर्देशन नीरज पांडे कर रहे हैं और इसकी शूटिंग सितंबर से शुरू होने की उम्मीद है.
दरअसल, हाल ही में आई पिंकविला की एक रिपोर्ट से पता चला है कि इमरान हाशमी दिग्गज संगीतकार आर.डी. बर्मन की बायोपिक से जुड़ गए हैं. अक्षय कुमार के बाद, इमरान ने इस मोस्ट फेमस प्रोजेक्ट में दिग्गज एक्टर, सिंगर, निर्देशक और निर्माता महमूद की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अपनी सहमति दे दी है.
इस बायोपिक का निर्देशन फिल्म निर्माता नीरज पांडे कर रहे हैं और इसका निर्माण एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा किया जा रहा है. यह फिल्म भारतीय सिनेमा के सबसे फेमस संगीतकारों में से एक के जीवन और विरासत को दिखाएगी. इसमें अक्षय कुमार पहले से ही राजेश खन्ना की भूमिका के लिए जुड़े हुए हैं और अब इमरान हाशमी के आने से फिल्म की स्टारकास्ट और भी मजबूत हो गई है.
सूत्रों के मुताबिक, इमरान हाशमी उस महमूद का किरदार निभाएंगे, जिनका आर.डी. बर्मन के साथ बहुत करीबी और यादगार जुड़ाव था. उनकी बॉन्डिंग केवल काम तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके बीच गहरी दोस्ती और रचनात्मक तालमेल था. महमूद उन प्रमुख हस्तियों में शामिल थे, जिन्होंने हिंदी फिल्म उद्योग में आर.डी. बर्मन के शुरुआती सफर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.
महमूद की शानदार कॉमिक टाइमिंग और उनके व्यक्तित्व को देखते हुए, इमरान के लिए यह किरदार निभाना काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है. यह फिल्म फिलहाल प्री-प्रोडक्शन चरण में है और निर्माता इसे सितंबर में शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं. नीरज पांडे के निर्देशन में बन रही यह फिल्म साल की सबसे चर्चित संगीत बायोपिक्स में से एक होने वाली है.