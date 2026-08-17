इमरान हाशमी की बहन आलिया ही नहीं, दादी भी थीं सुपरस्टार, 40s में चलता था सिक्का, लोग बोलते थे आधी नरगिस-आधी मधुबाला

Emraan Hashmi Grandmother: हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक दौर ऐसा भी था जब सादगी ही खूबसूरती की सबसे बड़ी पहचान हुआ करती थी. 1940 के दशक में अपनी कातिलाना मुस्कान और नशीली आंखों से बड़े पर्दे पर राज करने वाली अभिनेत्री पूर्णिमा (मेहर बानो) ने लाखों दिलों को अपना दीवाना बनाया था. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 80 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाली यह दिग्गज अदाकारा बॉलीवुड के 'किसिंग किंग' इमरान हाशमी की सगी दादी थीं. सफलता के शिखर को छूने के बाद उनकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया जब उन्हें अपने सारे कर्ज चुकाने के लिए अपना ही बंगला बेचना पड़ गया था.
इमरान हाशमी की दादी पूर्णिमा का असली नाम मेहरबानो मोहम्मद अली था. उनके पिता एक हिंदू थे जो फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में काम करते थे और उनकी मां लखनऊ की रहने वाली मुस्लिम महिला थीं. उन दिनों अभिनेत्रियों का फिल्मों में आना आसान नहीं माना जाता था, लेकिन अपनी बहन की मदद से वे फिल्म इंडस्ट्री में आईं. उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 'ठेस' फिल्म से की थी, लेकिन 1949 में आई फिल्म 'पतंगा' ने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया. परदे पर आते ही उन्होंने अपने नए नाम 'पूर्णिमा' से अपनी पहचान बनाई.
देव आनंद से लेकर अमिताभ बच्चन तक संग किया काम
40 और 50 के दशक में पूर्णिमा ने अपने दौर के लगभग हर बड़े सुपरस्टार के साथ काम किया. फिर चाहे वो अशोक कुमार हों, देव आनंद हों या फिर दिलीप कुमार. इतना ही नहीं, अमिताभ बच्चन की आइकॉनिक फिल्म 'जंजीर' में उन्होंने बिग बी की मां का किरदार निभाया था. पूर्णिमा असल में महेश भट्ट की मां शिरीन मोहम्मद अली की बहन थीं, जिससे वे महेश भट्ट की मौसी और आलिया भट्ट की परनानी लगीं.
शादी, भारत-पाक बंटवारा और रिश्ते में उतार-चढ़ाव
पूर्णिमा की पर्सनल लाइफ काफी उथल-पुथल भरी रही. उनकी पहली शादी पत्रकार शौकत हाशमी से हुई थी, जिनसे उनका एक बेटा सैयद अनवर हाशमी हुए. यही अनवर हाशमी आगे चलकर इमरान हाशमी के पिता बने. हालांकि, भारत-पाकिस्तान बंटवारे के वक्त शौकत हाशमी पूर्णिमा को छोड़कर पाकिस्तान चले गए और वहीं बस गए. इसके बाद पूर्णिमा ने दोनों की राहें अलग कर लीं और बाद में फिल्म प्रोड्यूसर भगवान दास वर्मा से दूसरी शादी कर ली. दूसरी शादी के बाद उनका नाम पूर्णिमा दास वर्मा हो गया.
जब कर्ज चुकाने के लिए बेचना पड़ा अपना ही बंगला
फिल्म इंडस्ट्री में 80 से ज्यादा फिल्मों में अपनी अदाकारी का जादू चलाने के बाद भी पूर्णिमा की जिंदगी में एक बेहद कठिन दौर आया. शादी के बाद उनके पति भगवान दास वर्मा की बनाई कई फिल्में लगातार फ्लॉप हो गईं. देखते ही देखते उनका परिवार भारी कर्ज में डूब गया. स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि वित्तीय संकट और कर्जों को निपटाने के लिए पूर्णिमा को अपना आलीशान बंगला तक बेचना पड़ा था. इस बात का खुलासा उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू के दौरान किया था.
गुमनामी में बीता जिंदगी का आखिरी दौर
40 और 50 के दशक में अपनी खूबसूरती और अदाकारी से सबको दीवाना बनाने वाली पूर्णिमा ने अपने करियर के ढलान पर खुद को लाइमलाइट से बिल्कुल दूर कर लिया था. कई हिट फिल्में देने के बाद भी उनका आखिरी समय काफी सादगी और संघर्षों में बीता. आखिरकार साल 2013 में इस मशहूर और सादगी पसंद अभिनेत्री ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया. यह पूरी जानकारी पूर्णिमा दास वर्मा के पुराने इंटरव्यूज और उनके पारिवारिक इतिहास पर आधारित है.