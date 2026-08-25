Gunmaaster G9 Teaser Out: 'चील-कौवों को खिला देना मेरा जिस्म', आशिक इमरान हाशमी ने थामी बंदूक, गोलियों की बौछार! हिमेश का तगड़ा म्यूजिक

Emraan Hashmi Gunmaaster G9 Teaser Out: फिल्म 'आवारापन 2' की बॉक्स ऑफिस पर तूफानी कमाई के बीच बॉलीवुड स्टार इमरान हाशमी ने अपने फैंस को एक नया सरप्राइज दिया है. उनकी फिल्म 'गनमास्टर G9' का धमाकेदार टीजर रिलीज हो चुका है. इस फिल्म में इमरान एक बार फिर अपने पुराने और आइकॉनिक अंदाज में लौटते दिख रहे हैं. 'आशिक बनाया आपने' और 'दिल दिया है' जैसी फिल्मों के निर्देशक आदित्य दत्त के साथ यह इमरान का तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट है.
'गनमास्टर G9' के टीजर में इमरान हाशमी का फर्स्ट लुक सामने आते ही इंटरनेट पर वायरल हो गया है. टीजर में वो गन-फाइट और एक्शन के बीच महादेव की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं. वो अपने प्यार की रक्षा के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार हैं. टीजर में उनका एक डायलॉग खूब सुर्खियां बटोर रहा है जिसमें वो महादेव से प्रार्थना करते हैं कि जब तक वो अपने प्यार की दहलीज़ तक न पहुँच जाएँ, तब तक उनकी सांसें न थमें.
इमरान हाशमी का शिव भक्त अवतार
यह फिल्म बॉलीवुड की कई सुपरहिट जोड़ियों का पुनर्मिलन है. 'आशिक बनाया आपने' और 'अक्सर' जैसे गानों से इतिहास रचने वाली इमरान हाशमी और म्यूजिक कंपोजर हिमेश रेशमिया की जोड़ी इस फिल्म से वापसी कर रही है. इसके साथ ही आदित्य दत्त का निर्देशन इस एक्शन-रोमांस थ्रिलर को एक नया और शानदार विजुअल अनुभव दे रहा है. फिल्म में जेनेलिया देशमुख भी अहम भूमिका में हैं और टीजर में उनके फ्लैशबैक सीन्स काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं.
देखें ये टीजर-
27 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में धमाका
निर्माताओं ने टीजर के साथ ही फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है. यह फिल्म 27 नवंबर 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी. फिल्म के कैप्शन में लिखा गया है कि G9 की दुनिया में रोमांस, म्यूजिक और हाई-ऑक्टेन एक्शन का पूरा मिक्सचर देखने को मिलेगा. टीज़र में क्लोज़-रेंज गन कॉम्बैट और इमोशनल लव स्टोरी का बेजोड़ संगम दिख रहा है.
'आवारापन 2' की बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई
सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, इमरान हाशमी की हालिया रिलीज़ फिल्म 'आवारापन 2' बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है. फिल्म ने अपने 11वें दिन भारत में 11,344 शो से 2.75 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. इसके साथ ही फिल्म का कुल डोमेस्टिक ग्रॉस 165.75 करोड़ रुपये और नेट कलेक्शन 139 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 11वें दिन 0.50 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसका टोटल ओवरसीज़ कलेक्शन 30.80 करोड़ रुपये हो गया है.
दुनिया भर में 196 करोड़ के पार
सैक्निल्क की रिपोर्ट के अनुसार, नितिन कक्कड़ के निर्देशन और विशेष फिल्म्स के बैनर तले बनी 'आवारापन 2' का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन अब 196.55 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है. 2007 की क्लासिक फिल्म 'आवारापन' के इस सीक्वल में इमरान के साथ दिशा पाटनी और शबाना आजमी मुख्य भूमिकाओं में हैं. बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' से हुए बड़े क्लैश के बावजूद इमरान की फिल्म ने कमाई के मामले में बाजी मार ली है और फैंस उनके स्टारडम की जमकर तारीफ कर रहे हैं.