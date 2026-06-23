Emraan Hashmi Horror Film Motion Teaser: बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी एक बार फिर ऑडियंस को डराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. उनकी नई हॉरर फिल्म ‘रूह’ का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया गया है. ये एक हाई-कांसेप्ट म्यूजिकल हॉरर फिल्म होगी, जिसे खास तौर पर सिनेमाघरों के लिए बनाया जा रहा है. मेकर्स ने फिल्म के ऐलान करने के साथ ही इसका एक बेहद डरावना पहला लुक भी शेयर किया है. इस खबर के सामने आते ही इमरान के फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं. फिल्म को साल 2027 में हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज किया जाएगा.
इमरान हाशमी और हॉरर फिल्मों का रिश्ता बेहद पुराना रहा है. उन्होंने अपने फिल्मी सफर में कई बेहतरीन और डरावनी फिल्मों में काम किया है. इससे पहले वे ‘राज: द मिस्ट्री कंटीन्यूज’, ‘राज 3’, ‘राज रीबूट’, ‘एक थी डायन’ और ‘डिब्बुक’ जैसी फिल्मों से ऑडियंस को खूब डरा चुके हैं. इन सभी फिल्मों में उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी. अब इमरान एक बार फिर ‘रूह’ फिल्म से हॉरर जॉनर में कदम रखने जा रहे हैं. देखा जाए तो हॉरर फिल्मों ने ही उनके करियर को एक नई और बड़ी पहचान दी थी. ऐसे में इस नई फिल्म से उनके फैंस को काफी ज्यादा ही एक्साइटेड हैं.
फिल्म ‘रूह’ का पहला टीजर रिलीज हो चुका है, जिसकी शुरुआत काफी दमदार लाइन से होती है. इसमें लिखा है, ‘जब कोई पुराना खिलाड़ी दोबारा अंधेरे में कदम रखता है, तो एक भयानक सपना जन्म लेता है’. टीजर में आगे जलते हुए जंगल के बेहद डरावने दृश्य दिखाई देते हैं. वहीं, एक सीन ऐसा भी है जहां हवा में एक लाश तैरती हुई नजर आती है. अगले ही पल कोई शीशे पर जमी बर्फ को अपने हाथ से साफ करता है, जिसके पीछे एक्टर इमरान हाशमी की बेहद गंभीर और खौफनाक आंखें दिखाई देती हैं. ये छोटा-सा मोशन टीजर लोगों के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है.
इस फिल्म के डायरेक्शन की जिम्मेदारी मशहूर वेब सीरीज ‘ब्रीद’ के डायरेक्टर मयंक शर्मा ने ली है. बताया जा रहा है कि इस फिल्म की कहानी भी मयंक शर्मा और विशाल कपूर ने साथ मिलकर लिखी है. विशाल को इससे पहले ‘लपाछपी’ और ‘छोरी’ जैसी बेहतरीन डरावनी फिल्मों की कहानी लिखने के लिए जाना जाता है. इस खास प्रोजेक्ट को विक्रम खाखर और सनी खन्ना मिलकर विकेड फिल्म्स के बैनर तले तैयार कर रहे हैं. मेकर्स का दावा है कि ये फिल्म ऑडियंस को सिर्फ डराएगी ही नहीं, बल्कि इसमें एक मजबूत इमोशनल एंगल और शानदार म्यूजिक भी सुनने को मिलेगा.
इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच अभी से काफी क्रेज देखने को मिल रहा है. वहीं, एक्टर इमरान हाशमी भी इस प्रोजेक्ट से जुड़कर बेहद खुश हैं. उन्होंने साझा किया कि जब उन्होंने ‘रूह’ की कहानी सुनी, तो वे तुरंत इससे जुड़ाव महसूस करने लगे. इमरान ने कहा, ‘ये फिल्म आज के दौर के हॉरर, जज्बात और शानदार म्यूजिक का एक यूनिक मेल है. ऑडियंस मुझे हमेशा से इस तरह के किरदारों में देखना पसंद करते आए हैं. फिल्म के डायरेक्टर मयंक पर्दे पर जो दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वे वाकई काफी गहरी और बेहतरीन है. मैं इस फिल्म को लेकर बेहद एक्साइटेड हूं’.
उन्होंने आगे कहा, ‘मैं चाहता हूं कि लोग इस कहानी का मजा सिनेमाघरों में जाकर ही लें’. आजकल के सिनेमा में जिस तरह नए जमाने की कहानियां बड़े पर्दे पर आ रही हैं, ये फिल्म भी उसी कड़ी का एक बड़ा हिस्सा है. मेकर्स का पूरा ध्यान इस बात पर है कि ऑडियंस को थियेटर में एक बहुत ही अलग और बड़ा हॉरर एक्सपीरियंस दिया जाए. फिल्म में डर के साथ-साथ बैकग्राउंड स्कोर और गानों पर भी काफी मेहनत की जा रही है. अपनी बड़ी स्केल, अलग कहानी और इमरान हाशमी की वापसी के चलते ‘रूह’ साल 2027 की मोस्ट अवेटेड और हाईप्ड फिल्मों में शामिल हो गई है.