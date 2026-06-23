Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बॉलीवुड
  • /6 साल बाद फिर डराने आ रहे इमरान हाशमी! धमाकेदार अंदाज में किया हॉरर फिल्म का ऐलान; मोशन टीजर देखकर छूट जाएंगे पसीने

6 साल बाद फिर डराने आ रहे इमरान हाशमी! धमाकेदार अंदाज में किया हॉरर फिल्म का ऐलान; मोशन टीजर देखकर छूट जाएंगे पसीने

Emraan Hashmi Horror Film Motion Teaser: बॉलीवुड के ‘सीरियल किसर’ इमरान हाशमी एक बार फिर आपको डराने आ रहे हैं. उनकी नई हॉरर-म्यूजिकल फिल्म ‘रूह’ का ऐलान हो गया है. हवा में उड़ती लाश और जलते जंगलों के बीच इमरान का यह खौफनाक अंदाज रोंगटे खड़े कर देगा. चलिए बताते हैं कब ये फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 23, 2026, 12:26 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 12:43 PM IST
6 साल बाद फिर डराने आ रहे इमरान हाशमी! धमाकेदार अंदाज में किया हॉरर फिल्म का ऐलान; मोशन टीजर देखकर छूट जाएंगे पसीने
Image Credit: Emraan Hashmi Horror Film Rooh Motion Teaser

About the Author

Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
टैक्सी ड्राइवर ने 11 साल की नाबालिग को बनाया हवस का शिकार, आरोपी गिरफ्तार
Delhi New14 min ago
2
mahasamund news14 min ago
3
salary16 min ago
4
Nainital News21 min ago
5
WPU Goa Open House 202628 min ago