Advertisement
trendingNow13089832
Hindi Newsबॉलीवुड‘12 घंटे में पलट गई जिंदगी...’ इमरान हाशमी ने याद किया वो सबसे दर्दनाक समय, जब 3 साल के बेटे को हुआ था कैंसर

‘12 घंटे में पलट गई जिंदगी...’ इमरान हाशमी ने याद किया वो सबसे दर्दनाक समय, जब 3 साल के बेटे को हुआ था कैंसर

Emraan Hashmi Son: इमरान हाशमी ने हाल ही में अपनी जिंदगी के सबसे दर्दनाक दौर को याद किया, जब साल 2014 में उनके बेटे को कैंसर होने का पता चला था. एक ही दिन में उनकी पूरी जिंदगी बदल गई. इस दौरान उन्होंने पिता के तौर पर टूटने, सीखने और बदलने की कहानी शेयर की, जिसने उनके फैंस को भी इमोशनल कर दिया. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Jan 29, 2026, 06:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

12 साल पहले जब इमरान हाशमी के बेटे को हुआ था कैंसर
12 साल पहले जब इमरान हाशमी के बेटे को हुआ था कैंसर

Emraan Hashmi Son Ayaan Khan: इमरान हाशमी ने ज्यादातर फिल्मों में रोमांटिक और मुश्किल हालात से लड़ते हुए किरदार निभाए हैं, लेकिन असली जिंदगी ने उन्हें ऐसा दर्द दिया जिसकी स्क्रिप्ट किसी ने तैयार नहीं की थी. सालों की कामयाबी और पहचान से पहले साल 2014 के एक दिन ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी. हाल ही में रणवीर अल्लाहबादिया से बातचीत में इमरान ने अपनी लाइफ के सबसे दर्दनाक दौर को याद किया, जब उनके बेटे अयान को कैंसर होने का पता चला. उस वक्त वो सिर्फ 3 साल का था. 

इमरान के लिए वो पल ऐसा था, जिन्होंने उन्हें स्टार नहीं, बल्कि एक पिता बना दिया. इमरान ने बताया कि उस दिन सब कुछ कितनी तेजी से बदल गया. उन्होंने कहा, ‘मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त वही था, जब 2014 में मेरा बेटा बीमार पड़ा. उस दौर को शब्दों में बताना मेरे लिए आज भी आसान नहीं है. यह करीब 5 साल तक चला. मेरी जिंदगी एक दोपहर में बदल गई’. उस दिन परिवार के साथ ब्रंच पर गए थे. सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कुछ घंटों में हालात पूरी तरह पलट गए. उस दिन की यादें आज भी इमरान के दिल में ताजा हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Emraan Hashmi (@therealemraan)

Add Zee News as a Preferred Source

12 घंटे में पलट गई जिंदगी - इमरान हाशमी

उन्होंने कहा, ‘13 जनवरी को हम पिज्जा खा रहे थे. वहीं पहली बार लक्षण दिखा. बेटे के यूरिन में खून आया. तीन घंटे के अंदर हम डॉक्टर के पास थे. डॉक्टर ने कहा कि आपके बेटे को कैंसर है. अगले दिन ऑपरेशन होगा और फिर कीमोथेरेपी’. सिर्फ 12 घंटों में उनकी पूरी दुनिया उलट-पुलट हो चुकी थी. बीमारी की सबसे बड़ी चोट उसकी अचानक आने वाली खबर थी. न कोई चेतावनी, न कोई अंदेशा. सब कुछ एक झटके में बदल गया. इमरान ने माना कि उस वक्त उनकी जिंदगी एक अच्छे मोड़ पर थी. 

2 घंटे 18 मिनट की वो सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर, जिसने 10 गुना कमाई कर हिला दिया था बॉक्स ऑफिस, अब 3 साल बाद आ रहा सीक्वल 

5 साल तक झेला ये दर्दनाक दौर 

उन्होंने कहा, ‘ऐसा लगता है कि अब सब कुछ कंट्रोल में है. जिंदगी समझ आ गई है. तभी अचानक एक जोरदार झटका लगता है. ऐसा होता है’. यही बात उस दर्द को और गहरा बना गई. इसके बाद के पांच साल अस्पतालों, इलाज और डर के साए में बीते. इमरान कई बार कह चुके हैं कि उस दौर ने उन्हें जिंदगी को नए नजरिए से देखना सिखाया. करियर, शोहरत और एम्बिशन पीछे छूट गईं. सबसे जरूरी बन गया अपने बच्चे के साथ मौजूद रहना, धैर्य रखना और हर छोटे सुधार के लिए शुक्रगुजार होना. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix India (@netflix_in)

अपने एक्सपीरियंस को किताब में उतारा

उस समय ने उन्हें अंदर से पूरी तरह बदल दिया. बाद में इमरान ने अपने एक्सपीरियंस को एक किताब का रूप दिया, ताकि उन माता-पिता की मदद कर सकें जो ऐसे ही हालात से गुजर रहे हैं. आज उनका बेटा बिल्कुल ठीक है और धीरे-धीरे पूरी तरह ठीक हो रहा है. इमरान उस दौर को अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल लेकिन सबसे सीख देने वाला समय मानते हैं. काम की बात करें तो उनकी हालिया सीरीज ‘तस्करी’ को दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और उनकी परफॉर्मेंस की भी काफी तारीफ हो रही है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Emraan Hashmi

Trending news

अजित पवार के निधन में साजिश का एंगल कहां से आया? CM ममता ने की जांच की मांग
DNA
अजित पवार के निधन में साजिश का एंगल कहां से आया? CM ममता ने की जांच की मांग
बारामती एयरपोर्ट कैसे बनता जा रहा विमानों का 'श्मशान'? जानिए तीन कारण
DNA
बारामती एयरपोर्ट कैसे बनता जा रहा विमानों का 'श्मशान'? जानिए तीन कारण
शिक्षा की जगह जाति के नाम पर कॉलेज को बांट रहा UGC? नए नियमों पर आरोपों की बाढ़
DNA
शिक्षा की जगह जाति के नाम पर कॉलेज को बांट रहा UGC? नए नियमों पर आरोपों की बाढ़
पहले हवा में झुका फिर अचानक जमीन पर गिरा, अजित पवार के विमान का नया वीडियो आया सामने
ajit pawar death
पहले हवा में झुका फिर अचानक जमीन पर गिरा, अजित पवार के विमान का नया वीडियो आया सामने
पंजाब में सरकारी स्कूलों पर बढ़ा छात्रों का विश्वास, शिक्षा मंत्री ने इसे बताया कारण
Punjab news
पंजाब में सरकारी स्कूलों पर बढ़ा छात्रों का विश्वास, शिक्षा मंत्री ने इसे बताया कारण
UGC पर देशभर में घमासान, नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका
UGC
UGC पर देशभर में घमासान, नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका
कौन थी पिंकी माली, जिनकी बारामती विमान हादसे में गई जान? पिता से क्या हुई आखिरी बात
ajit pawar death
कौन थी पिंकी माली, जिनकी बारामती विमान हादसे में गई जान? पिता से क्या हुई आखिरी बात
निधन के बाद क्यों वायरल हो रहा अजित पवार का महिला पायलट पर किया गया पोस्ट?
ajit pawar death
निधन के बाद क्यों वायरल हो रहा अजित पवार का महिला पायलट पर किया गया पोस्ट?
'यह केवल एक हादसा है, कोई राजनीति नहीं...,' अजित पवार की मौत पर क्या बोले शरद पवार?
Ajit Pawar
'यह केवल एक हादसा है, कोई राजनीति नहीं...,' अजित पवार की मौत पर क्या बोले शरद पवार?
अजित पवार के निधन के बाद उत्तराधिकारी कौन? शरद पवार को वापस मिलेगी NCP या...
ajit pawar death
अजित पवार के निधन के बाद उत्तराधिकारी कौन? शरद पवार को वापस मिलेगी NCP या...