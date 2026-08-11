आरडी बर्मन की बायोपिक में नहीं दिखेंगे इमरान हाशमी, एक्टर ने बताई सच्चाई, बोले- महमूद का रोल ऑफर ही नहीं हुआ

दिग्गज म्यूजिक कंपोजर आरडी बर्मन की बायोपिक इन दिनों सुर्खियों में है. दरअसल हाल ही में खबर आई थी कि RD बर्मन की बायपोकि में अक्षय कुमार की एंट्री हो गई है. वहीं अक्षय के बाद इस लिस्ट में इमरान हाशमी का नाम भी जुड़ा. दरअसल कहा जा रहा था कि इमरान हाशमी फिल्म में महमूद का किरदार निभा सकते हैं. एक्टर ने इस खबर को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है. सोशल मीडिया पर बताया कि उनको ये फिल्म अप्रोच भी नहीं हुई है.
इमरान हाशमी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा- एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी भी बायोपिक में मेरे महमदू साहब का किरदार निभाने की खबर पूरी तरह से झूठ है, मुझे इस फिल्म के लिए अप्रोच नहीं किया गया है और ना ही मैं ये फिल्म कर रहा हूं. दरअसल पिंकविला की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि आरडी बर्मन की बायोपिक में इमरान हाशमी कॉमेडियन और एक्टर महमूद के रोल में नजर आएंगे. दरअसल आरडी बर्मन और महमूद साहब के बीच गहरी दोस्ती थी. लेकिन एक्टर ने साफ कर दिया है कि ह फिल्म का हिस्सा नहीं है.
Just to clarify, the reports about me playing Mehmood saab in a biopic are untrue. I haven’t been approached for the film, nor am I doing it.
— Emraan Hashmi (@emraanhashmi) August 10, 2026
फिल्म को लेकर खबरें आ रही हैं कि फिल्म अभी प्री-प्रोडक्शन फेज में है. फिल्म की शूटिंग सितंबर में शुरू होने की उम्मीद है. फिल्म की स्टार कास्ट को लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है.
इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 में नजर आएंगे. फिल्म 14 अगस्त को थिएटर में रिलीज होगी. फिल्म का डायरेक्शन नितिन कक्कड़ ने किया है. फिल्म एक्टर की हिट फिल्म आवारापन का सीक्वल है. फिल्म का पहला पार्ट बॉक्स ऑफिस पर हिट हुआ था. फिल्म की कहानी बिलाल सिद्दीकी ने लिखी है. फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो फिल्म दिशा पाटनी और शबाना आजमी जैसे बड़े स्टार्स हैं. फिल्म के ट्रेलर को काफी पसंद किया गया था. ऐसे में मेकर्स को उम्मीद है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फिल्म के पहले पार्ट की तरह धमाल मचा सकती है.