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आरडी बर्मन की बायोपिक में नहीं दिखेंगे इमरान हाशमी, एक्टर ने बताई सच्चाई, बोले- महमूद का रोल ऑफर ही नहीं हुआ

हिंदी सिनेमा के दिग्गज सिंगर RD बर्मन की जिंदगी पर फिल्म बन रही हैं. वहीं फिल्म को लेकर अक्सर नए-नए अपडेट सामने आते रहते हैं. कुछ समय पहले आया था कि इमरान हाशमी में फिल्म में महमूद के किरदार में नजर आएंगे. एक्टर ने खुलासा किया है कि उनके पास फिल्म ऑफर ही नहीं हुई है.

Written ByShilpa
Published: Aug 11, 2026, 09:38 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 09:38 AM IST
आरडी बर्मन की बायोपिक में नहीं दिखेंगे इमरान हाशमी, एक्टर ने बताई सच्चाई, बोले- महमूद का रोल ऑफर ही नहीं हुआ

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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