इमरान हाशमी को हुआ स्वाइन फ्लू, 'आवारापन 2' की सक्सेक्स के बीच फैंस के लिए चिंताजनक खबर; जानिए हेल्थ अपडेट

बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी स्वाइन फ्लू (H1N1) की चपेट में आ गए हैं. हाल ही में शूटिंग के सिलसिले में लगातार यात्रा करने के बाद पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी. वह रांची भी गए थे. इसके बाद उन्होंने स्वाइन फ्लू का टेस्ट कराया, जिसकी रिपोर्ट कल पॉजिटिव आई. डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने और जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है.
बताया जा रहा है कि हाशमी काम के सिलसिले में ट्रेवल कर रहे थे और हाल ही में रांची में थे. लौटने के बाद कुछ दिनों तक उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके बाद उन्होंने टेस्ट करवाया. रिपोर्ट्स में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई.
यह खबर ऐसे समय में सामने आई है जब हाशमी अपनी फिल्म 'आवारापन 2' की वजह से चर्चा में हैं, जिसे दर्शकों से ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. उनकी 2007 की फिल्म के इस सीक्वल ने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है.
बीते दिनों इमरान अपनी को-एक्टर दिशा पटानी के साथ मुंबई में 'अवारपन 2' की स्क्रीनिंग के बीच पहुंचें. इंटरवल के दौरान, दोनों ने दर्शकों से बातचीत की और फिल्म को मिली रिएक्शन के बारे में बताया. बात करते हुए हाशमी ने कहा, 'यह फिल्म निर्माताओं से ज़्यादा प्रशंसकों की है, इसीलिए हम वापस आए हैं. हमने इस सफर को और भी रोमांचक बनाया है, जिसमें एक्शन और भावनाएं भरपूर हैं. शुक्रवार को बस हमारे हाथ से निकल गई और आपके हवाले हो जाएगी.'