ईशा देओल से तलाक के 18 महीने बाद एक्स-हसबैंड भरत को फिर हुआ प्यार! नई गर्लफ्रेंड संग Cozy Photos शेयर कर बोले- ‘परिवार में स्वागत है...’
ईशा देओल से तलाक के 18 महीने बाद एक्स-हसबैंड भरत को फिर हुआ प्यार! नई गर्लफ्रेंड संग Cozy Photos शेयर कर बोले- ‘परिवार में स्वागत है...’

Bharat Takhtani: ईशा देओल के एक्स-हसबैंड भरत तख्तानी ने हाल ही में अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ अपने रिश्ते को ऑफिशियल करते हुए कुछ रोमांटिक फोटोज शेयर की हैं, जिन्होंने सबको हैरान कर दिया. भरत और ईशा ने 2012 में शादी की थी और 2024 में दोनों एक-दूसरे से अलग हो गए. हालांकि, धर्मेंद्र तलाक से खुश नहीं थे.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Aug 30, 2025, 09:27 AM IST
ईशा देओल के एक्स-हसबैंड को मिली नई गर्लफ्रेंड!
ईशा देओल के एक्स-हसबैंड को मिली नई गर्लफ्रेंड!

Bharat Takhtani New Girlfriend: बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल के एक्स-हसबैंड भरत तख्तानी एक बार फिर प्यार हो गया है. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक रोमांटिक फोटो शेयर की, जिसमें वे मेघना लखानी नाम की महिला के साथ रोमांटिक पोज देते नजर आ रहे हैं. फोटो में दोनों एक-दूसरे की आंखों में खोए नजर आए. इस फोटो को शेयर करते हुए भरत ने कैप्शन लिखा, ‘वेलकम टू द फैमिली, ये ऑफिशियल है’. 

उनकी ये पोस्ट अब सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही हं और फैंस के इसके रिएक्शन भी आ रहे हैं. मेघना लखानी ने भी भरत की इस स्टोरी को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दोबारा शेयर किया. इसके अलावा उन्होंने एक और तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वे भरत तख्तानी के साथ पोज करती हुई दिखीं. इस तस्वीर को देखने के बाद लोग कयास लगाने लगे कि दोनों का रिश्ता अब ऑफिशियल हो चुका है. हालांकि, अभी तक इस बारे में दोनों ने ज्यादा खुलकर बात नहीं की है. 

भरत तख्तानी को मिल गई नई गर्लफ्रेंड!

लेकिन सोशल मीडिया पोस्ट देखकर फैंस को यकीन है कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. भरत तख्तानी पहले ईशा देओल के पति थे. दोनों ने साल 2012 में शादी की थी. लेकिन 11 साल बाद, यानी 2024 में, दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया. ईशा और भरत ने अपने तलाक की जानकारी एक जॉइंट स्टेटमेंट के जरिए दी थी. इस स्टेटमेंट में उन्होंने लिखा था कि उनका अलग होना पूरी तरह आपसी सहमति से है. दोनों ने कहा कि इस फैसले के बावजूद बच्चों की देखभाल और उनकी भलाई सबसे अहम रहेगी.

शादी के 11 साल बाद लिया तलाक 

ईशा देओल और भरत तख्तानी की दो बेटियां हैं राध्या और मिराया. राध्या 6 साल की हैं जबकि मिराया 4 साल की हैं. अलग होने के फैसले के दौरान ईशा और भरत ने साफ कहा था कि वे अपने बच्चों की परवरिश मिलकर करेंगे और उनकी खुशी सबसे जरूरी है. दोनों ने लोगों से अपील भी की थी कि उनकी पर्सनल लाइफ का सम्मान किया जाए और उनकी प्राइवेसी में दखल न दिया जाए. ईशा देओल के तलाक की खबर सामने आने के बाद ये भी कहा गया कि उनके पिता और दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र इस फैसले से खुश नहीं थे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इस तलाक के खुश नहीं थे धर्मेंद्र

एक रिपोर्ट के मुताबिक, धर्मेंद्र चाहते थे कि ईशा और भरत दोबारा साथ आ जाएं. एक सूत्र ने बताया था, ‘कोई भी माता-पिता अपने बच्चों की टूटी हुई शादी देखकर खुश नहीं हो सकता. धर्मेंद्र जी भी एक पिता हैं और उनका दर्द समझा जा सकता है. वे ईशा को मजबूर नहीं कर रहे लेकिन चाहते थे कि वह अपने फैसले पर दोबारा विचार करे’. सूत्र ने आगे बताया कि धर्मेंद्र का मानना है कि तलाक का असर सबसे ज्यादा बच्चों पर पड़ता है. चूंकि राध्या और मिराया दोनों अपने दादा-दादी और नाना-नानी से बहुत करीब हैं. 

