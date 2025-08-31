भरत तख्तानी नहीं चाहते थे बढ़े ईशा देओल का वजन, एक्ट्रेस को बताया था ‘घरेलू’, 11 साल बाद टूटा रिश्ता

Esha Deol Bharat Takhtani: ईशा देओल और भरत तख्तानी ने शादी को 11 साल बाद तलाक लिया था. अब 18 महीने बाद भरत ने इंस्टाग्राम पर मेघना लखानी के साथ अपने नए रिश्ते का ऐलान किया है. हालांकि, अलग होने के बावजूद दोनों अपनी बेटियों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. इसी बीच भरत के कुछ पुराने इंटव्यू भी वायरल हो रहे हैं.
Esha Deol Bharat Takhtani: ईशा देओल और बिजनेसमैन भरत तख्तानी ने साल 2012 में शादी की थी और 11 साल बाद 2024 में दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के अलग हो गए. दोनों की दो बेटियां हैं 6 साल की राध्या और 4 साल की मिराया. दोनों तलाक के बाद भी बेटियों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. लेकिन इसी बीच तलाक के करीब डेढ़ साल बाद भरत तख्तानी ने पुराने रिश्ते से मूव ऑन करते हुए नए रिश्ते में कदम रखा है, जिसका ऐलान उन्होंने खुद किया.
हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी नई गर्लफ्रेंज मेघना लखानी तलरेजा के साथ एक तस्वीर शेयप की और साथ ही कैप्शन में लिखा, 'परिवार में स्वागत है. ये ऑफिशियल है'. उनकी इस पोस्ट ने फैंस के बीच हलचल मचा दी. हालांकि, इसी बीच ईशा और भरत के कुछ पुराने इंटरव्यू भी वायरल हो रहे हैं. ईशा और भरत की शादी काफी सुर्खियों में रही थी. ये शादी बेहद शाही अंदाज में हुई थी और इसमें फिल्म इंडस्ट्री से लेकर बड़े-बड़े लोग शामिल हुए थे.
रॉयल अंदाज में हुई थी दोनों की शादी
ईशा के माता-पिता यानी बॉलीवुड स्टार धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने इस शादी को खास अंदाज में आयोजित किया था. भरत भले ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े नहीं थे, लेकिन उन्होंने उस दौर में इस ग्लैमर लाइफ को अपनाने की कोशिश की थी. शादी के बाद दोनों ने फिल्मफेयर मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें ईशा ने खुद को फिल्म 'सत्ते पे सात' में हेमा मालिनी के किरदार से जोड़ते हुए कहा था कि वे तख्तानी परिवार की पहली बहू हैं. इसी इंटरव्यू में उन्होंने एक और खुलासा किया था.
भरत नहीं चाहते थे ईशा बढ़ाए वजन
उन्होंने बताया था कि भरत चाहते थे कि वे फिट रहें और वजन न बढ़ाएं. इसी वजह से दोनों ने मिलकर अष्टांग योगा क्लास जॉइन करने का प्लान भी बनाया था. ईशा ने उस समय ये भी खुलासा किया था कि उनकी मां हेमा मालिनी चाहती थीं कि वो एक परफेक्ट पत्नी बनें. यानी सुबह पति से पहले उठना, सास का ख्याल रखना, घर की जिम्मेदारियां निभाना और साथ ही अपने डांस और करियर को भी बैलेंस रखना. ईशा ने माना था कि इन सभी भूमिकाओं को निभाना आसान नहीं था.
भरत ने ईशा को बताया था घरेलू
उन्होंने बताया कि लेकिन वे अपने परिवार और काम दोनों को बराबरी से निभाने की कोशिश कर रही थीं. वहीं भरत ने उस इंटरव्यू में ईशा की तारीफ करते हुए कहा था कि शादी के बाद उन्होंने खुद को काफी बदला है. भरत के मुताबिक, ईशा हमेशा से घरेलू स्वभाव की रही हैं, भले ही वे खुद को टॉमबॉय मानती थीं. उन्होंने ये भी बताया था कि ईशा ने उनके लिए किचन के काम सीखने शुरू कर दिए थे. भरत ने हंसते हुए कहा था कि जो लड़की चाय बनाना भी नहीं जानती थी.
दोनों के तलाक से थे सब हैरान
हालांकि, जब 2024 में दोनों ने तलाक लेने का फैसला किया तो फैंस के मन में एक ही सवाल था कि आखिर दोनों के बीच ऐसी क्या वजह थी जो उनको शादी के 11 साल बाद अलग होना पड़ा. हालांकि, तलाक की वजहों का सभी खुलासा नहीं हुआ, लेकिन अब दोनों ही अपनी-अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं. जहां ईशा कई ओटीटी प्रोजेक्ट्स में नजर आ चुकी हैं और आगे भी आने वाली हैं. वहीं, भरत भी एक जाने-माने बड़े बिजनेसमैन हैं, जो अब नए रिश्ते में बंध चुके हैं.
