भरत तख्तानी नहीं चाहते थे बढ़े ईशा देओल का वजन, एक्ट्रेस को बताया था ‘घरेलू’, 11 साल बाद टूटा रिश्ता
Advertisement
trendingNow12903164
Hindi Newsबॉलीवुड

भरत तख्तानी नहीं चाहते थे बढ़े ईशा देओल का वजन, एक्ट्रेस को बताया था ‘घरेलू’, 11 साल बाद टूटा रिश्ता

Esha Deol Bharat Takhtani: ईशा देओल और भरत तख्तानी ने शादी को 11 साल बाद तलाक लिया था. अब 18 महीने बाद भरत ने इंस्टाग्राम पर मेघना लखानी के साथ अपने नए रिश्ते का ऐलान किया है. हालांकि, अलग होने के बावजूद दोनों अपनी बेटियों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. इसी बीच भरत के कुछ पुराने इंटव्यू भी वायरल हो रहे हैं. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Aug 31, 2025, 07:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भरत नहीं चाहते थे बढ़े ईशा का वजन, एक्ट्रेस को बताया था ‘घरेलू’
भरत नहीं चाहते थे बढ़े ईशा का वजन, एक्ट्रेस को बताया था ‘घरेलू’

Esha Deol Bharat Takhtani: ईशा देओल और बिजनेसमैन भरत तख्तानी ने साल 2012 में शादी की थी और 11 साल बाद 2024 में दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के अलग हो गए. दोनों की दो बेटियां हैं 6 साल की राध्या और 4 साल की मिराया. दोनों तलाक के बाद भी बेटियों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. लेकिन इसी बीच तलाक के करीब डेढ़ साल बाद भरत तख्तानी ने पुराने रिश्ते से मूव ऑन करते हुए नए रिश्ते में कदम रखा है, जिसका ऐलान उन्होंने खुद किया. 

हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी नई गर्लफ्रेंज मेघना लखानी तलरेजा के साथ एक तस्वीर शेयप की और साथ ही कैप्शन में लिखा, 'परिवार में स्वागत है. ये ऑफिशियल है'. उनकी इस पोस्ट ने फैंस के बीच हलचल मचा दी. हालांकि, इसी बीच ईशा और भरत के कुछ पुराने इंटरव्यू भी वायरल हो रहे हैं. ईशा और भरत की शादी काफी सुर्खियों में रही थी. ये शादी बेहद शाही अंदाज में हुई थी और इसमें फिल्म इंडस्ट्री से लेकर बड़े-बड़े लोग शामिल हुए थे. 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

रॉयल अंदाज में हुई थी दोनों की शादी

ईशा के माता-पिता यानी बॉलीवुड स्टार धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने इस शादी को खास अंदाज में आयोजित किया था. भरत भले ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े नहीं थे, लेकिन उन्होंने उस दौर में इस ग्लैमर लाइफ को अपनाने की कोशिश की थी. शादी के बाद दोनों ने फिल्मफेयर मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें ईशा ने खुद को फिल्म 'सत्ते पे सात' में हेमा मालिनी के किरदार से जोड़ते हुए कहा था कि वे तख्तानी परिवार की पहली बहू हैं. इसी इंटरव्यू में उन्होंने एक और खुलासा किया था.

टीवी पर टकरा रहे तीन बड़े शो.. टीआरपी की जंग में कौन आगे? प्रडोयूसर बोले- ‘ये जरूरी है हम मुकाबला...’

भरत नहीं चाहते थे ईशा बढ़ाए वजन 

उन्होंने बताया था कि भरत चाहते थे कि वे फिट रहें और वजन न बढ़ाएं. इसी वजह से दोनों ने मिलकर अष्टांग योगा क्लास जॉइन करने का प्लान भी बनाया था. ईशा ने उस समय ये भी खुलासा किया था कि उनकी मां हेमा मालिनी चाहती थीं कि वो एक परफेक्ट पत्नी बनें. यानी सुबह पति से पहले उठना, सास का ख्याल रखना, घर की जिम्मेदारियां निभाना और साथ ही अपने डांस और करियर को भी बैलेंस रखना. ईशा ने माना था कि इन सभी भूमिकाओं को निभाना आसान नहीं था. 

fallback

भरत ने ईशा को बताया था घरेलू

उन्होंने बताया कि लेकिन वे अपने परिवार और काम दोनों को बराबरी से निभाने की कोशिश कर रही थीं. वहीं भरत ने उस इंटरव्यू में ईशा की तारीफ करते हुए कहा था कि शादी के बाद उन्होंने खुद को काफी बदला है. भरत के मुताबिक, ईशा हमेशा से घरेलू स्वभाव की रही हैं, भले ही वे खुद को टॉमबॉय मानती थीं. उन्होंने ये भी बताया था कि ईशा ने उनके लिए किचन के काम सीखने शुरू कर दिए थे. भरत ने हंसते हुए कहा था कि जो लड़की चाय बनाना भी नहीं जानती थी. 

दोनों के तलाक से थे सब हैरान 

हालांकि, जब 2024 में दोनों ने तलाक लेने का फैसला किया तो फैंस के मन में एक ही सवाल था कि आखिर दोनों के बीच ऐसी क्या वजह थी जो उनको शादी के 11 साल बाद अलग होना पड़ा. हालांकि, तलाक की वजहों का सभी खुलासा नहीं हुआ, लेकिन अब दोनों ही अपनी-अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं. जहां ईशा कई ओटीटी प्रोजेक्ट्स में नजर आ चुकी हैं और आगे भी आने वाली हैं. वहीं, भरत भी एक जाने-माने बड़े बिजनेसमैन हैं, जो अब नए रिश्ते में बंध चुके हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Esha DeolBharat Takhtani

Trending news

टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढाने वाला है मॉनसून
today weather update
टाल दें पहाड़ों की यात्रा, मूसलाधार बारिश का है अलर्ट! फिर कहर ढाने वाला है मॉनसून
‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? अब लगने लगी है गुहार
india flood
‘छोटी काशी’ से ‘शक्तिपीठ’ तक, प्रलय के साथ ये कैसी ‘दस्तक’? अब लगने लगी है गुहार
प्री नर्सरी पढ़ाई का सालाना खर्च 1.85 लाख रुपये? युवक के दावे पर छिड़ गई गरमागरम बहस
Bengaluru
प्री नर्सरी पढ़ाई का सालाना खर्च 1.85 लाख रुपये? युवक के दावे पर छिड़ गई गरमागरम बहस
सन्न-सन्न दौड़ेंगी गाड़ियां, यहां होगा देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम
multi lane free flow tolling system
सन्न-सन्न दौड़ेंगी गाड़ियां, यहां होगा देश का पहला मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम
भक्तों के चढ़ावे का पैसा मंदिर का या सरकार का? कोर्ट ने क्लियर कर दी पूरी पिक्चर
DNA
भक्तों के चढ़ावे का पैसा मंदिर का या सरकार का? कोर्ट ने क्लियर कर दी पूरी पिक्चर
आंख फाड़कर ढूंढते रह जाएंगे भारत का ड्रोन, अमेरिका-चीन भी नहीं लगा पाएंगे पता
rajnath singh
आंख फाड़कर ढूंढते रह जाएंगे भारत का ड्रोन, अमेरिका-चीन भी नहीं लगा पाएंगे पता
पुलवामा T-20 सीरीज में युवाओं की भीड़, भारत विरोधी मानसिकता बदलने की कहानी अच्छी है
Pulwama
पुलवामा T-20 सीरीज में युवाओं की भीड़, भारत विरोधी मानसिकता बदलने की कहानी अच्छी है
शादी की बात करने के लिए लड़के को बुलाया घर, कर दी हत्या,क्यों खफा थे लड़की के घरवाले
Maharashtra news
शादी की बात करने के लिए लड़के को बुलाया घर, कर दी हत्या,क्यों खफा थे लड़की के घरवाले
पंजाब में आपदा के बीच सेवा की मिसाल, AAP यूथ और महिला विंग बाढ़ राहत में सबसे आगे
Punjab
पंजाब में आपदा के बीच सेवा की मिसाल, AAP यूथ और महिला विंग बाढ़ राहत में सबसे आगे
भगोड़े मेहुल चोकसी को फिर लगा कोर्ट से 'करंट', सुनवाई से पहले जमानत अर्जी खारिज
Mehul Choksi bail denies
भगोड़े मेहुल चोकसी को फिर लगा कोर्ट से 'करंट', सुनवाई से पहले जमानत अर्जी खारिज
;