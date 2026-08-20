ईशा देओल ने भाई सनी के लिए बनवाई ढाई किलो की राखी, बहन का प्यार देख फैंस हुए हैरान

रक्षाबंधन के दिन भाई-बहन ना केवल राखी का त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, बल्कि इस दिन भाई-बहन के बीच शरारत और छोटी-मोटी लड़ाइयां देखने को मिलती है. आज के समय में राखी का त्योहार काफी फैंसी हो गया है. आज के समय में बहनें अपने भाई के लिए डिफरेंट राखी बनवाना पसंद करती हैं. ऐसे में बॉलीवुड एक्ट्रेस भी अपने भाई के लिए खास राखी बनवाती हैं. ईशा देओल ने भाई सनी के लिए अनोखी राखी बनवाई है.
सनी देओल का ढाई किलो का हाथ वाला डायलॉग हर किसी को याद होगा. इसी बीच ईशा देओल ने भाई के लिए 2.5 किलो वाली राखी बनवाई है. दरअसल एक्ट्रेस हाल ही में एक विज्ञापन में नजर आई हैं. इस विज्ञापन में उन्होंने अपने भाई के लिए 2.5 किलो वाली राखी कस्टमाइज की है. इंटरनेट पर ये विज्ञापन काफी वायरल हो रहा है. ईशा ने सनी के लिए जिस अंदाज में 2.5 किलो की राखी बनवाई है इस विज्ञापन को देख हर कोई हैरान हो गया है.
ईशा देओल के अलावा पैपराजी ने भी उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. वीडियो पर लोगों का रिएक्शन देखने को मिल रहा है. फैंस वीडियो पर कमेंट कर बोल रहे हैं कि बहुत ही प्यारा विज्ञापन है. एक ने लिखा ये हाथ देखकर तारा सिंह की याद आ गई. एक अन्य यूजर ने लिखा- सनी पाजी जी का ढाई किलो का हाथ और ईशा की ढाई किलो की राखी.
ईशा देओल सनी देओल और बॉबी देओल की सौतेली बहन है. ईशा ने कई बार बताया है कि उनका रिश्ता दोनों भाई के साथ बहुत ही अच्छा है. वह बचपन से भाईयों को राखी बांधती आई हैं. ईशा ने बोला है कि लोग उनके रिश्ते के बारे में जानना चाहते हैं पर वह दुनिया को इस बारे में बताना बहुत जरूरी नहीं समझती है.
ईशा देओलव अपने भाई सनी देओल का सपोर्ट करती नजर आती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने सनी भाई की फिल्म बंटवारा 1947 की तारीफ की थी. लोगों और फैंस से फिल्म देखने की अपील की थी. बॉर्डर 2 की स्क्रीनिंग पर भी वह भाई का सपोर्ट करते हुए नजर आईं थी.
ईशा देओल की पर्सनल लाइफ में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. ईशा ने साल 2012 में भरत तख्तानी के साथ शादी रचाई थी. साल 2024 में कपल का तलाक हो गया. ईशा और भरत की 2 बेटियां है. बड़ी बेटी राध्या और छोटी बेटी मिराया, बड़ी बेटी का जन्म साल 2017 में और छोटी बेटी का जन्म साल 2019 में हुआ.