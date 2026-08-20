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ईशा देओल ने भाई सनी के लिए बनवाई ढाई किलो की राखी, बहन का प्यार देख फैंस हुए हैरान

सोशल मीडिया पर ईशा देओल का एक विज्ञापन वीडियो वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो में एक्ट्रेस ने भाई सनी के लिए ढाई किलो की राखी ली है.

Written ByShilpa
Published: Aug 20, 2026, 07:41 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 07:41 PM IST
ईशा देओल ने भाई सनी के लिए बनवाई ढाई किलो की राखी, बहन का प्यार देख फैंस हुए हैरान
Image Credit: रक्षाबंधन पर ईशा देओल ने बनवाई ढाई किलो की राखी (इंस्टाग्राम विज्ञापन वीडियो स्क्रीनशॉट)

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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