धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’, बेटी ईशा देओल ने शेयर की शूटिंग के लास्ट डे की BTS VIDEO, जिसे देख भर आईं फैंस की आंखें

Dharmendra Last Movie BTS Vidoe: एक्ट्रेस ईशा देओल ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर फिल्म ‘इक्कीस’ का एक बेहद इमोशनल BTS वीडियो शेयर किया है. ये हिंदी सिनेमा के ही-मैन कहे जाने वाले दिग्गज दिवंगत सुपरस्टार धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है. ये वीडियो शूटिंग के आखिरी दिन का है, जिसमें धर्मेंद्र बेहद इमोशनल नजर आ रहे हैं. वीडियो सामने आते ही फैंस की आंखें भी नम हो गईं. ईशा देओल ने इस खास पल को शेयर करते हुए अपने पिता के लिए प्यार और सम्मान जाहिर किया है.

शेयर किए गए वीडियो में धर्मेंद्र कहते है कि आज शूटिंग का आखिरी दिन है और वे थोड़ा खुश तो थोड़ा उदास महसूस कर रहे हैं. उन्होंने टीम से और सभी लोगों से माफी मांगते हुए कहा, ‘अगर मुझसे कभी कोई गलती हुई हो या अनजाने में किसी का दिल दुखा हो, तो मुझे माफ कर देना’. उनके ये शब्द सुनकर सेट पर मौजूद लोग भी इमोशनल हो गए. ये पल धर्मेंद्र के करियर का एक बेहद खास और यादगार हिस्सा बन गया है. इसी वीडियो में धर्मेंद्र भारत और पाकिस्तान के दर्शकों से भी अपील करते नजर आते हैं.

पिता को याद कर इमोशनल हुईं बेटी ईशा

वे कहते हैं कि दोनों देशों के लोग फिल्म ‘इक्कीस’ जरूर देखें. उन्होंने फिल्म से जुड़े अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि उन्हें इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर बेहद खुशी मिली है. धर्मेंद्र ने कहा, ‘मुझे मैडॉक फिल्म्स के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा. श्रीराम जी और पूरी टीम ने फिल्म को बहुत खूबसूरती से बनाया है’. इस वीडियो को शेयर करते हुए ईशा देओल ने अपने दिल की बात भी लिखी. उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘वे सबसे बेहतरीन हैं. लव यू पापा’. इस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है.

‘मैं सेट पर अकेली महिला थी और पैसों की जरूरत थी...’ एक्ट्रेस ने शेयर किया अपने करियर का सबसे डरावना एक्सपीरियंस, बोलीं- ‘मुझे पैडिंग करने को कहा गया...’

खुद धर्मेंद्र ने भी शेयर की थी यही वीडियो

इस वीडियो ने धर्मेंद्र के फैंस को बेहद इमोशनल कर दिया. इससे पहले धर्मेंद्र ने भी खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर किया था. उन्होंने अपने इमोशनल शब्दों में लिखा था कि उनके पिता की मुस्कान अंधेरे को रोशन कर देती है और उनका प्यार हमेशा दिलों में जिंदा रहेगा. धर्मेंद्र ने अपने पोस्ट में फिल्म ‘इक्कीस’ को अपनी आखिरी फिल्म बताया और दर्शकों से इसे सिनेमाघरों में देखने की अपील की. उन्होंने लिखा कि ये उनके पिता का आशीर्वाद है और नए साल पर इसे बड़े पर्दे पर जरूर मनाया जाना चाहिए.

अगले साल 1 जनवरी को रिलीज होगी फिल्म

फिल्म ‘इक्कीस’ का निर्देशन श्रीराम राघवन ने किया है और ये एक सच्ची कहानी पर आधारित है, जो देशभक्ति और बलिदान को दिखाती है. फिल्म भारतीय सेना के जवान अरुण खेत्रपाल की जिंदगी पर आधारित है. अरुण खेत्रपाल 1971 के भारत-पाक युद्ध में शहीद हुए थे और उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था. इस फिल्म में लीड रोल अगस्त्य नंदा निभा रहे हैं. इसके साथ ही अक्षय कुमार की भतीजी सिमर भाटिया भी इस फिल्म से डेब्यू कर रही हैं. ‘इक्कीस’ अगले साल 1 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.