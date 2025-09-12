नहीं रहे 37 साल के एटर्नल लव फेम एक्टर, बिल्डिंग से गिरकर हुई मौत

चीन के फेमस सिंगर और एक्टर और मॉडल यू मेंगलोंग का निधन हो गया है. इस बात की जानकारी कोरियाबू ने एक्टर की एजेंसी के हवाले से दी है. एजेंसी ने वीबो पर यू मेंगलोंग की मौत की खबर की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि यू मेंगलोंग की गुरुवार को बीजिंग में एक बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई है. चलिए जानते हैं कि एक्टर की मौत पर पुलिस ने क्या कहा.

यू मेंगलोंग की मौत पर क्या बोली पुलिस?

चीनी मीडिया के अनुसार, उनकी टीम ने एक बयान में कहा कि यू मेंगलोंग की मौत की जांच कर रही पुलिस ने किसी भी तरह की आपराधिक घटना की संभावना से इनकार कर दिया है. एक्टर की एजेंसी ने अपने बयान में कहा कि ‘बेहद दुख के साथ हमें बताना पड़ रहा है कि हमारे प्यारे मेंगलोंग की 11 सितंबर को बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई है. इस मामले में पुलिस ने किसी भी आपराधिक घटना की संभावना से इनकार किया है. हम आशा करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले.’

बीजिंग में एक्टर का निधन

एजेंसी के बयान से पहले एक पपराजी ने यू मेंगलोंग की मौत की खबर को लेकर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया. इस पोस्ट में पपराजी ने बताया कि उन्हें खबर मिली है कि ‘इटर्नल लव’ और ‘गो प्रिंसेस गो’ के लीड एक्टर यू मेंगलोंग का बीजिंग में निधन हो गया है. उनकी मौत एक बिल्डिंग से गिरने की वजह से हुई है.