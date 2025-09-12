नहीं रहे 37 साल के एटर्नल लव फेम एक्टर, बिल्डिंग से गिरकर हुई मौत

एक्टर-सिंगर एलन यू मेंगलोंग की 37 की उम्र में बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई. उनकी मौत से चाइनीज फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है. मेंगलोंग की मौत की खबर से उनके फैंस भी दुखी हैं. सब फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान को याद कर रहे हैं.
Trending Photos
चीन के फेमस सिंगर और एक्टर और मॉडल यू मेंगलोंग का निधन हो गया है. इस बात की जानकारी कोरियाबू ने एक्टर की एजेंसी के हवाले से दी है. एजेंसी ने वीबो पर यू मेंगलोंग की मौत की खबर की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि यू मेंगलोंग की गुरुवार को बीजिंग में एक बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई है. चलिए जानते हैं कि एक्टर की मौत पर पुलिस ने क्या कहा.
यू मेंगलोंग की मौत पर क्या बोली पुलिस?
चीनी मीडिया के अनुसार, उनकी टीम ने एक बयान में कहा कि यू मेंगलोंग की मौत की जांच कर रही पुलिस ने किसी भी तरह की आपराधिक घटना की संभावना से इनकार कर दिया है. एक्टर की एजेंसी ने अपने बयान में कहा कि ‘बेहद दुख के साथ हमें बताना पड़ रहा है कि हमारे प्यारे मेंगलोंग की 11 सितंबर को बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई है. इस मामले में पुलिस ने किसी भी आपराधिक घटना की संभावना से इनकार किया है. हम आशा करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले.’
बीजिंग में एक्टर का निधन
एजेंसी के बयान से पहले एक पपराजी ने यू मेंगलोंग की मौत की खबर को लेकर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया. इस पोस्ट में पपराजी ने बताया कि उन्हें खबर मिली है कि ‘इटर्नल लव’ और ‘गो प्रिंसेस गो’ के लीड एक्टर यू मेंगलोंग का बीजिंग में निधन हो गया है. उनकी मौत एक बिल्डिंग से गिरने की वजह से हुई है.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.