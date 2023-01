Why Rekha Always in Saree: बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा (Rekha) 68 साल की हो चुकी हैं. लेकिन इस उम्र में भी उनकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई है. वहीं, जब भी रेखा (Rekha) किसी शो, पार्टी या अवॉर्ड फंक्शन में पहुंचती हैं तो सिर्फ साड़ी पहने ही नजर आती हैं. इस बात में कोई शक नहीं है कि रेखा साड़ी में बला की खूबसूरत दिखती हैं और फैंस को उनका ये ट्रडिशनल अवतार बेहद पसंद भी है. कांजीवरम साड़ियों के लिए रेखा का प्यार किसी से छिपा नहीं है. हालांकि, ये हर कोई जानना चाहता है कि आखिर रेखा हमेशा साड़ी ही क्यों पहनती हैं? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो रेखा ने इस बारे में खुद खुलासा किया है.

पर्सनल है साड़ी पहनने की वजह

एक अवॉर्ड शो में रेखा ने इस बात का खुलासा किया कि आखिर वो हर जगह सिर्फ साड़ी ही क्यों पहनती हैं. रेखा ने कहा-'अक्सर मुझसे ये सवाल किया जाता है कि मैं हमेशा कांजीवरम साड़ी ही क्यों पहनती हूं, या मैं गाउन क्यों नहीं पहनती? तब मैं कहती हूं कि हां मैं गाउन पहन सकती हूं, जब मैं 100 पाउंड वजन कम कर लूंगी'. इसके बाद रेखा ने कहा- 'ये बहुत पर्सनल है लेकिन प्राइवेट नहीं है तो मैं इसकी वजह आपके साथ शेयर कर सकती हूं कि मैं हमेशा कांजीवरम साड़ी या भी कोई भी साड़ी क्यों पहनती हूं'.

इसलिए पहनती हैं कांजीवरम साड़ी

रेखा ने आगे कहा- 'स्टाइल एक फीलिंग है. मैं साड़ी इसलिए पहनती हूं क्योंकि ये मेरा ट्रडिशन है, मेरी जड़ों में है. मैं जब भी कांजीवरम साड़ी पहनती हूं तो अपनी मां के प्यार को महसूस करती हूं. अभी भी मैं फील कर रही हूं कि मेरी मां मेरे साथ यहां हैं. अगर ये स्टाइल है तो मैं ऐसी ही हूं. ये मेरी मां के लिए है. मुझे स्टाइलिश बनाने के लिए आपका शुक्रिया मां. तो अब सब ये जान लेंगे कि रेखा का साड़ी के लिए इतना प्यार क्यों है. आपको बता दें कि रेखा ने अपने अब तक के शानदार करियर में 180 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. उन्होंने साल 1966 में बाल कलाकार के तौर पर तेलगु फिल्म 'रंगुला रतलाम' के साथ अपने एक्टिंग करियर की शुरूआत की थी. इसके 4 साल बाद रेखा ने बतौर लीड एक्ट्रेस फिल्म 'सावन भादो' से डेब्यू किया.

