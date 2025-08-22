हर इंसान बाइसेक्शुअल होता है...; स्वरा भास्कर के 'भाभी क्रश' पर बवाल, अब एक्ट्रेस ने दिया जवाब
हर इंसान बाइसेक्शुअल होता है...; स्वरा भास्कर के 'भाभी क्रश' पर बवाल, अब एक्ट्रेस ने दिया जवाब

स्वरा भास्कर अपने एक बयान को लेकर सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना कर रही हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि 'सभी इंसान मूल रूप से बाइसेक्सुअल होते हैं'. समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव पर क्रश होने की बात भी उन्होंने कही थी.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Aug 22, 2025, 01:38 PM IST
हर इंसान बाइसेक्शुअल होता है...; स्वरा भास्कर के 'भाभी क्रश' पर बवाल, अब एक्ट्रेस ने दिया जवाब

बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. दरअसल, हाल ही में उन्होंने कहा ‘हर इंसान बुनियादी तौर पर बाइसेक्शुअल होता है.’ इसके साथ ही उन्होंने अपनी क्रश के तौर पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव का नाम भी लिया था. उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें काफी प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा. अब एक्ट्रेस ने अब इस विवाद पर फिर प्रतिक्रिया दी है.

स्वरा भास्कर ने एक्स पर इस विवाद पर फिर रिएक्ट किया है. उन्होंने अपने बायो को अपडेट कर इस पूरे विवाद पर मजेदार अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने बायो को अपडेट करते हुए लिखा- ‘गर्ल क्रश एडवोकेट. पार्ट टाइम एक्टर, फुल टाइम ट्विटर पेस्ट. कैओस क्वीन. दुनिया के अंत में शॉपिंग. फ्री फिलिस्तीन.’ उन्होंने ‘गर्ल क्रश एडवोकेट’ को बायो में जोड़ा, जिसको लोग सीधे तौर पर डिंपल यादव से जोड़ रहे हैं. स्वरा ने गर्ल क्रश की परिभाषा का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर करते हुए लिखा, 'ईमानदारी से... इसमें बड़ी बात क्या है?'

ये भी पढ़ें: पहली फिल्म से बनी ग्लैमर क्वीन, 300 ऐड करने वाली हिट हीरोइन; फिर अचानक हुई गायब

डिंपल यादव को कहा था क्रश

स्वरा ने कहा, 'हम सभी बाइसेक्सुअल हैं. अगर आप लोगों को उनके हाल पर छोड़ दें, तो हम असल में उभयलिंगी हैं, लेकिन विषमलैंगिकता एक विचारधारा है जो हजारों सालों से सांस्कृतिक रूप से हमारे अंदर डाली गई है. क्योंकि मानव जाति इसी तरह आगे बढ़ेगी, इसलिए इसे आदर्श होना ही चाहिए.' इंटरव्यू के बीच में ही होस्ट ने पूछा कि उन्हें किस पर क्रश है. इस पर स्वरा ने समाजवादी पार्टी की लोकसभा सांसद डिंपल यादव का नाम लिया. उन्होंने यह भी बताया कि वह हाल ही में डिंपल से मिली थीं. स्वरा के इस बयान पर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया हुई.

ये भी पढ़ें: 1 घंटा 44 मिनट की फिल्म, जिसमें ना कोई बड़ा स्टार न बजट; फिर भी ऐसे बनी थी ये क्लासिक बॉलीवुड फिल्म

Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. क्राइम, बिजनेस, राजनीति, मनोरंजन जैसे विषयों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. न्यूज टी...और पढ़ें

Actress Swara Bhaskar

