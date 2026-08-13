Zee Explainer: 15 अगस्त का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड: 10 सालों में 16 फिल्मों का पोस्टमॉर्टम... कौन बना सिकंदर, किसकी चढ़ी बली?

हर साल की तरह इस बार भी 15 अगस्त को साल की बड़ी फिल्म रिलीज होने को तैयार है. पहली फिल्म धाकड़ एक्टर सनी देओन की 'बंटवारा 1947' है, जिसमें प्रीति जिंटा भी लीड रोल हैं और दूसरी फिल्म रोमांटिक एक्टर इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' है. दोनों ही फिल्में बड़ी हैं और उम्मीद है कि दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाने वाले हैं. भारतीय सिनेमा के इतिहास में 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस का वीकेंड केवल एक राष्ट्रीय पर्व भर नहीं, यह बॉलीवुड के लिए बॉक्स ऑफिस पर सफलता का सबसे बड़ा और सुनहरा दरवाजा माना जाता है. एक्सटेंडेड वीकेंड, देशभक्ति का माहौल और जनमानस में भरा उत्साह किसी भी बड़े बजट या मिड बजट की फिल्म के लिए खाद-पानी का काम करता है.
लेकिन जब हम पिछले 10-11 सालों का गणित देखते हैं, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज होने वाली हर फिल्म हिट ही होगी, यह कोई पक्की गारंटी नहीं है. पिछले 10 सालों का आंकड़े निकाले तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने उभर कर आईं है जो दर्शकों के लिए आईओपनर का काम कर सकती है. साल 2015 से 2025 तक, कुल 16 प्रमुख हिंदी फिल्में सिनेमाघरों में उतरीं. इनमें से कुछ फिल्मों ने ₹600 करोड़ से ज्यादा बटोरकर इतिहास रचा, तो कुछ तगड़े बजट और बड़े स्टारडम के बावजूद औंधे मुंह गिर गईं. आइए, स्वतंत्रता दिवस के इस दिलचस्प बॉक्स ऑफिस ट्रेंड का विस्तृत, गहराई से और आंकड़ों के साथ विश्लेषण करते हैं.
इस साल 'बंटवारा 1947' vs 'आवारापन 2' का महा-मुकाबला
इस साल 15 अगस्त के एक्सटेंडेड वीकेंड का फायदा उठाने के लिए दो बिल्कुल अलग मिजाज की फिल्में एक ही दिन यानी 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी हैं. एक तरफ जहां देशभक्ति और इतिहास का दर्द समेटे ऐतिहासिक ड्रामा है, वहीं दूसरी तरफ एक्शन, प्यार और कल्ट नॉस्टैल्जिया का तड़का है.
'बंटवारा 1947'
फिल्म में मुख्य कलाकार- सनी देओल, प्रीति जिंटा, अली फजल, शबाना आजमी
डायरेक्टर- राजकुमार संतोषी
प्रोडक्शन- आमिर खान प्रोडक्शंस
क्या है कहानी: असगर वजाहत के प्रसिद्ध नाटक 'जिस लाहौर नई वेख्या, ओ जम्या ही नई' पर आधारित यह फिल्म 1947 के विभाजन के मानवीय दर्द, धर्म और इंसानियत को उकेरती है.
'आवारापन 2'
फिल्म में मुख्य कलाकार- इमरान हाशमी, दिशा पाटनी, शबाना आजमी
डायरेक्टर- नितिन कक्कड़
प्रोडक्शन- विशेष भट्ट और मुकेश भट्ट की बैनर वाली विशेष फिल्म्स
क्या है कहानी: 2007 की कल्ट-क्लासिक फिल्म 'आवारापन' का सीक्वल, जिसमें 'शिवम पंडित' के रूप में इमरान हाशमी का दमदार एक्शन और क्राइम-रोमांस दर्शकों को आकर्षित कर रहा है.
एडवांस बुकिंग के आंकड़ों ने चौंकाया
शुरुआती एडवांस बुकिंग आंकड़ों में इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' ने बाजी मार ली है. दिल्ली-मुंबई जैसे मेट्रो शहरों में मल्टीप्लेक्स के युवा दर्शक 17 साल पुरानी नॉस्टैल्जिया के कारण 'आवारापन 2' की तरफ झुक रहे हैं. वहीं दूसरी ओर, सनी देओल की 'बंटवारा 1947' को यूपी, राजस्थान, पंजाब जैसे मास-बेल्ट्स और सिंगल स्क्रीन्स में तगड़ी बुकिंग मिल रही है. रिलीज के दिन से मिलने वाला 'वर्ड ऑफ माउथ' तय करेगा कि स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी पर कौन बाजी मारता है. हालांकि, प्री बुकिंग के आंकड़ों ने सनी देओल को सोचने पर मजबूर कर दिया है.
इन दोनों फिल्मों की कड़ी टक्कर को देखने हुए हमारे मन में यह सवाल जरूर उठता है कि आखिर 15 अगस्त मूवी रिलीज के लिए बॉलीवुड क्यों अक्सर क्यों घमासान होती है? इसी को लेकर हमने पिछले 10 सालों (2015-2015) में रिलीज होने वाले आंकड़ों को निकाला है. इन आंकड़ों ने कई सवाल खड़े किए तो कई समस्याओं को सुलझाया भी है. दर्शकों को यह पिक्चर जरूर क्लियर होगी कि आखिर किन स्टार्स को 15 अगस्त पर फिल्में रास आती हैं और किनके लिए यह श्राप बना हुआ है.
ऑल-टाइम रिकॉर्ड और ब्लॉकबस्टर सफर
बॉलीवुड ट्रेड विश्लेषकों के अनुसार, स्वतंत्रता दिवस का वीकेंड भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सबसे बड़े अवसरों में से एक माना जाता है. पिछले एक दशक में इस मौके पर रिलीज हुई फिल्मों में श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की 'स्त्री 2' (15 अगस्त 2024) ने इतिहास रचते हुए ₹627+ करोड़ का भारत नेट कलेक्शन किया और ऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई. इसी क्रम में सनी देओल की 'गदर 2' (11 अगस्त 2023) ने ₹525 करोड़ का बिजनेस कर नया रिकॉर्ड बनाया था, जबकि अक्षय कुमार की 'मिशन मंगल' (15 अगस्त 2019) ने भी ₹203 करोड़ बटोरकर ब्लॉकबस्टर का टैग हासिल किया.
कम बजट और सुपरहिट-हिट फिल्मों का प्रदर्शन
सैक्निल्क के बॉक्स ऑफिस ट्रैकर्स के आंकड़ों से पता चलता है कि स्वतंत्रता दिवस पर सीमित या मध्यम बजट की विषय-प्रधान फिल्मों को दर्शकों ने काफी पसंद किया है. अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी स्टारर 'OMG 2' (11 अगस्त 2023) ने क्लैश के बावजूद ₹150 करोड़ की कमाई कर सुपरहिट का दर्जा पाया. इसके अलावा अक्षय कुमार की सामाजिक व ऐतिहासिक ड्रामा फिल्में जैसे 'टॉयलेट: एक प्रेम कथा' (2017 - ₹134 करोड़) और 'रुस्तम' (2016 - ₹127 करोड़) भी सुपरहिट रहीं. वहीं जॉन अब्राहम की 'बाटला हाउस' (2019 - ₹98 करोड़), 'सत्यमेव जयते' (2018 - ₹90 करोड़) और अक्षय कुमार की 'गोल्ड' (2018 - ₹104 करोड़) ने स्वतंत्रता दिवस के माहौल का पूरा फायदा उठाते हुए बॉक्स ऑफिस पर हिट का वर्डिक्ट हासिल किया.
बड़े स्टारडम और भारी बजट के बावजूद फ्लॉप का शिकार
बॉलीवुड हंगामा की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स के अनुसार, 15 अगस्त की छुट्टी भी कमजोर कंटेंट या अत्यधिक बजट वाली फिल्मों को डूबने से नहीं बचा सकी. ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'वॉर 2' (14 अगस्त 2025) ने ₹185 करोड़ का कलेक्शन किया, लेकिन भारी बजट के कारण इसे औसत/फ्लॉप माना गया. इसी तरह आमिर खान की 'लाल सिंह चड्ढा' (2022 - ₹58 करोड़), अक्षय कुमार की 'रक्षा बंधन' (2022 - ₹44 करोड़) और 'खेल खेल में' (2024 - ₹38 करोड़), ऋतिक रोशन की 'मोहेनजो दारो' (2016 - ₹58 करोड़), जॉन अब्राहम की 'वेदा' (2024 - ₹22 करोड़) और अक्षय-सिद्धार्थ की 'ब्रदर्स' (2015 - ₹82 करोड़) पूरी तरह फ्लॉप साबित हुईं. इसके अतिरिक्त, कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020 और 2021 में थिएटर बंद होने व रिलीज स्थगित होने से इस वीकेंड पर कोई बड़ी थियेट्रिकल रिलीज दर्ज नहीं की गई.
पहली- 15 अगस्त पर किस हीरो ने गाड़ा है झंडा?
पिछले एक दशक के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर नजर डालें तो 15 अगस्त के वीकेंड पर रिलीज हुई कुल 16 प्रमुख फिल्मों में से अकेले 6 फिल्मों में अक्षय कुमार हीरो थे. उनकी फिल्में 'ब्रदर्स', 'रुस्तम', 'टॉयलेट: एक प्रेम कथा', 'गोल्ड', 'मिशन मंगल', 'रक्षा बंधन' और 'खेल खेल में' रहीं, जिससे वह इस खास मौके के सबसे बड़े 'खिलाड़ी' बनकर उभरे हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि 2015 के बाद अक्षय कुमार ने देशभक्ति, ऐतिहासिक घटनाओं और सामाजिक सुधार जैसे नौसेना अधिकारी पर आधारित 'रुस्तम', ओलंपिक मेडल पर बनी 'गोल्ड', इसरो मिशन पर 'मिशन मंगल' और स्वच्छता पर 'टॉयलेट: एक प्रेम कथा' जैसे विषयों को चुना जो स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व और दर्शकों के मूड से सीधे मेल खाते थे. साथ ही, साल में 3 से 4 फिल्में करने की उनकी तेज शूटिंग गति के चलते वह हर साल 15 अगस्त के एक्सटेंडेड-वीकेंड का स्लॉट पहले से बुक कर लेते थे, हालांकि हाल के वर्षों में कुछ फिल्मों जैसे 'रक्षा बंधन' और 'खेल खेल में' को दर्शकों ने कंटेंट के दोहराव के कारण खारिज भी किया.
दूसरी- खान तिकड़ी 15 अगस्त से दूरी क्यों बनाते हैं?
बॉलीवुड की 'खान तिकड़ी' यानी सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान ने पिछले एक दशक में 15 अगस्त के स्लॉट से लगभग पूरी तरह दूरी बनाकर रखी है. हालांकि आमिर खान ने 2022 में 'लाल सिंह चड्ढा' से दांव जरूर लगाया था, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही. इस दूरी की मुख्य वजह यह है कि तीनों खानों ने साल के अन्य बड़े फेस्टिव स्लॉट्स पर अपनी व्यक्तिगत मोनोपोली बना रखी है, जहां सलमान खान 'ईद', शाहरुख खान 'दिवाली' और आमिर खान 'क्रिसमस' पर अपनी फिल्में रिलीज करना पसंद करते हैं. इसके अलावा, ₹200-300 करोड़ से अधिक के भारी बजट में बनने वाली इनकी फिल्मों को अपनी लागत वसूलने के लिए देशभर की 4,500 से 5,000 स्क्रीन्स पर सोलो रिलीज की जरूरत होती है, जबकि 15 अगस्त के वीकेंड पर अक्सर 2 या 3 बड़ी फिल्मों का क्लैश देखने को मिलता है, जहां स्क्रीन स्पेस का बंटवारा खान तिकड़ी के बिजनेस मॉडल के अनुकूल नहीं बैठता.
तीसरी- सनी देओल की तूफानी 'एंट्री'
2023 से पहले बॉक्स ऑफिस पर इररिलिवेंट माने जा चुके सनी देओल ने 11 अगस्त 2023 को रिलीज हुई अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'गदर 2' के जरिए स्वतंत्रता दिवस के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया. देशभक्ति, नॉस्टैल्जिया और जबरदस्त एक्शन के सटीक मिश्रण के बल पर इस फिल्म ने भारत में ₹525 करोड़ का रिकॉर्डतोड़ नेट कलेक्शन किया और यह साबित कर दिया कि मास-ऑडियंस व सिंगल स्क्रीन थिएटरों में 15 अगस्त के माहौल का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है. इसी ऐतिहासिक सफलता के भरोसे सनी देओल एक बार फिर 2026 के स्वतंत्रता दिवस वीकेंड पर अपनी भव्य पीरियड ड्रामा फिल्म 'बंटवारा 1947' के साथ बॉक्स ऑफिस के सबसे बड़े दावेदार के रूप में उभरे हैं.
चौथा- जॉन अब्राहम 15 अगस्त के साइलेंट 'क्लैश मास्टर'
अक्षय कुमार के अलावा यदि किसी अभिनेता ने स्वतंत्रता दिवस के एक्सटेंडेड-वीकेंड पर बार-बार अपना दांव आजमाया है, तो वो हैं जॉन अब्राहम, जिन्हें बॉक्स ऑफिस पर 15 अगस्त का साइलेंट 'क्लैश मास्टर' माना जाता है. क्लैश से बेखौफ होकर उन्होंने भ्रष्टाचार, पुलिस एनकाउंटर और राष्ट्रवाद पर आधारित एक्शन थ्रिलर फिल्मों पर भरोसा जताया; जिसकी बदौलत 2018 में अक्षय कुमार की 'गोल्ड' के सामने उनकी 'सत्यमेव जयते' ने ₹90 करोड़ और 2019 में 'मिशन मंगल' के सामने 'बाटला हाउस' ने ₹98 करोड़ का शानदार कलेक्शन कर बॉक्स ऑफिस पर हिट का वर्डिक्ट हासिल किया. हालांकि, इस रणनीति की सीमाएं तब उजागर हुईं जब 2024 में उनकी एक्शन-ड्रामा फिल्म 'वेदा' (₹22 करोड़) 'स्त्री 2' के ऐतिहासिक तूफान के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गई.
कैसी फिल्में हुईं ब्लॉकबस्टर?
15 अगस्त के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ने वाली ब्लॉकबस्टर और हिट फिल्मों की सबसे बड़ी खासियत 'नॉस्टैल्जिया, इमोशन और प्रेरणादायक कहानियों' का सटीक संतुलन रहा है. केवल देशभक्ति ही नहीं, बल्कि जब दर्शकों को 'गदर 2' और 'स्त्री 2' (₹627+ करोड़) जैसी फिल्मों के माध्यम से पसंदीदा फ्रैंचाइजी व किरदारों के साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव और हॉरर-कॉमेडी का मास एंटरटेनमेंट मिला, तो बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा गया. इसके साथ ही, भारत की प्रगति, इसरो के मिशन और ऐतिहासिक वीरता को दर्शाने वाली सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में जैसे 'मिशन मंगल', 'टॉयलेट: एक प्रेम कथा' और 'रुस्तम' दर्शकों के दिलों को छूने में सफल रहीं, जिन्हें परिवारों ने एक साथ जाकर देखना पसंद किया.
फ्लॉप फिल्मों का कारण
15 अगस्त की छुट्टी भी कमजोर कंटेंट या अत्यधिक बजट वाली फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर असफलता से नहीं बचा सकी. ऋतिक रोशन की 'मोहेनजो दारो' (2016) और 'वॉर 2' (2025) जैसी फिल्में ₹300+ करोड़ के भारी भरकम बजट के कारण फ्लॉप या औसत साबित हुईं; जहां 'वॉर 2' का ₹185 करोड़ का कलेक्शन सामान्य तौर पर अच्छा होने के बावजूद इसकी विशाल लागत के चलते ट्रेड द्वारा 'घाटे का सौदा' माना गया. दूसरी ओर, 'लाल सिंह चड्ढा' (फॉररेस्ट गम्प का रीमेक) जैसी फिल्मों को दर्शकों ने भावनात्मक रूप से पूरी तरह खारिज कर दिया, जबकि 'रक्षा बंधन', 'ब्रदर्स' और 'खेल खेल में' जैसी फिल्मों को टीवी या ओटीटी लायक कंटेंट मानकर दर्शकों ने सिनेमाघरों से दूरी बना ली.
15 अगस्त पर फिल्मों के रिलीज पर क्या है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट?
पिछले एक दशक (2015-2025) में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज हुई 16 फिल्मों का इतिहास यह स्पष्ट रूप से साबित करता है कि 15 अगस्त का लंबा वीकेंड बॉक्स ऑफिस के लिए एक बड़ी संजीवनी जरूर है, लेकिन यह कमजोर या खराब कंटेंट को असफलता से बचाने की ढाल नहीं बन सकता. जहां 'स्त्री 2' (₹627+ करोड़) और 'गदर 2' (₹525 करोड़) जैसी सुपरहिट फिल्मों ने यह दिखाया कि स्वतंत्रता दिवस के खुशनुमा माहौल में सिनेमाघरों के पास ₹500-600 करोड़ का विशाल व्यापार करने का माद्दा है, वहीं 'लाल सिंह चड्ढा' और 'खेल खेल में' जैसी बड़ी स्टार-कास्ट वाली फिल्मों के निराशाजनक प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया कि अगर फिल्म की कहानी और प्रस्तुति में दम नहीं है, तो राष्ट्रीय छुट्टी का दिन भी डूबती नैया को पार नहीं लगा सकता.