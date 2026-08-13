Zee Explainer: 15 अगस्त का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड: 10 सालों में 16 फिल्मों का पोस्टमॉर्टम... कौन बना सिकंदर, किसकी चढ़ी बली?

पिछले एक दशक के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर नजर डालें तो 15 अगस्त के वीकेंड पर रिलीज हुई कुल 16 प्रमुख फिल्मों में से अकेले 6 फिल्मों में अक्षय कुमार हीरो थे. उनकी फिल्में 'ब्रदर्स', 'रुस्तम', 'टॉयलेट: एक प्रेम कथा', 'गोल्ड', 'मिशन मंगल', 'रक्षा बंधन' और 'खेल खेल में' रहीं, जिससे वह इस खास मौके के सबसे बड़े 'खिलाड़ी' बनकर उभरे हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि 2015 के बाद अक्षय कुमार ने देशभक्ति, ऐतिहासिक घटनाओं और सामाजिक सुधार जैसे नौसेना अधिकारी पर आधारित 'रुस्तम', ओलंपिक मेडल पर बनी 'गोल्ड', इसरो मिशन पर 'मिशन मंगल' और स्वच्छता पर 'टॉयलेट: एक प्रेम कथा' जैसे विषयों को चुना जो स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व और दर्शकों के मूड से सीधे मेल खाते थे. साथ ही, साल में 3 से 4 फिल्में करने की उनकी तेज शूटिंग गति के चलते वह हर साल 15 अगस्त के एक्सटेंडेड-वीकेंड का स्लॉट पहले से बुक कर लेते थे, हालांकि हाल के वर्षों में कुछ फिल्मों जैसे 'रक्षा बंधन' और 'खेल खेल में' को दर्शकों ने कंटेंट के दोहराव के कारण खारिज भी किया.