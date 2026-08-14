EXPLAINER: कैसे कमाई करती है एक फिल्म, क्या होता है नेट और ग्रॉस कलेक्शन; आखिर किसकी जेब में जाता है आपका पैसा?

हर शुक्रवार को जब कोई नई फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होती है, तो शनिवार आते ही उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े आने लगते हैं. कोई इसे सुपरहिट बताता है, कोई ब्लॉकबस्टर, तो कोई फ्लॉप, लेकिन इसका पता कैसे चलता है और आपके टिकट के पैसे 200-300 रुपये किसकी जेब में जाते हैं क्या आने कभी सोचा है? फिल्मों की कमाई को लेकर अक्सर लोगों को लगता है कि थिएटर की खिड़की पर जो टिकट बिकते हैं. वही फिल्म का पूरा बिजनेस है. सच तो ये है कि आज के दौर में सिनेमाघर कमाई का केवल एक जरिया हैं, पूरी कहानी नहीं.
इस पूरे गणित को समझना बेहद आसान है. आइए इसे आसान भाषा में विस्तार से समझते हैं. जब आप टिकट खरीदते हैं, तो सबसे पहले उसमें से GST और लोकल एंटरटेनमेंट टैक्स कटता है. इसके बाद बची हुई रकम थिएटर मालिक और फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर के बीच बंटती है. फिल्म रिलीज के पहले हफ्ते में थिएटर मालिक और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच कमाई का बंटवारा 50-50 परसेंट का होता है. दूसरे हफ्ते में डिस्ट्रीब्यूटर का हिस्सा 40 परसेंट और तीसरे हफ्ते में घटकर 30 परसेंट रह जाता है. डिस्ट्रीब्यूटर अपना कमीशन काटकर बाकी पैसा निर्माता को दे देता है.
यानी आपके 200-300 रुपये में से प्रोड्यूसर को एवरेज सिर्फ 60 से 70 रुपये ही मिल पाते हैं. इसके अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म, सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स से भी प्रोड्यूसर कमाई करते हैं. आजकल फिल्में थिएटर के अलावा ओटीटी, टीवी, म्यूजिक कंपनियों और ब्रांड प्रमोशन के जरिए भी तगड़ा मुनाफा कमाती हैं. फिर भी बॉक्स ऑफिस को ही सबसे बड़ा पैमाना माना जाता है, क्योंकि यही तय करता है कि जनता को फिल्म पसंद आई या नहीं. ऑडियंस का पैसा और फिल्म की कमाई ही तय करती है फिल्म हिट, सुपरहिट, ब्लॉकबस्टर या फ्लॉप हुई.
किसी फिल्म के हिट या फ्लॉप होने का फैसला केवल उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से नहीं होता, बल्कि उसकी कमाई की तुलना बजट और डिस्ट्रीब्यूशन कोस्ट से की जाती है. अगर फिल्म अपनी मेकिंग कोस्ट निकालने के बाद अच्छा मुनाफा कमाती है तो उसे हिट या सुपरहिट माना जाता है. वहीं, फिल्म की कमाई बजट से कम होने पर फ्लॉप कहलाती है. ट्रेड एक्सपर्ट्स नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, प्रोड्यूसर का शेयर, ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स से होने वाली इनकम को भी ध्यान में रखते हैं. यही आंकड़े तय करते हैं कि फिल्म को असल में कितना मुनाफा या नुकसान हुआ.
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