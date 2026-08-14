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EXPLAINER: कैसे कमाई करती है एक फिल्म, क्या होता है नेट और ग्रॉस कलेक्शन; आखिर किसकी जेब में जाता है आपका पैसा?

Box Office Collection Explained: अक्सर फिल्मों की कमाई के बड़े-बड़े आंकड़े सामने आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके 200-300 रुपये के टिकट का पैसा आखिर कहां और किसकी जेब में जाता है? ग्रॉस और नेट कलेक्शन में क्या फर्क होता है और फिल्में कैसे हिट-ब्लॉकस्बटर और फ्लॉप कहलाती हैं. जानिए फिल्मों की कमाई और बिजनेस का पूरा सच.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 14, 2026, 06:52 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 06:52 AM IST
EXPLAINER: कैसे कमाई करती है एक फिल्म, क्या होता है नेट और ग्रॉस कलेक्शन; आखिर किसकी जेब में जाता है आपका पैसा?
Image Credit: आखिर कैसे कमाई करती हैं फिल्में, कहां जाता है आपका पैसा? (AI)

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Vandana Saini

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वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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