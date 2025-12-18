Advertisement
Explainer: आखिर जेल में कैसे पहुंचे बॉलीवुड के भूतिया फिल्मों के मास्टर माइंड? बीवी को भी जाना पड़ा साथ

30 करोड़ के धोखाधड़ी केस को लेकर इन दिनों विक्रम भट्ट का नाम काफी उछला है. 7 दिन की पुलिस रिमांड के बाद निर्देशक और वाइफ श्वेतांबरी सोनी दोनों जेल की सलाखों के पीछे हैं. लेकिन, सवाल ये उठता है कि आखिर इन पर ये आरोप लगे कैसे और क्या है पूरा मामला. चलिए आपको डिटेल में बताते हैं.

Dec 18, 2025
विक्रम भट्ट और श्वेतांबरी सोनी
विक्रम भट्ट और श्वेतांबरी सोनी

Vikram Bhatt Shwetambari Soni Fraud Case: जब भी हिंदी सिनेमाजगत में हॉरर फिल्मों की बात आती है तो विक्रम भट्ट का नाम सबसे पहले जुबान पर आता है. इन्होंने अपने 32 साल के लंबे करियर में ज्यादातर भूतिया और डरावनी फिल्में ही बनाई हैं. जिनकी कहानी भले ही हिट ना हो लेकिन, सारी फिल्मों के गाने आज भी सुपरहिट हैं. एक समय था जब विक्रम भट्ट की फिल्मों की बॉक्स ऑफिस पर बादशाहत होती थी. लेकिन, समय का पहिला ऐसा घूमा की सब कुछ धूमिल होता चला गया. 

अब इनकी फिल्में भी कम आती है और कई बार आके कहां चली जाती है किसी को कानों कान खबर नहीं होती. हालांकि, आजकल 56 साल के डायरेक्टर जेल की सलाखों की हवा खा रहे हैं. ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या कांड हो गया जिसकी वजह से विक्रम भट्ट और उनकी वाइफ को जेल का मुंह देखना पड़ गया. तो चलिए आपको विक्रम भट्ट और वाइफ श्वेतांबरी सोनी के 30 करोड़ के धोखाधड़ी मामले की पूरी कहानी बताते हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1993 में शुरू किया करियर

विक्रम भट्ट ने 'जानम' नाम की 1993 में पहली फिल्म लेकर आए. इसके बाद कई और मूवीज जैसे 'महदोश', 'गुनहगार', 'फरेब', 'बंबई का बाबू', 'गुलाम' और 'कसूर' आई. इनमें से कई फिल्मों के गाने तो काफी हिट हुए लेकिन विक्रम को असली पहचान 2002 में आई 'राज' फिल्म ने दिलाई. इस भूतिया फिल्म की कहानी और गाने इतने ज्यादा पॉपुलर हुए कि विक्रम को रातोंरात हिट डायरेक्टर का तख्त दिलवा दिया.

भूतिया फिल्मों के मास्टर
इसके बाद विक्रम ने तो जैसे हॉरर फिल्मों की झड़ी लगा दी. '1920', 'श्रापित', 'हॉन्टेड- 3डी', 'राज 3 डी', 'क्रिएचर 3 डी','घोस्ट' और 'राज रिबूट' शामिल हैं. इन सभी फिल्मों में से कोई चली और किसी का बॉक्स ऑफिस पर डब्बा गुल हो गया. निर्देशक के अलावा विक्रम भट्ट लेखक और प्रोड्यूर भी हैं. इन्होंने कई फिल्मों की कहानी और मूवीज को बनाने में अपना पैसा लगाया है.

52 की उम्र में की दूसरी शादी

निजी लाइफ की बात करें तो विक्रम भट्ट ने श्वेतांबरी सोनी संग 52 साल की उम्र में दूसरी शादी की. ये शादी लॉकडाउन के वक्त की थी. इनकी पहली पहली पत्नी का नाम अदिति भट्ट है. इनकी पहली शादी से एक बेटी है. वहीं, श्वेतांबरी सोनी भी दो बच्चों की मां हैं. इनके दो बच्चों के नाम आदिराज और अरहावीर है. जहां एक ओर विक्रम भट्ट बॉलीवुड का बड़ा नाम है तो वहीं उनकी दूसरी वाइफ श्वेतांबरी स्टोरी बोर्ड राइटर हैं. साथ ही मुंबई की ट्रीनिटी आर्ट गैलरी से जुड़ी हुई हैं. श्नेतांबरी की बहन का नाम नम्रता सोनी हैं जो सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हैं. विक्रम और श्वेतांबरी की पहली मुलाकात एक एग्जिबीशन के दौरान हुई थी.

क्यों लगा विक्रम और श्वेतांबरी पर 30 लाख की धोखाधड़ी का आरोप?

दरअसल, उदयपुर बेस्ड इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीद के फाउंडर डॉ अजय मुर्डिया अपनी वाइफ पर बायोपिक बनाना चाहते थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक मुर्डिया विक्रम और उनकी वाइफ से अप्रैल 2024 में मिले. मई में विक्रम और डॉक्टर अजय के बीच 47 करोड़ की डील हुई. ये डील चार फिल्में बनाने की थी जिसमें बायोपिक भी शामिल थी. विक्रम ने केवल दो फिल्में बनाई बाकी दो फिल्में नहीं बनीं. पुलिस के अनुसार जांच पड़ताल में पता चला कि आरोपियों ने फर्जी वेंडर्स, बढ़ा चढ़ाकर सैलरी वाउचर्स जैसे कई अन्य फर्जी दस्तावेज तैयार करके डॉक्टर से लगभग 30 करोड़ की हेराफेरी की.

7 दिन की पुलिस रिमांड के बाद भेजा गया जेल

इस पूरे मामले में डॉक्टर अजय ने 17 नवंबर को उदयपुर में विक्रम भट्ट सहित 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी. जिसके बाद 7 दिसंबर को राजस्थान पुलिस ने इस कपल को मुंबई में अरेस्ट किया. इसके बाद दोनों को कोर्ट में पेशी के लिए उदयपुर लाया गया. जहां पर 7 दिन की रिमांड में भेजा गया. 7 दिन की रिमांड जैसे ही पूरी हुई तो एसीजेएम कोर्ट-4 में दोनों को पेश किया गया. जहां उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया गया. हालांकि, इस दौरान विक्रम भट्ट के वकील ने इन दोनों के सेहत खराब होने का हवाला देते हुए जमानत की अर्जी दाखिल की. लेकिन, कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया. 

Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं.

Vikram Bhatt Shwetambari Soni

