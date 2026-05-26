Explainer: रणवीर सिंह ने क्यों छोड़ी 'डॉन 3'? क्या है फरहान अख्तर संग चल रहा विवाद; सामने आई अंदर की कहानी

Explainer Why Ranveer Singh Quit Don 3: 'डॉन 3' को लेकर चल रहा विवाद अब रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बन चुका है. फरहान अख्तर की फिल्म ‘डॉन 3’ छोड़ना रणवीर सिंह भारी पड़ता नजर आ रहा है.
Trending Photos
Don 3 Controversy Explainer: 'डॉन 3' को लेकर रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच का विवाद बॉलीवुड के सबसे बड़े विवादों में से एक बन गया है. शुरुआत में ये मामला कास्टिंग में मामूली बदलाव जैसा लग रहा था, अब कानूनी दांव-पेच में बदल चुका है. अब ममाले में फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट ने मुआवजे के तौर पर 45 करोड़ रुपये की मांग की है और फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज़ (FWICE) ने रणवीर सिंह के खिलाफ असहयोग का आदेश जारी किया है. लेकिन रणवीर सिंह ने डॉन 3 क्यों छोड़ी? आखिर उनके और फरहान के बीच क्या विवाद हुआ? आइए जानते डिटेल में जानते हैं.
बता दें कि साल 2023 में रणवीर सिंह को आधिकारिक तौर पर डॉन की फ्रेंचाइजी के रूप में घोषित किया है. उन्होंने इस लेगेसी को एक्सेप्ट भी किया, जिसे पहले अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान निभा चुके थे. इससे जुड़ा एक एक प्रमोशनल वीडियो खूब वायरल भी हुआ था. लेकिन बाद में प्रोजेक्ट में देरी होने लगी.
ये भी पढ़ें: अनन्या पांडे के 'भरतनाट्यम' पर भड़कीं सोनल मानसिंह; पापा चंकी ने दिया रिएक्शन
कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणवीर ने फिल्म मेकर्स के साथ क्रिएटिविटी डिफरेंस के चलते फिल्म छोड़ दी. एक रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया था कि रणवीर सिंह अपने रोल का ज्यादा सीरियस और ऑफेंसिव बनाना चाहते थे, जिसमें कुछ अपशब्दों और हिंसा का ज्यादा इस्तेमाल शामिल किया जा सके, जबकि फरहान अख्तर कथित तौर पर इस फ्रेंचाइज के लिए अपनी ओरिजन के साथ रहना चाहते थे. कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि रणवीर सिंह फिल्म की मेकिंग में बार-बार हो रही देरी और लास्ट तक स्क्रिप्ट के तैयार न होने से नाखुश थे. हालांकि, रणवीर सिंह ने डॉन 3 से अपने बाहर निकलने के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया.
वहीं, इस साल की शुरुआत में फरहान अख्तर ने रणवीर सिंह के साथ अपने मतभेद के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया, 'मैंने जो सीखा है वह यह है कि अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए. जब तक आप इसे फिल्म में देख नहीं लेते, तब तक किसी भी चीज को फिक्स नहीं माना जा सकता.' उन्होंने ये भी कहा था कि फिल्मों में उनका सफर अब तक शानदार रहा है, और मैं समझता हूं कि चुनौतीपूर्ण दौर को टाला नहीं जा सकता. बल्कि, इसे सहजता से स्वीकार करना चाहिए.'
FWICE ने रणवीर सिंह के खिलाफ नॉन-कोऑपरेशन निर्देश जारी किया है. बीते सोमवार को FWICE ने निर्देश जारी करते हुए एक्टर पर बैन लगा दिया. इस निर्देश के मुताबिक अंतिम फैसला आने तक फिलहाल हर किसी को रणवीर सिंह के साथ अपना काम रोकना पड़ेगा. स्पॉटबॉय से लेकर मेकअप पर्सन तक कोई भी एक्टर के साथ काम नहीं कर सकता है. अशोक पंडित ने कहा कि फेडरेशन इंटर्नल मीटिंग के बाद अपना अंतिम फैसला सुनाएगा. अशोक पंडित के मुताबिक, 11 अप्रैल को फरहान अख्तर ने शिकायत दर्ज की थी. उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि रणवीर सिंह ने शूटिंग शुरू होने से 3 हफ्ते पहले फिल्म छोड़ी जिसकी वजह से प्रोडक्शन हाउस को भारी-भरकम आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा.
ये भी पढ़ें: बैंकरप्ट होने से बचाने निकले मनोज बाजपेयी, फिल्म 'गवर्नर' रिलीज हुआ दमदार ट्रेलर
FWICE के मुताबिक एक्सेल एंटरटेनमेंट ने फिल्म की शूटिंग के लिए होटल, शूटिंग लोकेशन और 200 लोगों की फ्लाइट की बुकिंग कर ली थी जिसके रिकॉर्ड पेश किए हैं. इस पूरे प्री-प्रोडक्शन प्रोसेस में करीबन 45 करोड़ रुपये का खर्चा आया है जो रणवीर सिंह से मांगी जा रही है. फरहान अख्तर की शिकायत के बाद फेडरेशन ने रणवीर सिंह को अपना पक्ष रखने के लिए इनवाइट किया. उन्हें हर 10 दिन के बाद पक्ष रखने के लिए 3 बार इनवाइट भेजा गया, लेकिन एक्टर पेश नहीं हुए.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.