बादशाह-ईशा रिखी के तलाक के बीच क्यों आया हानिया आमिर का नाम? बीच क्या है कनेक्शन; जानिए पूरा मामला

हाल ही में रैपर बादशाह और पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिक्खी ने अपने अलग होने का ऐलान किया है. शादी के महज पांच महीने बाद सामने आई इस खबर ने फैंस को हैरान कर दिया. दोनों ने अपने रिश्ते और शादी को काफी पर्सनल रखा था, इसलिए अचानक सामने आया यह फैसला और भी चौंकाने वाला रहा.बादशाह और ईशा रिक्खी के अलग होने की खबर के साथ ही रैपर की पुरानी डेटिंग अफवाहें भी एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं.
इनमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ उनके कथित रिश्ते की खबरें भी शामिल हैं. हालांकि, बादशाह और ईशा रिक्खी के अलग होने का हानिया आमिर से कोई संबंध होने का फिलहाल कोई सबूत नहीं है. लेकिन हानिया का नाम सिर्फ बादशाह से जुड़ी पुरानी अफवाहों की वजह से एक बार फिर सुर्खियों में आया है. ऐसे में दोनों के बीच किसी तरह का कनेक्शन मानना फिलहाल सिर्फ अटकल होगी.
खबरों के मुताबिक, बादशाह और ईशा रिखी ने मार्च 2026 में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की, जिसमें परिवार के करीबी लोग शामिल हुए थे. उस समय उनकी शादी की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी. यह खबर तब सामने आई जब ईशा की मां, पूनम रिखी ने सोशल मीडिया पर शादी के जश्न की तस्वीरें शेयर कीं. बाद में ईशा ने फैंस के साथ इंस्टाग्राम पर बातचीत के दौरान अपनी शादी की पुष्टि की. शादी के बंधन में बंधने से पहले कई सालों तक उनके रिश्ते की चर्चा रही थी. असल में, बादशाह ने 2023 में ईशा के साथ शादी की अफवाहों को खारिज कर दिया था. इसलिए, जब इस साल की शुरुआत में उनकी शादी की तस्वीरें सामने आईं, तो यह सबके लिए एक सरप्राइज़ था.
अभी हाल ही में 1 सितंबर को बादशाह और ईशा ने कन्फर्म किया कि उन्होंने अलग होने का फैसला किया है. अपने जॉइंट स्टेटमेंट में उन्होंने कहा, 'मैंने और ईशा रिक्खी ने आपसी सहमति से अलग होने और अपनी-अपनी राह पर आगे बढ़ने का फैसला किया है. यह फैसला आपसी सम्मान के साथ लिया गया है और हम सभी से गुज़ारिश करते हैं कि इस समय हमारी प्राइवेसी का सम्मान करें. इस मामले पर यह हमारा एकमात्र स्टेटमेंट होगा. हम ईमानदारी से गुज़ारिश करते हैं कि हमारे रिश्ते को लेकर कोई और अटकलें या अंदाज़े न लगाए जाएं.' बादशाह या ईशा, किसी ने भी पब्लिकली अपने अलग होने की वजह नहीं बताई है.
हानिया आमिर का नाम बादशाह के साथ उनकी पुरानी दोस्ती की वजह से चर्चा में है, जिससे अक्सर उनके डेटिंग की अफ़वाहें उड़ती रही हैं. दोनों की जान-पहचान सबसे पहले इंस्टाग्राम पर हुई, जब बादशाह ने हानिया की एक रील पर कमेंट किया और बाद में उन्हें डायरेक्ट मैसेज भेजा. सोशल मीडिया पर अक्सर एक-दूसरे के साथ बातचीत करने से उनकी दोस्ती सबके सामने आने लगी. दुबई में उनके साथ घूमने-फिरने से इन अटकलों को और हवा मिली.
Chad Rajput Badshah hugs Pakistan's most favourite actress Hania Aamir in public and entire Pakistan seethes in anger. pic.twitter.com/ZMgUxG78kY
अप्रैल 2024 में, हानिया ने दुबई में बादशाह के साथ बिताए समय की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए. एक पोस्ट का कैप्शन था, 'चंडीगढ़ से रेस्क्यू आ गया.' उनकी हंसी-मज़ाक वाली बातचीत और पब्लिक में एक-दूसरे की टांग खिंचाई को देखकर कई फैंस सोचने लगे कि क्या उनकी दोस्ती से बढ़कर भी कुछ है. हालांकि, हानिया और बादशाह दोनों ने पहले ही इस बात से इनकार किया है कि वे एक-दूसरे को डेट कर रहे थे. 2024 में BBC एशियन नेटवर्क के साथ एक इंटरव्यू में हानिया ने बादशाह को अपना बहुत अच्छा दोस्त बताया और मज़ाक में कहा कि शादी न होने की वजह से ही उनके रिलेशनशिप को लेकर इतनी अफवाहें उड़ती हैं.
उसी साल बाद में बादशाह ने भी इन अफ़वाहों पर बात की. उन्होंने हानिया को एक बहुत अच्छा दोस्त बताया और कहा कि उनके बीच गहरा कनेक्शन है. साथ ही यह भी साफ किया कि लोग उनकी दोस्ती का गलत मतलब निकाल रहे हैं.
जानकारी के लिए बता दें कि ईशा रिक्खी, बादशाह की पहली पत्नी नहीं थीं. ईशा के साथ कई सालों तक डेटिंग करने और फिर शादी करने से पहले, रैपर जैस्मिन मसीह के साथ शादीशुदा थे. दोनों ने 2012 में शादी की थी और आठ साल तक साथ रहे, जिसके बाद 2020 में उनका तलाक़ हो गया. उनकी एक बेटी भी है, जिसका नाम जेसेमी है. खबरों के मुताबिक, उनके अलग होने की वजह उनके कल्चरल बैकग्राउंड में अंतर था.