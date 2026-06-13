वेदांग रैना, शरवरी, दिलजीत दोसांझ और नसीरुद्दीन शाह स्टारर फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से काफी सराहना मिल रही है. फिल्म जानकारों का मानना है कि यह इम्तियाज अली की अब तक की सबसे खूबसूरत फिल्मों में से एक है.
फिल्म की कहानी भारत-पाकिस्तान बंटवारे के दौर पर बेस्ड है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इस फिल्म की खानी बाकी बंटवारे वाली फिल्मों से काफी अलग है. बता दें कि इस विषय पर बन चुकी हैं. आमतौर पर बंटवारे पर बनी फिल्मों में राजनीति, हिंसा, नफरत और खून-खराबे को दिखाया जाता है. लेकिन 'मैं वापस आऊंगा' इस ऐतिहासिक त्रासदी को इंसानी भावनाओं और रिश्तों के नजरिए से देखने की कोशिश करती है.
'लव आज कल’ के अंदाज में अतीत और वर्तमान में घूमती यह कहानी है, इशर सिंह ग्रेवाल उर्फ कीनू (नसीरुद्दीन शाह) की. 95 साल के ग्रेवाल साहब दुनिया को अलविदा कहने की कगार पर हैं, पर जाना उन्हें पाकिस्तान के सरगोधा है, क्योंकि यह कीनू (वेदांग रैना) वहीं पैदा हुआ, जवान हुआ, इश्क में पड़ा. इसलिए, डिमेंशिया के कारण यादद्दाश्त के धोखा देने के बावजूद उन्हें याद है तो बस अपना प्यार अफसाना उर्फ जिया (शर्वरी वाघ).
आजादी के पहले वाले दौर में कीनू का दिल चुराने वाली जिया को हमेशा डर रहता कि माहौल बिगड़ा तो कीनू उसे छोड़कर चला जाएगा. कीनू हमेशा उसे यकीन दिलाता कि ऐसा नहीं होगा, पर हुआ वही. बंटवारे की त्रासदी ने उन दोनों के बीच भी कभी न मिटने वाली लकीर खींच दी. जान बचाने की अफरा-तफरी में कीनू जाने से पहले अपनी जिया की इजाजत भी नहीं ले पाया, लेकिन आखिरी अलविदा से पहले वह बिना इजाजत नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसका दिल तो 78 साल से वहीं अटका है. ऐसे में उसका पोता निर्वैर ग्रेवाल उर्फ निवि (दिलजीत दोसांझ) अपने दादा की यह आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए जी-जान लगा देता है.
कहानी में दर्द है, बिछड़ने का एहसास है और हालात के सामने इंसान की बेबसी भी है. लेकिन इन सबके बीच प्यार और उम्मीद की एक खूबसूरत झलक भी देखने को मिलती है. भारत-पाकिस्तान बंटवारा हमारे इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक माना जाता है. इस विषय पर कई किताबें, कहानियां और फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन फिर भी ऐसे अनुभव हैं जो आज तक लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं. 'मैं वापस आऊंगा' उन्हीं अनकही कहानियों में से एक को पर्दे पर लाने की कोशिश करती है.
इम्तियाज अली ने इस फिल्म के जरिए यह दिखाने की कोशिश की है कि बंटवारे का दर्द सिर्फ सीमाओं के बंटने तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने लाखों लोगों के सपनों, रिश्तों और जिंदगियों को भी प्रभावित किया था. यही बात इस फिल्म को बाकी बंटवारे पर बनी फिल्मों से अलग और खास बनाती है.
इम्तियाज अली की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' भारत-पाकिस्तान बंटवारे की पृष्ठभूमि पर आधारित है, लेकिन यह इस विषय को एक अलग नजरिए से पेश करती है. जहां ज्यादातर फिल्मों में बंटवारे के दौरान हुई हिंसा, दंगे और खून-खराबे को केंद्र में रखा जाता है, वहीं यह फिल्म दो ऐसे युवाओं की कहानी सुनाती है जो एक-दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और इस बात से अनजान हैं कि सत्ता में बैठे लोगों के फैसले उनकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं.
फिल्म बंटवारे की घटना को बड़े स्तर पर दिखाती है, लेकिन इसकी असली ताकत आम लोगों के इमोशन और उनके दर्द को सामने लाती है. कैसे एक राजनीतिक फैसले ने लाखों लोगों से उनका घर, परिवार, रिश्ते और सपने छीन लिए थे. हालांकि फिल्म में विस्थापन, दंगों और मौत जैसी दर्दनाक सच्चाइयों को भी दिखाया गया है, लेकिन इन्हें कहानी का मुख्य हिस्सा नहीं बनाया गया. इसके बजाय फिल्म दर्शकों को उन लोगों की भावनाओं से जोड़ने की कोशिश करती है जिन्होंने बंटवारे का दर्द अपनी जिंदगी में झेला था.
कहानी कीनू और जिया की है, जिनका किरदार वेदांग रैना और शरवरी ने निभाया है. फिल्म उनकी प्रेम कहानी के जरिए यह दिखाती है कि मोहब्बत किसी सरहद, धर्म या समाज द्वारा बनाई गई दीवारों की मोहताज नहीं होती. वर्षों बाद भी बंटवारे के जख्म लोगों के दिलों में जिंदा हैं और उन्हें अपने बिछड़े हुए अपनों की याद दिलाते रहते हैं.
इम्तियाज अली की बाकी फिल्मों की तरह यहां भी प्यार सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरता है. फिल्म यह संदेश देती है कि समय इंसान को दर्द के साथ जीना तो सिखा सकता है, लेकिन किसी अपने को खोने का खालीपन कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता. यही बात 'मैं वापस आऊंगा' को बाकी बंटवारे पर बनी फिल्मों से अलग बनाती है. यह फिल्म इतिहास की किताबों में दर्ज घटनाओं पर नहीं, बल्कि उन आम लोगों पर ध्यान देती है जिन्होंने अपने घर, अपने रिश्ते और अपने भविष्य को खो दिया. कीनू और जिया की कहानी के जरिए इम्तियाज अली याद दिलाते हैं कि इतिहास सिर्फ घटनाओं को दर्ज करता है, लेकिन उनके घाव पीढ़ियों तक इंसानों के दिलों में बने रहते हैं.
इम्तियाज अली की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' ने बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक शुरुआत नहीं की है. ट्रेड वेबसाइट Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने रिलीज के पहले दिन भारत में लगभग 1.15 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. पहले दिन फिल्म के 2,302 शो चलाए गए, लेकिन दर्शकों की मौजूदगी सीमित रही. फिल्म की औसत ऑक्यूपेंसी लगभग 11 प्रतिशत दर्ज की गई, जो किसी बड़ी रिलीज के लिए काफी कम मानी जाती है.
अगर इम्तियाज अली की पिछली थिएटर रिलीज 'लव आज कल' (2020) से तुलना करें, तो 'मैं वापस आऊंगा' काफी पीछे नजर आती है. कार्तिक आर्यन और सारा अली खान स्टारर 'लव आज कल' को भले ही रिलीज के समय रेटिंग अच्छी नहीं मिली थी, लेकिन इसके बावजूद फिल्म ने पहले दिन 12.40 करोड़ रुपये का नेट कारोबार किया था.
ऐसे में 'मैं वापस आऊंगा' की ओपनिंग इम्तियाज अली की पिछली फिल्म के मुकाबले काफी कमजोर रही है. अब सभी की नजरें वीकेंड कलेक्शन पर टिकी हैं, क्योंकि सकारात्मक समीक्षाओं और दर्शकों की तारीफ के दम पर फिल्म आने वाले दिनों में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है.