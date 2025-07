शाहिद अफरीदी संग अजय देवगन की मुलाकात? उठने लगी सन ऑफ सरदार 2 के बायकॉट की मांग

बॉलीवुड स्टार अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. ये साल 2012 की फिल्म सन ऑफ सरदार का सीक्वल है जो 1 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगा. इस बीच सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें अजय शाहिद अफरीदी के साथ नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर ये फोटो अब खूब वायरल हो रही है. इसी बीच कुछ यूजर्स अजय देवगन की आने वाली फिल्म फिल्म' सन ऑफ सरदार 2' के बायकॉट की मांग करने लगे हैं.

दरअसल, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 के ऑर्गनाइजर भी भारत-पाकिस्तान के मैच को लगातार विवादों में हैं. भारी विरोध के बाद आखिरकार मैच को रद्द करना पड़ा. आपको बता दें कि अजय देवगन इस टी20 टूर्नामेंट के सह-मालिक हैं. ऐसे में जब पिछले साल इस टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ था तो बर्मिंघम में अजय देवगन नजर भी आए थे. ऐसे में साफ है कि ये तस्वीर 2025 की नहीं है. ये पिछले साल की तस्वीरें है जब WCL शुरू हुआ था. तब भारत और पाकिस्तान के बीच में ये मैच खेला गया था और भारत ने जीत दर्ज की थी.

Here all our Indian Cricketers boycott the match where this man is enjoyed with Pakistani players who are continuously abusing our army during Ind Pak War. Now you all know what to do.#BoycottSonofSardar2 pic.twitter.com/ECyUqPKE4V

— Cricket Aesthetics (@cricaesthetic) July 20, 2025