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Father's Day 2026: 'एनिमल' के बलबीर से 'पीकू' के भास्कर तक... बॉलीवुड के सबसे आइकॉनिक ऑन-स्क्रीन पिता कौन? सालों बाद भी नहीं भूले दर्शक

Father's Day 2026: आज 21 जून 2026 को फादर्स डे मनाया जा रहा है. हर कोई जानता है कि दुनिया के हर पापा अपने आप में बहुत खास होते हैं. हमारी असल जिंदगी की तरह फिल्मों और सीरीज में भी हमें तरह-तरह के पापा देखने को मिलते हैं. ऐसे में फादर्स डे के खास मौके पर आज हम आपको फिल्मों के आइकॉनिक किरदारों के बारे में बताने जा रहे हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 21, 2026, 07:15 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 07:24 AM IST
Father's Day 2026: 'एनिमल' के बलबीर से 'पीकू' के भास्कर तक... बॉलीवुड के सबसे आइकॉनिक ऑन-स्क्रीन पिता कौन? सालों बाद भी नहीं भूले दर्शक
Image Credit: बॉलीवुड के सबसे आइकॉनिक ऑन-स्क्रीन पिता

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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