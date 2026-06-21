Father's Day 2026: 21 जून 2026 को दुनियाभर में फादर्स डे मनाया जा रहा है. बॉलीवुड ने हमें ऐसे कई पिता दिए हैं, जिन्होंने हमें प्रेरित किया है. चाहे वह सख्त पिता हों या फिर बच्चों की सारी बातें मानने वाले. फादर्स डे के खास मौके पर आज हम आपको इंडस्ट्री के आइकॉनिक पिताओं के बारे में बताते हैं.
इंडस्ट्री में ऐसे कई यादगार पिता हैं, जिन्होंने लोगों को प्रेरित और चुनौती देने के साथ-साथ उनसे गहरा रिश्ता बनाया है. चाहे वे सख्त मिजाज वाले पिता हों, बच्चों का ख्याल रखने वाले पिता हों या फिर अपने बच्चों के लिए बड़ी-बड़ी कुर्बानियां देने वाले पिता हों. इन किरदारों ने दर्शकों पर काफी गहरी छाप छोड़ी है. 'कभी खुशी कभी गम' में अमिताभ बच्चन का दमदार किरदार, 'अंग्रेजी मीडियम' में इरफान खान का किरदार हो या फिर 'दंगल' में आमिर खान का किरदार, हर किसी ने लोगों का दिल जीता है.
'कभी खुशी कभी गम' में अमिताभ बच्चन ने यशवर्धन रायचंद का किरदार निभाया, जो एक अमीर और ताकतवर परिवार के मुखिया थे. राहुल (शाहरुख खान) और रोहन (ऋतिक रोशन) के पिता के तौर पर अमिताभ बच्चन का किरदार परंपरा और परिवार की इज्जत को सबसे ज्यादा अहमियत देता है. भले ही वे अक्सर सख्त और भावनाओं को जाहिर न करने वाले लगते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए उनका प्यार साफ झलकता है, जो उन्हें बॉलीवुड के सबसे यादगार पिताओं में से एक बनाता है.
'दंगल' में आमिर खान ने महावीर सिंह फोगाट का किरदार निभाया है. वे एक पूर्व पहलवान हैं, जो अपनी बेटियों- गीता फोगाट (फातिमा सना शेख) और बबीता कुमारी (सान्या मल्होत्रा) को उनके खेल में बेहतरीन बनाने के लिए पूरी तरह समर्पित हैं. उनकी कड़ी ट्रेनिंग का तरीका उनकी बेटियों की काबिलियत पर उनके पक्के भरोसे पर आधारित है, जिससे उन्हें मुश्किलों से पार पाने और नेशनल व इंटरनेशनल लेवल पर कामयाबी हासिल करने में मदद मिलती है.
'गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल' में पंकज त्रिपाठी ने अनूप सक्सेना का किरदार निभाया, जो गुंजन सक्सेना (जाह्नवी कपूर) के हौसला बढ़ाने वाले पिता हैं. वे अपनी बेटी को सामाजिक चुनौतियों और भेदभाव के बावजूद अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रेरित करते हैं. गुंजन के इंडियन एयर फोर्स पायलट बनने के सफर में उनका अटूट भरोसा और भावनात्मक साथ बहुत अहम साबित होता है.
'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' में अनुपम खेर ने धर्मवीर मल्होत्रा का किरदार निभाया, जो राज मल्होत्रा (शाहरुख खान) के खुशमिजाज और खुले विचारों वाले पिता हैं. वे सिमरन (काजोल) के लिए अपने बेटे के प्यार का समर्थन करते हैं और उसे ईमानदारी और नेकी से सिमरन के परिवार का सम्मान जीतने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. उनके स्नेह, समझदारी और हास्य-विनोद ने उन्हें बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा पिताओं में से एक बना दिया है.
'अंग्रेजी मीडियम' में इरफान खान ने चंपक बंसल का किरदार निभाया. वह एक समर्पित सिंगल फादर थे, जो अपनी बेटी तारिका बंसल (राधिका मदान) के विदेश में पढ़ने के सपने को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे. आर्थिक और निजी मुश्किलों के बावजूद, चंपक का अटूट प्यार, त्याग और पक्का इरादा फ़िल्म की भावनात्मक जान हैं, जिसने उन्हें बॉलीवुड के सबसे प्यारे पिताओं में से एक बना दिया है.
फिल्मों के रिलीज़ होने के इतने सालों बाद भी, पिता के ये यादगार किरदार अलग-अलग पीढ़ियों के दर्शकों के दिलों में बसे हुए हैं. बॉलीवुड के इन यादगार पिताओं में से आपका पसंदीदा कौन है?