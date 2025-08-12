आमिर खान को लेकर भाई फैसल खान का शॉकिंग खुलासा, रीना दत्ता का प्यार था सच्चा, किरण राव के साथ...
Advertisement
trendingNow12876850
Hindi Newsबॉलीवुड

आमिर खान को लेकर भाई फैसल खान का शॉकिंग खुलासा, रीना दत्ता का प्यार था सच्चा, किरण राव के साथ...

Aamir Khan Brother: फैसल खान ने अपने भाई आमिर खान और परिवार पर कई आरोप लगाए, जिनमें जबरन दवाइयां देना और घर में बंद रखना शामिल है. इतना ही नहीं, उन्होंने रीना दत्ता के साथ आमिर की लव स्टोरी पर भी खुलकर बात की और किरण राव से दूरी को लेकर भी खुलासा किया. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Aug 12, 2025, 07:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आमिर खान को लेकर भाई फैसल खान का शॉकिंग खुलासा
आमिर खान को लेकर भाई फैसल खान का शॉकिंग खुलासा

Faissal Khan On Aamir Khan: बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान के छोटे भाई फैसल खान ने एक बार फिर अपने भाई और परिवार को लेकर कई हैरान कर देने वाले खुलासे किए. उन्होंने एक इंटरव्यू में परिवार, खासकर आमिर पर कई आरोप लगाए, जिन पर परिवार ने एक लिखित बयान जारी कर उन्हें कंफ्यूजिंग और पेनफुल बताया. इसी बातचीत में फैसल ने बताया कि वे आमिर की पहली पत्नी रीना दत्ता के काफी करीब थे और दोनों का प्यार बहुत सच्चा था. 

उन्होंने कहा कि रीना से अलग होने के बाद आमिर बुरी तरह टूट गए थे. फैसल ने ये भी खुलासा किया कि आमिर और किरण राव शादी से पहले ‘लिव-इन रिलेशनशिप’ में रहते थे. जब होस्ट ने उनके आमिर से रिश्ते के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा, 'मैं उनके बहुत करीब था. जब उन्होंने रीना से शादी की थी, तो परिवार में सिर्फ मुझे ही पता था. जब मैं बंद था, तब भी उन्होंने मेरा ख्याल रखा'. उन्होंने बताया कि उस समय आमिर उनके लिए बहुत अच्छे थे.

fallback

फैसल को माना मेंटील अनस्टेबल

फैसल का दावा है कि उन्हें सिजोफ्रेनिया डायग्नोसिस होने के बाद आमिर ने एक साल तक उनको मुंबई वाले घर में ‘कैद’ करके रखा. कमरे के बाहर बॉडीगार्ड्स थे और उन्हें जबरदस्ती दवाइयां दी जाती थीं. उनका कहना है कि परिवार ने ये सब उन्हें मेंटील अनस्टेबल मानकर किया. हालांकि, परिवार का कहना है कि फैसल से जुड़ा हर फैसला मेडिकल सलाह के बाद और उनके भले के लिए लिया गया था. फैसल ने आगे बताया, 'मैं समझ गया था कि आमिर सिर्फ एक फ्रंट हैं'.

सच में एक-दूसरे को डेट कर रहे मृणाल-धनुष? आखिरकार एक्ट्रेस ने कर दिया खुलासा, बोलीं- ‘हम दोनों...’

नहीं है परिवार से कोई  गिला-शिकवा

उन्होंने आगे बताया, 'लेकिन फिर भी मेरे दिल में उनके लिए कोई गिला-शिकवा नहीं है. मैं आमिर से प्यार और इज्जत करता हूं. परिवार से भी कोई गिला नहीं, हम फिर से साथ हैं, जन्मदिन और फंक्शन मनाते हैं'. उन्होंने ये भी बताया कि आमिर ने उन्हें स्क्रिप्ट डायरेक्टर की नौकरी दिलाई, जब कोई और काम देने को तैयार नहीं था. फैसल के मुताबिक, वे अब आमिर के पाली हिल स्थित एक फ्लैट में रहते हैं और उन्हें आमिर हर महीने उनको खर्चा देते हैं, जिससे उनका गुजारा होता है. 

fallback

रीना दत्ता की हमेशा इज्जत करते हैं फैसल 

उन्होंने कहा कि रीना दत्ता हमेशा उनके लिए अच्छी रही हैं और वे उनका बहुत सम्मान करते हैं. फैसल के मुताबिक, रीना ने आमिर से उस समय शादी की थी जब वो कुछ भी नहीं थे, इसलिए उनका प्यार बिल्कुल सच्चा था. वहीं, उन्होंने माना कि किरण राव से उनकी ज्यादा मुलाकात या बातचीत नहीं हुई. वहीं, आमिर के परिवार ने फैसल के बयानों को ‘गलत और आहत करने वाला’ बताया. बता दें, आमिर खान और फैसला खान ने एक साथ 'मेला' फिल्म में काम किया था, जो बड़ी फ्लॉप रही थी. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
वंदना सैनी

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

aamir khanFaissal Khan

Trending news

Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह से भारी बारिश, पानी से लबालब भरी सड़कें
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह से भारी बारिश, पानी से लबालब भरी सड़कें
खूब झूमकर बरस रहे बादल, कई इलाकों में भरा पानी; घर से निकलने से पहले जान लें अपडेट
weather update
खूब झूमकर बरस रहे बादल, कई इलाकों में भरा पानी; घर से निकलने से पहले जान लें अपडेट
समंदर में दमखम दिखाने उतरी नौसेना तो PAK के होश हुए फाख्ता, 1971 दोहराए जाने का डर
Indian Navy
समंदर में दमखम दिखाने उतरी नौसेना तो PAK के होश हुए फाख्ता, 1971 दोहराए जाने का डर
क्या वाकई फतेहपुर में 'मंदिर' तोड़कर किया गया था मजार का निर्माण? क्यों उछला मामला
Fatehpur News
क्या वाकई फतेहपुर में 'मंदिर' तोड़कर किया गया था मजार का निर्माण? क्यों उछला मामला
मुनीर-बिलावल की धमकी ठेंगे पर! भारत पूरी तरह सुखाने जा रहा है पाकिस्तान का गला
india pakistan news
मुनीर-बिलावल की धमकी ठेंगे पर! भारत पूरी तरह सुखाने जा रहा है पाकिस्तान का गला
PAK पर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से बड़ा खतरा, पाकिस्तान के लिए अगले 100 घंटे कितने अहम?
DNA Analysis
PAK पर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से बड़ा खतरा, पाकिस्तान के लिए अगले 100 घंटे कितने अहम?
पुणे में बड़ा सड़क हादसा, 25-30 फीट गहरी खाई में गिरी पिकअप वैन, 10 लोगों की मौत
Pune Road Accident News
पुणे में बड़ा सड़क हादसा, 25-30 फीट गहरी खाई में गिरी पिकअप वैन, 10 लोगों की मौत
उपराष्ट्रपति चुनावों में कई उम्मीदवारों के नामांकन खारिज, बस ये शख्स निकला सुपर लकी
Vice Presidential Election 2025
उपराष्ट्रपति चुनावों में कई उम्मीदवारों के नामांकन खारिज, बस ये शख्स निकला सुपर लकी
राहुल-प्रियंका-अखिलेश, सड़क पर विपक्ष का क्लेश! दिल्ली प्रोटेस्ट का मैन ऑफ द मैच कौन
DNA
राहुल-प्रियंका-अखिलेश, सड़क पर विपक्ष का क्लेश! दिल्ली प्रोटेस्ट का मैन ऑफ द मैच कौन
प्लेन के पर्दे तो बदल गए, हालात कब बदलेंगे! पीड़ितों को क्यों याद आ रहे रतन टाटा?
DNA
प्लेन के पर्दे तो बदल गए, हालात कब बदलेंगे! पीड़ितों को क्यों याद आ रहे रतन टाटा?
;