आमिर खान को लेकर भाई फैसल खान का शॉकिंग खुलासा, रीना दत्ता का प्यार था सच्चा, किरण राव के साथ...

Faissal Khan On Aamir Khan: बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान के छोटे भाई फैसल खान ने एक बार फिर अपने भाई और परिवार को लेकर कई हैरान कर देने वाले खुलासे किए. उन्होंने एक इंटरव्यू में परिवार, खासकर आमिर पर कई आरोप लगाए, जिन पर परिवार ने एक लिखित बयान जारी कर उन्हें कंफ्यूजिंग और पेनफुल बताया. इसी बातचीत में फैसल ने बताया कि वे आमिर की पहली पत्नी रीना दत्ता के काफी करीब थे और दोनों का प्यार बहुत सच्चा था.

उन्होंने कहा कि रीना से अलग होने के बाद आमिर बुरी तरह टूट गए थे. फैसल ने ये भी खुलासा किया कि आमिर और किरण राव शादी से पहले ‘लिव-इन रिलेशनशिप’ में रहते थे. जब होस्ट ने उनके आमिर से रिश्ते के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा, 'मैं उनके बहुत करीब था. जब उन्होंने रीना से शादी की थी, तो परिवार में सिर्फ मुझे ही पता था. जब मैं बंद था, तब भी उन्होंने मेरा ख्याल रखा'. उन्होंने बताया कि उस समय आमिर उनके लिए बहुत अच्छे थे.

फैसल को माना मेंटील अनस्टेबल

फैसल का दावा है कि उन्हें सिजोफ्रेनिया डायग्नोसिस होने के बाद आमिर ने एक साल तक उनको मुंबई वाले घर में ‘कैद’ करके रखा. कमरे के बाहर बॉडीगार्ड्स थे और उन्हें जबरदस्ती दवाइयां दी जाती थीं. उनका कहना है कि परिवार ने ये सब उन्हें मेंटील अनस्टेबल मानकर किया. हालांकि, परिवार का कहना है कि फैसल से जुड़ा हर फैसला मेडिकल सलाह के बाद और उनके भले के लिए लिया गया था. फैसल ने आगे बताया, 'मैं समझ गया था कि आमिर सिर्फ एक फ्रंट हैं'.

नहीं है परिवार से कोई गिला-शिकवा

उन्होंने आगे बताया, 'लेकिन फिर भी मेरे दिल में उनके लिए कोई गिला-शिकवा नहीं है. मैं आमिर से प्यार और इज्जत करता हूं. परिवार से भी कोई गिला नहीं, हम फिर से साथ हैं, जन्मदिन और फंक्शन मनाते हैं'. उन्होंने ये भी बताया कि आमिर ने उन्हें स्क्रिप्ट डायरेक्टर की नौकरी दिलाई, जब कोई और काम देने को तैयार नहीं था. फैसल के मुताबिक, वे अब आमिर के पाली हिल स्थित एक फ्लैट में रहते हैं और उन्हें आमिर हर महीने उनको खर्चा देते हैं, जिससे उनका गुजारा होता है.

रीना दत्ता की हमेशा इज्जत करते हैं फैसल

उन्होंने कहा कि रीना दत्ता हमेशा उनके लिए अच्छी रही हैं और वे उनका बहुत सम्मान करते हैं. फैसल के मुताबिक, रीना ने आमिर से उस समय शादी की थी जब वो कुछ भी नहीं थे, इसलिए उनका प्यार बिल्कुल सच्चा था. वहीं, उन्होंने माना कि किरण राव से उनकी ज्यादा मुलाकात या बातचीत नहीं हुई. वहीं, आमिर के परिवार ने फैसल के बयानों को ‘गलत और आहत करने वाला’ बताया. बता दें, आमिर खान और फैसला खान ने एक साथ 'मेला' फिल्म में काम किया था, जो बड़ी फ्लॉप रही थी.