Advertisement
trendingNow13064859
Hindi Newsबॉलीवुड‘हिंदी सिनेमा में फैमिली मर गई...’, प्रभास की ‘द राजा साहब’ के ट्रेलर लॉन्च पर जरीना वहाब का बड़ा बयान

‘हिंदी सिनेमा में फैमिली मर गई...’, प्रभास की ‘द राजा साहब’ के ट्रेलर लॉन्च पर जरीना वहाब का बड़ा बयान

The Raja Saab: 'द राजा साहब' के ट्रेलर लॉन्च में अभिनेत्री जरीना वहाब ने कहा कि वे काफी समय से तमिल और तेलुगू फिल्मों में काम करना चाहती थीं लेकिन अच्छी फिल्म का इंतजार था. उन्होंने कहा कि मैं 40 साल से फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हूं और आंध्र प्रदेश से आती हूं. 

Edited By:  Kajol Gupta |Last Updated: Jan 05, 2026, 11:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक्ट्रेस जरीना वहाब
एक्ट्रेस जरीना वहाब

The Raja Saab: 'बाहुबली', 'सालार', और 'कल्कि 2898 एडी' जैसी फिल्में देने के बाद साउथ सिनेमा के सुपरस्टार प्रभास अपनी नई फिल्म 'द राजा साहब' के लिए चर्चा में बने हुए हैं. आज फिल्म का ट्रेलर लॉन्च रखा गया, जहां फिल्म की पूरी स्टारकास्ट को मस्ती करते हुए देखा गया, लेकिन फिल्म में महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली अभिनेत्री जरीना वहाब ने फिल्म से जुड़े अनुभव को शेयर किया और हिंदी सिनेमा में बढ़ती नीरसता पर भी बात की.

40 साल से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव
'द राजा साहब' के ट्रेलर लॉन्च में अभिनेत्री जरीना वहाब ने कहा कि वे काफी समय से तमिल और तेलुगू फिल्मों में काम करना चाहती थीं लेकिन अच्छी फिल्म का इंतजार था. उन्होंने कहा कि मैं 40 साल से फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हूं और आंध्र प्रदेश से आती हूं. लोग अक्सर मुझसे सवाल करते थे कि आप तमिल और तेलुगू सिनेमा में काम क्यों नहीं करतीं. मेरा मानना है कि हर चीज का सही समय होता है. मैंने मलयाली और तमिल भाषा में कुछ फिल्में की हैं, लेकिन इस फिल्म 'द राजा साहब' की वजह से मुझे बहुत नाम और पब्लिसिटी मिल रही है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

उन्होंने कहा कि प्रभास की 'द राजा साहब' करने के बाद भी लोगों ने सवाल किया कि हिंदी सिनेमा में काम करने के बाद अब तेलुगू फिल्म क्यों कर रही हैं, तो मेरा यही कहना है कि हिंदी सिनेमा में फैमिली मर गई है. फिल्मों में परिवार की वो मजबूत और गहरी जड़ें दिखाई नहीं देतीं, जो आज भी तेलुगू और तमिल सिनेमा में दिखाई जा रही हैं. यहां फिल्मों में परिवार का बड़ा रोल है. प्रभास और टीम के बारे में बात करते हुए अभिनेत्री ने कहा कि हमारा असली राजा भी प्रभास है, जो बहुत प्यारा इंसान है और पूरी टीम के साथ काम करके बहुत मजा आया.

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म 
'द राजा साहब' का पहले भी हिंदी भाषा में ट्रेलर रिलीज हो चुका है. फिल्म 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और दर्शक फिल्म को तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में देख पाएंगे. फिल्म में प्रभास के अपोजिट तीन अभिनेत्रियों मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार को कास्ट किया गया है. प्रभास की फिल्म 'द राजा साहब' एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है, जिसमें अभिनेता एक अमीर परिवार से आते हैं और उनके नाम करोड़ों की हवेली है, लेकिन ये हवेली भूतों से भरी हैं. फिल्म दर्शकों को हंसाने से लेकर डराने का काम करेगी. (एजेंसी)

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

The Raja Saab

Trending news

कांग्रेस विधायक पर मारपीट का आरोप, बैंक कर्मचारी ने दर्ज की FIR
Karnataka News
कांग्रेस विधायक पर मारपीट का आरोप, बैंक कर्मचारी ने दर्ज की FIR
70 साल, अरबों रुपये बर्बाद! भारत के किस सपने को लेकर विदेशी कंपनी ने किया 'खेला'
Thorium
70 साल, अरबों रुपये बर्बाद! भारत के किस सपने को लेकर विदेशी कंपनी ने किया 'खेला'
कश्मीर में चूहों का आतंक, डल झील के पास जमीन खोदकर दीवार को झुकाया; जिम्मेदार कौन?
hindi Jammu and Kashmir news
कश्मीर में चूहों का आतंक, डल झील के पास जमीन खोदकर दीवार को झुकाया; जिम्मेदार कौन?
वेनेजुएला के बाद US के इस दुश्मन देश में ऐसा क्या हुआ? भारत सरकार ने जारी की चेतावनी
MEA
वेनेजुएला के बाद US के इस दुश्मन देश में ऐसा क्या हुआ? भारत सरकार ने जारी की चेतावनी
दिल्ली ब्लास्ट के आतंकियों के पास थे घोस्ट सिम, ऐसे करते थे PAK हैंडलर्स से बात
Kashmir news
दिल्ली ब्लास्ट के आतंकियों के पास थे घोस्ट सिम, ऐसे करते थे PAK हैंडलर्स से बात
चीन ने पैंगोंग के पास क्या किया? सैटेलाइट इमेज में दिखा; भारत के लिए खतरे की घंटी!
Pangong Tso
चीन ने पैंगोंग के पास क्या किया? सैटेलाइट इमेज में दिखा; भारत के लिए खतरे की घंटी!
'ममता बनर्जी अपने फायदे के लिए कुछ भी...', हुमांयू कबीर का TMC चीफ पर हमला
West Bengal
'ममता बनर्जी अपने फायदे के लिए कुछ भी...', हुमांयू कबीर का TMC चीफ पर हमला
मीटिंग रूम में हाथापाई पर उतरे भाजपा-कांग्रेस के नेता, एक-दूसरे को जमकर दीं गालियां
Karnataka Meeting
मीटिंग रूम में हाथापाई पर उतरे भाजपा-कांग्रेस के नेता, एक-दूसरे को जमकर दीं गालियां
'आपने भगवान को भी नहीं छोड़ा', सबरीमाला सोना चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार
Sabarimala gold theft case
'आपने भगवान को भी नहीं छोड़ा', सबरीमाला सोना चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार
शादी समारोह में बैठे थे AAP के सरपंच, दो बदमाश आए और गोली मारकर की हत्या
AAP Sarpanch Murder
शादी समारोह में बैठे थे AAP के सरपंच, दो बदमाश आए और गोली मारकर की हत्या