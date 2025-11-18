Advertisement
trendingNow13009359
Hindi Newsबॉलीवुड

'द फैमिली मैन 3' में रुक्मा बन धमाल मचाएंगे जयदीप अहलावत, 1 फोन कॉल से हुई सीरीज में एंट्री; किरदार को लेकर बोले जयदीप अहलावत

अपने किरदार रुक्मा को लेकर जयदीप ने कहा, ''जब मैंने किरदार पढ़ना शुरू किया, तो मुझे अंदाजा भी नहीं था कि यह किरदार किस दिशा में जाएगा. स्क्रिप्ट को पढ़ते हुए मेरे मन में एक अलग छवि बन रही थी, लेकिन राज और डीके के दिमाग में रुक्मा के लिए एक बेहद स्पष्ट और खास विजन था. जैसे-जैसे उन्होंने शूटिंग शुरू की, रुक्मा धीरे-धीरे एक ऐसे रूप में ढलता गया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Nov 18, 2025, 09:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'द फैमिली मैन 3' में रुक्मा बन धमाल मचाएंगे जयदीप अहलावत, 1 फोन कॉल से हुई सीरीज में एंट्री; किरदार को लेकर बोले जयदीप अहलावत

लेखक और निर्माता-निर्देशक राज निदिमोरु और कृष्णा डी.के. यानी राज एंड डीके की लोकप्रिय सीरीज 'द फैमिली मैन' हमेशा से दर्शकों की पसंदीदा रही है. अब इसके तीसरे सीजन ने दर्शकों की उम्मीदों को पहले से ही बढ़ा दिया है. कहानी, किरदारों की गहराई और सीरीज का बड़ा पैमाना इसे एक खास प्रोजेक्ट बनाता है. ऐसे में अभिनेता जयदीप अहलावत जैसे दमदार कलाकार का शामिल होना दर्शकों की उत्सुकता को और भी बढ़ा रहा है. इस कड़ी में अभिनेता ने सीरीज में अपने सफर को लेकर खुलकर बात की, साथ ही अपने किरदार रुक्मा के बारे में बताया.

आखिर क्यों की 'द फैमिली मैन सीजन 3' के लिए हां?

जयदीप अहलावत ने बताया, ''इस प्रोजेक्ट से जुड़ना एक फोन कॉल के साथ शुरू हुआ. एक दिन अचानक डीके का फोन आया और उन्होंने कहा कि वे तीसरे सीजन को पिछले दोनों सीजन से बड़ा, दमदार और अलग बनाना चाहते हैं. इसी बातचीत के दौरान उन्होंने मेरे साथ कहानी का बेसिक स्ट्रक्चर भी साझा किया, जिसे सुनकर मैं तुरंत इस दुनिया की ओर खिंचता चला गया. मुझे लगा कि यह कहानी नई होने के साथ-साथ मुझे एक ऐसा किरदार निभाने का मौका देगी, जो अब तक मैंने नहीं किया है.''

Add Zee News as a Preferred Source

कहानी की शुरुआती झलक सुनते ही जयदीप ने इसमें काम करने का फैसला लिया. उन्होंने कहा, ''राज और डीके जैसी प्रतिभाशाली क्रिएटर जोड़ी और मनोज बाजपेयी जैसा कलाकार सामने हो, तो किसी भी एक्टर के लिए 'हां' कहना बेहद आसान हो जाता है. 'द फैमिली मैन' जैसे सफल शो का हिस्सा बनना अपने-आप में एक बड़ी बात है और इस मौके को पकड़ने में मैंने जरा भी देर नहीं की.''

अभिनेता ने किया खुलासा

अपने किरदार रुक्मा को लेकर जयदीप ने कहा, ''जब मैंने किरदार पढ़ना शुरू किया, तो मुझे अंदाजा भी नहीं था कि यह किरदार किस दिशा में जाएगा. स्क्रिप्ट को पढ़ते हुए मेरे मन में एक अलग छवि बन रही थी, लेकिन राज और डीके के दिमाग में रुक्मा के लिए एक बेहद स्पष्ट और खास विजन था. जैसे-जैसे उन्होंने शूटिंग शुरू की, रुक्मा धीरे-धीरे एक ऐसे रूप में ढलता गया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी. इस किरदार की खासियत यह है कि वह किसी भी चीज की परवाह नहीं करता. उसका अलग-थलग रहना उसे कठोर दिखा सकता है, पर असल में उसके भीतर एक अलग तरह की गहराई छिपी है.''

जयदीप ने बताया कि मनोज बाजपेयी का किरदार श्रीकांत तिवारी, एक ऐसा किरदार है जिसे दर्शक आसानी से स्वीकार कर लेंगे. वह अपने परिवार से जुड़ा भी है और एक जासूस की जिम्मेदारियों को संभालते हुए परिवार को बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन रुक्मा इसके बिल्कुल उलट है. वह परिवार को अलग रखता है. यही उसका सबसे दिलचस्प पहलू भी है, क्योंकि वह एक ऐसा इंसान है जो दिखने में कठोर है, लेकिन कहीं न कहीं भीतर छिपी भावनाओं से लड़ रहा है. द फैमिली मैन' का तीसरा सीजन 21 नवंबर से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

The Family Man Season 3

Trending news

श्रीनगर में CIK के हत्थे चढ़ा डॉक्टर, पति से कहीं ज्यादा खतरनाक पत्नी भी गिरफ्तार
jammu kashmir news
श्रीनगर में CIK के हत्थे चढ़ा डॉक्टर, पति से कहीं ज्यादा खतरनाक पत्नी भी गिरफ्तार
हाईटेक हो रहा है पासपोर्ट; आखिर क्या है E-Passport की खासियत?
India E Passport 2025
हाईटेक हो रहा है पासपोर्ट; आखिर क्या है E-Passport की खासियत?
'तो मिलेगी गुड न्यूज', किस शर्त पर लगेगी ट्रेड डील पर मुहर, मोदी के मंत्री ने बताया
India-US trade deal
'तो मिलेगी गुड न्यूज', किस शर्त पर लगेगी ट्रेड डील पर मुहर, मोदी के मंत्री ने बताया
साबरमती सेंट्रल जेल में पिट गया दिल्ली धमाके का आरोपी, कैदियों ने की जमकर धुनाई
Delhi blast
साबरमती सेंट्रल जेल में पिट गया दिल्ली धमाके का आरोपी, कैदियों ने की जमकर धुनाई
राहुल के लिए चुनाव जीतना जरूरी नहीं, बिहार चुनाव में हार पर ऐसा क्यों बोले वाड्रा
Robert Vadra
राहुल के लिए चुनाव जीतना जरूरी नहीं, बिहार चुनाव में हार पर ऐसा क्यों बोले वाड्रा
नवाब मलिक को बड़ा झटका, कोर्ट ने तय किए आरोप; दाऊद की संपत्ति से जुड़ा है मामला
Nawab Malik
नवाब मलिक को बड़ा झटका, कोर्ट ने तय किए आरोप; दाऊद की संपत्ति से जुड़ा है मामला
दिल्ली से मुंबई तक फैले लाल किला मेट्रो बम ब्लास्ट के तार, तीन संदिग्ध रडार पर
Delhi Blast Case Update
दिल्ली से मुंबई तक फैले लाल किला मेट्रो बम ब्लास्ट के तार, तीन संदिग्ध रडार पर
नक्सली हिडमा एनकाउंटर में ढेर, देश से नक्सलवाद का खात्मा होने में बस इतना टाइम बाकी
Madvi Hidma
नक्सली हिडमा एनकाउंटर में ढेर, देश से नक्सलवाद का खात्मा होने में बस इतना टाइम बाकी
प्रोफेशनल कैसे बने कट्टरपंथ का हिस्सा? ऐसे बेनकाब हुआ व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल
Delhi blast
प्रोफेशनल कैसे बने कट्टरपंथ का हिस्सा? ऐसे बेनकाब हुआ व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल
रामलीला मैदान से हुंकार, सिग्नेचर अभियान और... बिहार के बाद SIR पर कांग्रेस की ललकार
Sir
रामलीला मैदान से हुंकार, सिग्नेचर अभियान और... बिहार के बाद SIR पर कांग्रेस की ललकार