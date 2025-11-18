'द फैमिली मैन 3' में रुक्मा बन धमाल मचाएंगे जयदीप अहलावत, 1 फोन कॉल से हुई सीरीज में एंट्री; किरदार को लेकर बोले जयदीप अहलावत

लेखक और निर्माता-निर्देशक राज निदिमोरु और कृष्णा डी.के. यानी राज एंड डीके की लोकप्रिय सीरीज 'द फैमिली मैन' हमेशा से दर्शकों की पसंदीदा रही है. अब इसके तीसरे सीजन ने दर्शकों की उम्मीदों को पहले से ही बढ़ा दिया है. कहानी, किरदारों की गहराई और सीरीज का बड़ा पैमाना इसे एक खास प्रोजेक्ट बनाता है. ऐसे में अभिनेता जयदीप अहलावत जैसे दमदार कलाकार का शामिल होना दर्शकों की उत्सुकता को और भी बढ़ा रहा है. इस कड़ी में अभिनेता ने सीरीज में अपने सफर को लेकर खुलकर बात की, साथ ही अपने किरदार रुक्मा के बारे में बताया.

आखिर क्यों की 'द फैमिली मैन सीजन 3' के लिए हां?

जयदीप अहलावत ने बताया, ''इस प्रोजेक्ट से जुड़ना एक फोन कॉल के साथ शुरू हुआ. एक दिन अचानक डीके का फोन आया और उन्होंने कहा कि वे तीसरे सीजन को पिछले दोनों सीजन से बड़ा, दमदार और अलग बनाना चाहते हैं. इसी बातचीत के दौरान उन्होंने मेरे साथ कहानी का बेसिक स्ट्रक्चर भी साझा किया, जिसे सुनकर मैं तुरंत इस दुनिया की ओर खिंचता चला गया. मुझे लगा कि यह कहानी नई होने के साथ-साथ मुझे एक ऐसा किरदार निभाने का मौका देगी, जो अब तक मैंने नहीं किया है.''

Add Zee News as a Preferred Source

कहानी की शुरुआती झलक सुनते ही जयदीप ने इसमें काम करने का फैसला लिया. उन्होंने कहा, ''राज और डीके जैसी प्रतिभाशाली क्रिएटर जोड़ी और मनोज बाजपेयी जैसा कलाकार सामने हो, तो किसी भी एक्टर के लिए 'हां' कहना बेहद आसान हो जाता है. 'द फैमिली मैन' जैसे सफल शो का हिस्सा बनना अपने-आप में एक बड़ी बात है और इस मौके को पकड़ने में मैंने जरा भी देर नहीं की.''

अभिनेता ने किया खुलासा

अपने किरदार रुक्मा को लेकर जयदीप ने कहा, ''जब मैंने किरदार पढ़ना शुरू किया, तो मुझे अंदाजा भी नहीं था कि यह किरदार किस दिशा में जाएगा. स्क्रिप्ट को पढ़ते हुए मेरे मन में एक अलग छवि बन रही थी, लेकिन राज और डीके के दिमाग में रुक्मा के लिए एक बेहद स्पष्ट और खास विजन था. जैसे-जैसे उन्होंने शूटिंग शुरू की, रुक्मा धीरे-धीरे एक ऐसे रूप में ढलता गया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी. इस किरदार की खासियत यह है कि वह किसी भी चीज की परवाह नहीं करता. उसका अलग-थलग रहना उसे कठोर दिखा सकता है, पर असल में उसके भीतर एक अलग तरह की गहराई छिपी है.''

जयदीप ने बताया कि मनोज बाजपेयी का किरदार श्रीकांत तिवारी, एक ऐसा किरदार है जिसे दर्शक आसानी से स्वीकार कर लेंगे. वह अपने परिवार से जुड़ा भी है और एक जासूस की जिम्मेदारियों को संभालते हुए परिवार को बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन रुक्मा इसके बिल्कुल उलट है. वह परिवार को अलग रखता है. यही उसका सबसे दिलचस्प पहलू भी है, क्योंकि वह एक ऐसा इंसान है जो दिखने में कठोर है, लेकिन कहीं न कहीं भीतर छिपी भावनाओं से लड़ रहा है. द फैमिली मैन' का तीसरा सीजन 21 नवंबर से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा.