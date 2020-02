'स्वदेस' वाली कावेरी अम्मा का हुआ निधन, शाहरुख ने किया इमोशनल TWEET

नई दिल्ली: बॉलीवुड इंडस्ट्री और सुपरस्टार शाहरुख खान (Shahrukh khan) लिए मंगलवार का दिन अच्छा नहीं गुजरा. सिनेमा की एक और जानी-मानी हस्ती के निधन की खबर आई है. शाहरुख खान की फिल्म स्वदेश (Swades) में कावेरी अम्मा का किरदार निभा चुकीं एक्ट्रेस किशोरी बलाल का 82 साल में निधन हो गया. उन्होंने मंगलवार रात बेंगलुरू के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली. किशोरी बलाल कन्नड़ फिल्मों में अहम किरदार निभा चुकी हैं. 2004 में रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म 'स्वदेश' में कावेरी अम्मा का किरदार निभाया था. उनके काम को इस फिल्म में काफी सराहा गया था और फिल्म भी काफी लोकप्रिय हुई थी. किशोरी बलाल ( Kishori Ballal) बड़ती उम्र के साथ कई परेशानियों से ग्रसित थीं.

बॉलीवुड इंडस्ट्री के तमाम सितारों ने सोशल मीडिया किशोरी बलाल को श्रद्धांजलि दी. शाहरुख खान ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा, "अल्लाह उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, किशोरी 'अम्मा' अब हमारे बीच नहीं हैं, वह मुझे स्मोकिंग करने कर फटकार लगाती थीं, अल्लाह उनकी देखभाल करें.'' स्वदेश फिल्म के डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर ने कहा, ''दिल बहुत दुखी है, किशोरी बलाल जी के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ. किशोरी जी आप अपने कमाल के स्वभाव के लिए हमेशा याद की जाएंगी, आपके किरदार को गर्मजोशी के साथ एक उत्साहित महिला के रूप में याद किया जाएगा."

May her soul rest in peace. Kishori ‘Amma’ will be sorely missed. Especially how she used to reprimand me for smoking. May Allah look after her. pic.twitter.com/E8UGZMZ0Zj

उन्होंने सिनेमा जगत में सालों तक काम किया और इस दौरान उन्होंने इंडस्ट्री के कुछ सबसे दिग्गज फिल्म निर्देशकों के साथ काम किया. काठी, हनी हनी, सूर्यकांति, कैरी ऑन मराठा, अईया और लफंगे परिंदे उनकी कुछ सबसे मशहूर फिल्मों में से हैं. सोशल मीडिया पर तमाम फैन्स ने किशोरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है. एक यूजर ने लिखा- किशोरी बलाल जैसी दिग्गज अदाकारा के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ. उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार और दोस्तों को इस दुख से उबरने का साहस मिले. मेरा दिल इस मौके पर बहुत सांत्वना प्रकट करता है.

HEARTBROKEN!

Terribly sad about the passing away of #KishoriBallal ji!!

Kishori ji... you will be remembered for your generously kind, warm and affable persona!

And your unforgettable performance as #Kaveriamma in #Swades !!

You will surely be missed!! pic.twitter.com/DIAlnhLOgu

— Ashutosh Gowariker (@AshGowariker) February 18, 2020