Advertisement
trendingNow13137504
Hindi Newsबॉलीवुडशादी के बाद कृतिका कामरा और गौरव कपूर की पहली झलक, लाल साड़ी- स्लीवलेस ब्लाउज में दिखीं एक्ट्रेस; पति गौरव कपूर का हाथ थामे आईं नजर

शादी के बाद कृतिका कामरा और गौरव कपूर की पहली झलक, लाल साड़ी- स्लीवलेस ब्लाउज में दिखीं एक्ट्रेस; पति गौरव कपूर का हाथ थामे आईं नजर

Kritika Kamra Gaurav Kapur First Photo: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृतिका कामरा अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड गौरव कपूर के साथ शादी के बंधन में बंध गई हैं. शादी के बाद दोनों ने पैपराजी के सामने पोज दिए और मिठाई भी बांटी.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Mar 11, 2026, 09:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शादी के बाद कृतिका कामरा और गौरव कपूर की पहली झलक, लाल साड़ी- स्लीवलेस ब्लाउज में दिखीं एक्ट्रेस; पति गौरव कपूर का हाथ थामे आईं नजर

Kritika Kamra Gaurav Kapur First Photo: बॉलीवुड और टीवी की मशहूर एक्ट्रेस कृतिका कामरा और क्रिकेट प्रेजेंटर गौरव कपूर शादी के बंधन में बंध गई हैं. कृतिका ने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड गौरव कपूर के साथ शादी की है. ये एक इंटिमेट वेडिंग थी जिसमें दोनों के कीरीबी दोस्त और परिवार के लोग ही शामिल हुए. मुंबई में हुई शादी के बाद दोनों बाहर आए और पैपराजी के सामने पोज दिए. इस दौरान एक्ट्रेस लाल साड़ी में बला की खूबसूरत लग रही थीं.

लाल साड़ी में खूबसूरत लगीं एक्ट्रेस

कृतिका कामरा ने अपनी शादी में लाल रंग की सिल्क साड़ी पहनी थी. इसके साथ उन्होंने स्लीवलेस ब्लाउज स्टाइल किया. तो वहीं उन्होंने गले में एक चोकर और एक लॉन्ग नेकलेस पहना. इसके साथ मैचिंग ईयरिंग्स में एक्ट्रेस बला की खूबसूरत लगीं. कृतिका की ब्राइट रेड साड़ी में पतली गोल्डन बॉर्डर थी. इसके अलावा उन्होंने एक हाथ में बैंगल पहना और इसके अलावा कोई भी हैवी जूलरी नहीं पहनी. सुर्ख लाल साड़ी में कृतिका बेहद खूबसूरत लग रही थीं. उन्होंने पति गौरव संग मुस्कुराकर पोज दिए और सभी को नमस्कार भी किया.

वहीं, तो वहीं गौरव कपूर ने अपनी शादी के लिए गोल्डन बंद गला सूट पहना था. इसके साथ उन्होंने व्हाइट पेंट पहनी. गौरव अपनी शादी में बेहद हैंडसम लग रहे थे.इतना ही नहीं गौरव और कृतिका ने अपनी शादी की मिठाई भी पैपराजी को बांटी है. दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे थे.

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 मार्च को होगा रिसेप्शन

एक्ट्रेस कृतिका और गौरव की शादी का रिसेप्शन 12 मार्च को होने वाला है. इनकी शादी का इनवाइट सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुआ था. दरअसल, ये रिसेप्शन नहीं बल्कि आफ्टर पार्टी है. जिसका वेडिंग इनवाइट बड़ा ही खास और इंटरेस्टिंग है. पार्टी में जैज़ नाइट और स्पीक-ईज़ी बार जैसा होगा. मेहमानों को जल्दी आने और आराम से बैठकर रातभर सेलिब्रेशन करने के लिए कहा गया है.

बीते साल रिलेशनशिप को किया था कंफर्म 

मालूम हो की कृतिका कामरा ने 10 दिसंबर 2025 को गौरव कपूर संग अपना रिलेशनशिप कन्फर्म किया था. तब उन्होंने गौरव कपूर के साथ ब्रेकफस्ट करते हुए तस्वीरें शेयर की थीं. इसी के बाद से उनकी शादी की खबरें भी आने लगी थीं. गौरव कपूर की कृतिका से दूसरी शादी है. उनकी पहली शादी मॉडल किरत भट्टल से हुई थी, पर बाद में तलाक हो गया था. कृतिका और गौरव की शादी की तैयारियां कई दिनों से चल रही थीं, पर डिटेल्स धीरे-धीरे आनी शुरू हुईं. रिसेप्शन को कपल ने 'आफ्टर पार्टी' का नाम दिया.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Actress Kritika Kamra

Trending news

कश्मीर में पैनिक बाइंग, प्रशासन ने कहा, 'हमारे पास है पर्याप्त स्टॉक'
Kashmir Fuel Shortage
कश्मीर में पैनिक बाइंग, प्रशासन ने कहा, 'हमारे पास है पर्याप्त स्टॉक'
CEC के खिलाफ जल्द पेश होगा महाभियोग प्रस्ताव, क्या हैं विपक्ष के मुख्य आरोप?
India News
CEC के खिलाफ जल्द पेश होगा महाभियोग प्रस्ताव, क्या हैं विपक्ष के मुख्य आरोप?
15340 दिन मौत से लड़ी, नहीं मिली इच्छामृत्यु की इजाजत, आरोपी भी छूटा; कहानी अरुणा की
Aruna Shanbaug
15340 दिन मौत से लड़ी, नहीं मिली इच्छामृत्यु की इजाजत, आरोपी भी छूटा; कहानी अरुणा की
'सदन कोई मेला नहीं है...,' स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में क्या बोले शाह?
amit shah
'सदन कोई मेला नहीं है...,' स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में क्या बोले शाह?
कैसे पूरा होगा विकसित भारत का संकल्प, जगद्गुरु स्वामी सतिशाचार्य जी महाराज ने बताया
Jagadguru Satishacharya Ji
कैसे पूरा होगा विकसित भारत का संकल्प, जगद्गुरु स्वामी सतिशाचार्य जी महाराज ने बताया
'जब बोलने का मौका होता है, तब इंग्लैंड में होते हैं...', राहुल गांधी पर भड़के शाह
amit shah
'जब बोलने का मौका होता है, तब इंग्लैंड में होते हैं...', राहुल गांधी पर भड़के शाह
'पहले हटाया जाएगा फूड पाइप, फिर...' इच्छामृत्यु मिलने पर छलका हरीश के पिता का दर्द
harish rana case
'पहले हटाया जाएगा फूड पाइप, फिर...' इच्छामृत्यु मिलने पर छलका हरीश के पिता का दर्द
LPG Cylinder Shortage LIVE Updates: घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत की खबरों पर ममता बनर्जी का बड़ा बयान, LPG सप्लाई को लेकर कही ये बात
LPG Crisis
LPG Cylinder Shortage LIVE Updates: घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत की खबरों पर ममता बनर्जी का बड़ा बयान, LPG सप्लाई को लेकर कही ये बात
पलक झपकती नहीं... इच्छामृत्यु का फैसला देते जज भावुक, अब हरीश के साथ क्या होगा
Harish Rana Euthanasia Case
पलक झपकती नहीं... इच्छामृत्यु का फैसला देते जज भावुक, अब हरीश के साथ क्या होगा
'भारत में कोई संकट नहीं, अफवाह फैलाने में लगी है कांग्रेस...', पीएम मोदी की दो टूक
DNA
'भारत में कोई संकट नहीं, अफवाह फैलाने में लगी है कांग्रेस...', पीएम मोदी की दो टूक