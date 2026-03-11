शादी के बाद कृतिका कामरा और गौरव कपूर की पहली झलक, लाल साड़ी- स्लीवलेस ब्लाउज में दिखीं एक्ट्रेस; पति गौरव कपूर का हाथ थामे आईं नजर

Kritika Kamra Gaurav Kapur First Photo: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृतिका कामरा अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड गौरव कपूर के साथ शादी के बंधन में बंध गई हैं. शादी के बाद दोनों ने पैपराजी के सामने पोज दिए और मिठाई भी बांटी.
Trending Photos
Kritika Kamra Gaurav Kapur First Photo: बॉलीवुड और टीवी की मशहूर एक्ट्रेस कृतिका कामरा और क्रिकेट प्रेजेंटर गौरव कपूर शादी के बंधन में बंध गई हैं. कृतिका ने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड गौरव कपूर के साथ शादी की है. ये एक इंटिमेट वेडिंग थी जिसमें दोनों के कीरीबी दोस्त और परिवार के लोग ही शामिल हुए. मुंबई में हुई शादी के बाद दोनों बाहर आए और पैपराजी के सामने पोज दिए. इस दौरान एक्ट्रेस लाल साड़ी में बला की खूबसूरत लग रही थीं.
कृतिका कामरा ने अपनी शादी में लाल रंग की सिल्क साड़ी पहनी थी. इसके साथ उन्होंने स्लीवलेस ब्लाउज स्टाइल किया. तो वहीं उन्होंने गले में एक चोकर और एक लॉन्ग नेकलेस पहना. इसके साथ मैचिंग ईयरिंग्स में एक्ट्रेस बला की खूबसूरत लगीं. कृतिका की ब्राइट रेड साड़ी में पतली गोल्डन बॉर्डर थी. इसके अलावा उन्होंने एक हाथ में बैंगल पहना और इसके अलावा कोई भी हैवी जूलरी नहीं पहनी. सुर्ख लाल साड़ी में कृतिका बेहद खूबसूरत लग रही थीं. उन्होंने पति गौरव संग मुस्कुराकर पोज दिए और सभी को नमस्कार भी किया.
वहीं, तो वहीं गौरव कपूर ने अपनी शादी के लिए गोल्डन बंद गला सूट पहना था. इसके साथ उन्होंने व्हाइट पेंट पहनी. गौरव अपनी शादी में बेहद हैंडसम लग रहे थे.इतना ही नहीं गौरव और कृतिका ने अपनी शादी की मिठाई भी पैपराजी को बांटी है. दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे थे.
एक्ट्रेस कृतिका और गौरव की शादी का रिसेप्शन 12 मार्च को होने वाला है. इनकी शादी का इनवाइट सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुआ था. दरअसल, ये रिसेप्शन नहीं बल्कि आफ्टर पार्टी है. जिसका वेडिंग इनवाइट बड़ा ही खास और इंटरेस्टिंग है. पार्टी में जैज़ नाइट और स्पीक-ईज़ी बार जैसा होगा. मेहमानों को जल्दी आने और आराम से बैठकर रातभर सेलिब्रेशन करने के लिए कहा गया है.
मालूम हो की कृतिका कामरा ने 10 दिसंबर 2025 को गौरव कपूर संग अपना रिलेशनशिप कन्फर्म किया था. तब उन्होंने गौरव कपूर के साथ ब्रेकफस्ट करते हुए तस्वीरें शेयर की थीं. इसी के बाद से उनकी शादी की खबरें भी आने लगी थीं. गौरव कपूर की कृतिका से दूसरी शादी है. उनकी पहली शादी मॉडल किरत भट्टल से हुई थी, पर बाद में तलाक हो गया था. कृतिका और गौरव की शादी की तैयारियां कई दिनों से चल रही थीं, पर डिटेल्स धीरे-धीरे आनी शुरू हुईं. रिसेप्शन को कपल ने 'आफ्टर पार्टी' का नाम दिया.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.