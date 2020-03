फिल्म जगत पर CoronaVirus का कहर, एक्टर के बाद अब गई इस सिंगर की जान

नई दिल्ली: ग्रैमी और सीएमए अवार्ड का सम्मान पाने वाले मशहूर अमेरिकी गायक जो डिफी (Joe Diffie) की कोरोना वायरस (coronavirus) के संक्रमण के कारण मौत हो गई है. वह 61 साल के थे. सोशल मीडिया पर उनके करीबियों ने फेसबुक पर उनके निधन की जानकारी दी है. वहीं, इससे पहले रविवार को जापानी कॉमेडियन केन शिमुरा का भी निधन हो गया था.

We are feeling it now. Oklahoma boy Joe Diffie has passed away from this virus. My kids grew up around his parents. My prayers will be with his family. A great traditional voice will live on cuz I’m putting his music on now. Here’s a beer to ya, Joe. Go get your reward. -T

— Toby Keith (@tobykeith) March 29, 2020