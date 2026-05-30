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Hindi Newsबॉलीवुडसड़क पर भीख मांगती दिखी ये मशहूर एक्ट्रेस, कभी इंडस्ट्री पर करती थीं राज, आज भूख से परेशान होकर पुलिस से मांग रहीं खाना

सड़क पर भीख मांगती दिखी ये मशहूर एक्ट्रेस, कभी इंडस्ट्री पर करती थीं राज, आज भूख से परेशान होकर पुलिस से मांग रहीं खाना

Bhojpuri Actress Found Begging On the Street: भोजपुरी फिल्मों की एक्ट्रेस और एक्टर इन दिनों सोशल मीडिया समेत बॉलीवुड में काफी पॉपुलर हो रहे हैं और उन्हें अब हिंदी सिनेमा बेल्ट में भी लोग पसंद कर रहे हैं. लेकिन इसी बीच एक चौंका देने वाली खबर सामने आई. भोजपुरी सिनेमा में नाम कमाने वाली एक एक्ट्रेस सड़कों पर भीख मांगती हुई दिखाई दीं, जिसे देखकर फैंस हैरान रह गए हैं. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: May 30, 2026, 04:26 PM IST
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सड़क पर भीख मांगती दिखी ये मशहूर एक्ट्रेस, कभी इंडस्ट्री पर करती थीं राज, आज भूख से परेशान होकर पुलिस से मांग रहीं खाना

भोजपुरी सिनेमा में एक समय अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से दर्शकों का दिल जीतने वाली एक्ट्रेस मिताली शर्मा इन दिनों अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही हैं. मिताली ने कई भोजपुरी फिल्मों में काम किया और इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई. मॉडलिंग की दुनिया में भी उन्होंने अच्छा नाम कमाया था. उनके करियर की शुरुआत काफी अच्छी रही और लोग उन्हें पसंद भी करते थे. लेकिन इस समय वो मायानगरी यानी मुबंई शहर की सड़कों पर भीख मांगती हुई देखी गईं. वहीं उनकी मेंटल कंडीशन भी ठीक नहीं है, जिसके चलते उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है. 

सपनों के लिए छोड़ा था सब कुछ
करियर को नई उड़ान देने के लिए मिताली शर्मा ने मॉडलिंग के बाद दिल्ली छोड़कर मुंबई आना बेहतर समझा, ताकि वो हिंदी फिल्मों और टीवी इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमाने का अपना सपना पूरा कर सकें. इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने परिवार और करीबियों से भी दूरी बना ली. शुरुआत में उन्हें कुछ काम जरूर मिला, लेकिन धीरे-धीरे मौके कम होते गए और वो आर्थिक और मानसिक रूप से कमजोर होती चली गईं.

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काम की कमी और बढ़ता अकेलापन
मुंबई में लगातार काम न मिलने और आर्थिक परेशानियों ने मिताली को अंदर से कमजोर करना शुरू कर दिया. इंडस्ट्री में बार-बार मिल रही निराशा और अकेलेपन का असर उनके दिमाग पर भी पड़ने लगा. धीरे-धीरे वो अपने दोस्तों और इंडस्ट्री के लोगों से कटने लगीं और उनका कॉन्फिडेंस भी टूटने लगा था. हालात इतने बिगड़ गए कि उनकी जिंदगी गुमनामी का हिस्सा बन गई. 

सड़क पर मिलीं तो लोग रह गए हैरान
मिताली शर्मा उस समय खबरों में आ गईं जब उन्हें मुंबई के लोखंडवाला इलाके की सड़कों पर बेहद खराब हालत में देखा गया. खबरों के मुताबिक, वो सड़क पर अकेले भटक रही थीं और लोगों से मदद मांग रही थीं. कभी फिल्मों में नजर आने वाली एक्ट्रेस को इस हालत में देखकर हर कोई हैरान रह गया, जिसके बाद उनकी तस्वीरें और खबरें तेजी से इंटरनेट पर वायरल होने लगीं.

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पुलिस ने की मदद, सामने आई सच्चाई
सड़क पर मिताली शर्मा के पाए जाने के बाद मुंबई पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें अपने साथ थाने ले गई. वहीं इस घटना के बाद एक्ट्रेस पर ये भी आरोप लगा कि उन्हें रोड़ पर हंगामा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. खबरों के मुताबिक, जब एक महिला कॉन्स्टेबल ने उन्हें हथकड़ी पहनाने की कोशिश की, तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया.

मेंटल हॉस्पिटल में कराया गया इलाज
पुलिस स्टेशन में जब मिताली शर्मा को ले जाया गया, तो उन्होंने सबसे पहले ऑफिसर से खाना मांगा. उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति को देखते हुए पुलिस को काफी चिंता हुई, इसका बाद पुलिस ने उन्हें मेडिकल मदद दिलाई. बाद में उन्हें इलाज के लिए मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां स्पेशलिस्ट की निगरानी में उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है. 

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